幫快餐店大叔抹倒瀉可樂 面試時竟再遇上 求職港女驚揭老細身份 自爆如今做了對方XX｜Juicy叮

「好心有好報」絕不是空話，有時一個微小善舉，隨時能改寫人生。一名求職港女昨天（26日）在網上分享了一段猶如電影橋段般的奇遇，指自己去面試前，在快餐店好心幫一位大叔抹走倒瀉的可樂，豈料入房面試時竟再遇對方，更驚揭大叔的真身竟然就是公司老細。

這名港女事後開心自爆，憑著這份善意，如今已經成了對方的ＸＸ。這段經歷隨即引發大批網民熱議，不少人驚嘆神奇邂逅的情節實在太過夢幻。詳情見下圖及下文：

幫快餐店大叔抹倒瀉可樂 面試時竟再遇對方 求職港女驚揭老細身份

自爆如今做了對方XX逐張睇↓↓↓↓

神推鬼㧬食快餐 幫大叔抹可樂結緣

樓主昨午在社交平台 Threads發帖，分享這段比戲劇更具戲劇性的人生奇遇。她表示，有日準備去公司進行 2nd in（第二次面試）前，先去了快餐店食嘢。期間，「有個著到勁似維修工人嘅阿叔倒瀉可樂，我好心幫手抹，佢係咁唔該我。」

面對網民的好奇，樓主進一步披露當日的緣份細節。她笑言當時大叔就坐在隔壁：「佢坐我隔籬，佢倒到連我張枱都有，佢又冇紙巾，所以我咪抹埋😂」她更感嘆一切彷彿冥冥中有主宰：「諗返都幾神奇，一年都食唔到一次，嗰日神推鬼㧬走去食。」

面試驚揭老細身份順利獲聘

當樓主隨後上到公司入房面試時，竟然再遇上剛才見到的那位大叔——「後尾上到公司入房面試，見到個阿叔坐喺度，佢竟然係老細，最後有請我😆。」

有網民好奇兩人相認時的反應：「你入去見到佢，係咪大家覺得好神奇，互相喺度笑？同埋 Interview（面試）仲有冇問問題？淨係已經唔使問直接請你🤣」樓主親自解答：「佢淨係講咗句『係你啊』，之後就繼續正常 Interview😂」

被問到目前的工作內容，樓主表示：「排老細 Schedule（行程），開會，有時屋企嘢都要幫手，總之叫我有咩做就要做。」對於有人懷疑事件真偽，表示「真假都好，好人有好報」，樓主強調：「真㗎，我依家係佢秘書」，更透露自己「都返咗一年幾lu🤣突然諗起呢件事覺得好神奇所以分享下」。

樓主：有時現實仲離奇過電視

網民紛為這段夢幻情節送上祝賀，大讚：「好人好事就係咁簡單🙂」、「嘩真係有命運推到你做佢員工」、「合作都要有緣份，存好心做好事真係會有好報❤️」。有人直言：「世事好奇妙，以為電影情節才有，現實生活都那麼真實」、「好似做戲咁，不過有時就係咁，緣份真奇妙。」

不少人更指老細絕對是看中了她的人品：「好多普通衣著後尾先知係其他公司老細嚟~我覺得因為你好信得過，佢先請你做秘書！」樓主亦深有同感，感嘆：「有時現實仲離奇過電視」、「現實仲戲劇過電視，我都估唔到」。

不過，由於情節實在太過夢幻，網民留下各種抵死幽默的調侃。有人化身編劇，笑指這絕對是言情小說的開局：「呢啲通常係佢叫佢個185cm高大隻靚仔嘅仔娶你🤣🤣🤣🤣」、「跟手去埋領證（結婚證書）😆」。樓主見狀急急澄清，呼籲別想太多：「大家冷靜少少，老細係中年大叔，個仔都中學😂」、「個仔中學都未 Grad（畢業）🤣」。

網民分享奇遇：隱世高人多以掃地僧形象出現

帖文同時引出大批網民分享自己遇過的同類真實奇遇，證明「人不可貌相」，做人切忌「先敬羅衣後敬人」。

有網民力撐樓主，分享自己誤把老闆當庶務員的經歷：「我以前試過舊公司有個著得麻麻嘅阿姐，我第一日返工，以為佢係庶務員，佢喺 Lift（升降機）同我 Say hi（打招呼），傾咗好耐，仲要唔係一日係好多日都遇到。直到有一日上司叫我入嗰位阿姐房幫佢整嘢，我見到個阿姐呆咗，原來佢係隔離 Team（團隊）老闆，原來無人敢同佢講嘢，包括我上司震住叫我出去，怕我畀個阿姐鬧，啲同事都好奇點解我可以同個阿姐相處到？」

另一位網民也遇過類似情況：「我都試過類似，升降機門準備閂時，見到好似有人想入，我心急用手去擋開道門，入嚟個男人係咁唔該我，仲望咗我好耐。後嚟開會先知係新嘅大老細之一。」

除了職場，校園也隱藏不少「掃地僧」。有人分享在大學的見聞：「當年大學 Orientation day（迎新日）見到有個阿伯入嚟，我仲以為係校工，原來係大教授。後來喺大學做就發現好多隱世高人係以掃地僧形象出現……越係聲大大嗰啲，通常都無乜料。」

另一網民笑言：「我大學時揀咗一科翻譯，有個地盤工人打扮的男士行上講台攞兩個響鈴出嚟『叮』一下，然後話『我哋開始上堂』😂」

樓主看罷亦深有共鳴，親自回覆分享朋友的經歷：「我 Fd（朋友）都同我講，佢之前去大學 In master（面試碩士），唔識路，見到有個好似校工嘅人，所以搵佢問路，嗰個人帶佢去，點知原來係 Interview（面試）個 Professor（教授）。」

資料來源：ririkiki_mi＠Threads

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