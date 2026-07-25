大西北孕婦逼車返工 車廂內幾暈倒竟有兩男上前爭位 感激70歲婆婆曾主動讓座｜Juicy叮

一名家住大西北的孕婦在網上發文大吐苦水，指日前長途跋涉逼車上班時幾近暈倒，在車廂內好不容易看到一個空位，竟有兩名男士上前爭奪。她只能硬著頭皮開口求助，幸好獲其中一名肥哥哥讓座。

此情此景讓她百感交集，不禁回想起曾經主動為她讓座的70歲婆婆及印度遊客。這段辛酸的經歷隨即引發網民共鳴，有過來人甚至留言大呻：「我嗰陣就生，個肚非常大，仲返緊工要搭地鐵去見客，來回九龍去港島全程都無人讓座！」詳情見下圖及下文：

大西北孕婦逼車返工 車廂內幾暈倒竟有兩男上前爭位 感激70歲婆婆曾主動讓座逐張睇↓↓↓↓

樓主：曾獲70歲婆婆讓座

樓主早前在社交平台Threads以「讓座」為題發帖，大嘆孕婦的辛酸。她表示自己已經懷孕6個月，一向認為別人讓座並非「老馮（理所當然）」：「試過有好好人70歲婆婆讓座，有印度遊客讓座，我永遠覺得唔係老馮讓，每次都好多謝佢哋。」

然而日前她搭港鐵時突然「暈暈哋、好焗」，一看到有空置座位，便有兩名男士與她爭位。雖然她最終「爭輸咗」，但因為身體實在不適，唯有禮貌地開口詢問，最後獲得其中一位肥哥哥讓座，她亦在文中表示萬分感激。

樓主害怕被公審

不過，最令樓主感到委屈與無奈的是，她得到座位後，非但沒有感到輕鬆，反而「好怕佢放我上 Threads，話我大肚大晒。香港地做人阿媽真難，好多批判，想喊。」

樓主感嘆自己住在「大西北」（新界西北區），每天必須長途跋涉上班：「有幾多個大肚婆咁幸福唔使返工，住大西北唔通真係日日搭的士咩？」樓主在回應欄無奈補充：「係，我只係想有個位挨住，但原來香港人呢個位都會爭😂……」

不少過來人齊吐苦水

不少過來人對此大有共鳴，也乘機分享懷孕時備受人情冷暖的遭遇——有人指：「大西北屯馬綫懷孕8個月，企喺關愛座前都唔讓，成車廂啲人扮瞓覺，企到荃灣西出晒冷汗。」

另一位懷孕7個月的孕婦亦表示：「我依家都7個月，日日大西北坐西鐵返工。其實都唔係話一定要坐，不過係返工時間太多人，好驚人逼人，或者啲背囊，睇我唔到會撞親或被批親。如果有人讓座，就乖乖地坐低，安心啲。如果唔係就一個好警惕嘅 mode（模式），會好緊張。」

網民：中年男最熱心 後生仔搶位

不少過來人也點出讓座的「奇特現象」，指最熱心讓座的往往是中年男士，甚至粗獷男士：「比較多中年男士肯讓或者幫手，基本每次都係男士讓畀我」、「好多望落去比較粗獷男士都會讓座👍」、「最大機率讓係啲中年男人，同埋大陸男（呢個真係估唔到，可能大陸注重生育啩）。」

相反，年輕一代則經常被詬病：「後生嘅十成九唔會讓，仲會同你搶」、「後生就鍾意扮瞓扮撳電話」。

更有網民分享被搶座的離譜經歷：「有次一位中年男士讓座畀我，正當我想接受呢個好意嘅時候，一個目測30幾歲嘅女人，一個箭步坐咗個位，佢望住我兩秒，然後拎電話出嚟玩。」

另一位網民更遇過令人髮指的搶位男：「最過分試過有位女士讓位，有位後生仔20（歲）左右即搶咗嚟坐，全程低頭玩手機。讓座嗰位女士都呆咗。」

還有網民分析不同港鐵綫的讓座情況：「話你知『香港綫』全部西裝人，99%冇人會讓座，反而呢條綫係最短，基本上都係坐得兩三個站。屯馬綫最長，讓座機會率好高😆真係好多謝佢哋。不過咁長途唔好意思坐咗人個位，我通常避得就避，遮得就遮，唔好畀人發現。」

網民：社會仍有溫情時刻

雖然社會上時有冷漠之事，但亦有溫馨的救命時刻。有網民自爆：「我有次真係暈到想嘔，踎低又好辛苦，係個後生哥哥仔問我要唔要坐，然後真係頂唔順要落車唞一唞，又有兩個女仔問我需唔需要幫手或者扶我去邊度坐，香港係仲有希望㗎😣😣。」

網民認為：「我相信對人以禮相待，大部分人都會同樣以禮回應，最怕有啲人郁啲就擺上網公審。」

更有另一孕婦表示：「雖然大住個肚，但我都會主動讓畀老人家，啲後生仔女見到老人家都唔讓。讓座畀有需要嘅人係美德，更加係公民責任👍。」

資料來源：Threads

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