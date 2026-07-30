孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮

常言道「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，一名港女在網上分享了與87歲嫲嫲最近的一次深情對話，令不少網民深受感動，在網絡引爆極大迴響。

一句「不枉此生」觸發承諾 87歲嫲嫲挑戰人生首飛

樓主發文表示，約一個月前她和嫲嫲「傾偈」，嫲嫲看著她每個月周圍飛見識世界，不禁感嘆一句：「嫲嫲覺得你不枉此生啊！」這句看似平淡卻充滿羨慕的說話，瞬間擊中孫女的心。

孫女隨即反問嫲嫲夠不夠膽搭飛機，沒想到嫲嫲霸氣回應：「夠膽呀，飛機咁安全」。為了滿足嫲嫲看世界的心願，樓主二話不說，立刻行動，更霸氣宣告：「只要你想，我都會滿足你，我都想你不枉此生」。

喜獲人生首本Passport 嫲孫P圖曬興奮期待

為準備讓嫲嫲迎接人生首次搭飛機旅行，樓主馬上帶嫲嫲申請了她人生第一本護照，並隨帖文上載了握著嫲嫲的手去申請特區護照的溫馨照片，相中可見嫲嫲一手拿著拐杖，另一隻手和孫女「十字緊扣」，嫲孫兩隻手緊緊交疊，畫面溫馨得令人動容。樓主透露，在為嫲嫲申請了人生第一本護照後，已落實下個月帶嫲嫲出發前往沖繩旅行。

為了表達興奮之情，樓主其後更發揮創意，發新帖文並上載了一張P圖相片。她將自己與嫲嫲的頭像，完美拼接到沖繩背景的相片中，充滿了對這趟旅程的無限期待。

網民化身「保鑣」 提點長者外遊四大重點

帖文瞬間引爆網絡，收穫大量讚好與留言，樓主驚嘆網民的熱情，直言：「香港人貼心緊張程度 好似變到大家嘅嫲嫲咁」。廣大網民紛紛化身旅遊專家兼「全民保鑣」，為這趟87歲的不枉此生之旅出謀獻策。

大家千叮萬囑各項細節，樓主亦認真地將重點記下，包括「緊急藥物，長期服用藥物，必須跟身」、「要租借/買輪椅，始終冇可能行到咁多個鐘」、「盡量book車/自駕遊」以及「行程安排一定要鬆動」。

過來人傳授「神級」貼士 防滑墊、食物剪刀成救命法寶

除了基本的衣食住行，不少網民更提供了極具實戰經驗的「神級」建議，有網民提醒要為長者準備保溫水樽、食物剪刀，甚至建議攜帶成人紙尿褲以防老人家不敢開口說要去洗手間。

針對酒店住宿，有細心的網民直接上載了一張藍色防滑膠蓆鋪在浴缸底部的實物圖，強烈建議樓主如果酒店只有浴缸，務必買一張給嫲嫲墊著使用以防滑倒；有網民亦提醒洗手間千萬不要鎖門，以免發生意外。對於網民排山倒海的關心，樓主感動回覆，表示會將行程放慢腳步，並承諾「一定會一切順利」。

正能量引爆「曬相圖戰」 網民狂貼帶長老出遊珍貴回憶

這股帶長輩看世界的正能量更引發了網民的「圖戰」，紛紛曬出自己與家中長老的旅行點滴，有網民上載了帶85歲婆婆到澳門大三巴牌坊前的婆孫開心自拍合照，留言表示「同最親既親人去旅行嗰個開心bonding是很難能可貴的」。

另一位網民則分享了2016年帶當年90歲婆婆遊沖繩時，婆婆在水族館內看著巨大鯨鯊游過的震撼背影照；有網民更曬出90歲嫲嫲穿上孫女連帽衛衣外套的相片，嫲嫲瞬間化身潮童，可愛度爆燈，提議樓主也可以玩交換衣服；有網民亦分享了帶82歲公公體驗背包旅行的影片截圖，相中公公揹著黑色大背囊走在街頭的背影，充滿了熱血與生命力。

網民：好多事只在今生，愛要及時

帖文洋蔥滿滿，除了祝福，更觸動了不少網民的遺憾與反思：「以前唔識珍惜一味發脾氣，而家無咗先學識......好好珍惜你同嫲嫲嘅每一刻」；有網民亦慨嘆當自己有能力帶父母搭飛機時，他們已經不在人世。

有網民提醒：「好多事只在今生，珍惜眼前人係唯一道理」，樓主這趟87歲的沖繩之旅，不僅是兩嫲孫的珍貴回憶，更喚醒了無數網民對親情的重視。網民們都留言熱烈期待樓主的後續遊記，見證這趟充滿愛與勇氣的不枉此生之旅。

來源：ppuipui_au＠Threads

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