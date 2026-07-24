打工仔現危險認知偏差 月薪兩萬學人「睇唔起$100萬」 網民列5大改寫命運用途｜Juicy叮

小時候五毛錢的麥芽糖，甜過一整個無憂的暑假；如今在物價飛漲的繁囂都市裏，打工仔卻在斑駁的浮華中，漸漸迷失了對金錢的真實觸感。

近日有智者一針見血地指出，發現不少「月薪可能得一兩萬嘅人」，竟然學人口輕輕地嫌 $100萬 只係小數目，認為這是危險的認知偏差，於是列出了這筆巨款在現實中足以「改寫命運」的 5 大用途。詳情見下圖及下文：

打工仔現危險認知偏差 月薪兩萬學人「睇唔起$100萬」 網民列5大改寫命運用途逐張睇↓↓↓↓

月薪兩萬不吃不喝 $100萬需儲4年多

樓主日前在社交平台 Threads 上發帖，直言在網上經常看到一種奇怪現象。許多月薪可能只有一、兩萬元的人，講起 $100萬時口氣好輕鬆，大嘆「$100萬咋嘛，喺香港買唔到嘢」或「$100萬算係咩，隨便一層樓都唔夠」。

樓主拆解3大嫌錢少心態

然而樓主隨即點出殘酷現實，指「$100萬係幾多？以月薪兩萬計算，唔食唔用唔交租，要儲足 $100萬 係4年多。」

樓主更分析，這種「$100萬係小數目」的危險心態，其實是由3大原因造成：

一，是社交媒體製造的錯覺，成日睇到有人講千萬身家、百萬年薪，久而久之就以為呢個係正常水平，$100萬就顯得微不足道；

二，是樓價扭曲了金錢感覺，當一個單位動輒幾百萬甚至過千萬，$100萬確係買唔到樓，但唔代表$100萬唔係一筆真實嘅財富；

三，是純粹的一種心理保護，講$100萬係小數目，係避免承認自己其實連$100萬都未有嘅自我安慰。

樓主警告，無論是用於投資、應急還是創業起步，$100萬的流動資本都足以改變很多事情。「對一百萬冇感覺，先係月薪兩萬嘅人最危險嘅認知偏差。」

$100萬 5大改寫命運用途

接著，不少網民與樓主從不同維度，總結出擁有 $100萬 流動資金在現實中足以改寫人生命運的5大用途。

首先，樓主指出這是「創業起步」的啟動資本，絕對可以改變很多事情；其次這是一筆強大的「應急」救命錢，足以應付突發危機。

網民則接力指出第三個用途，表示一有錢就會買收息 ETF（交易所買賣基金）和指數 ETF，作為滾存財富與投資被動收入的本金。

另有人點出了第四個用途，指出人到了40多歲發覺供樓都供了幾百萬時，便會明白這筆錢能用來償還大額債務，大大減輕壓力。

最後，結合許多網民的共鳴，擁有這筆存款能為打工仔換取職場上的尊嚴與底氣，遇到不公時也有不委曲求全的選擇權。

網民：講到100萬好少 先顯出自己有錢

面對$100萬這筆金錢的真實價值，有人直指，這取決於看待金錢的角度，形容就像經典的「半杯水理論」：「半空定半滿，睇你點睇。」、「喺月薪面前，$100萬好多；喺資產面前，$100萬好少。」亦有網民看穿部分人的虛榮心理，直言：「講到100萬好少，先顯得出自己有錢。」

網民亦和應指：「使一球係好少，搵一球（賺$100萬）係好多。」也有人感嘆：「100萬係唔多，但要有都唔係咁易。」

亦有過來人分享擁有第一個百萬時的真實心態，表示雖然錢不算巨富，但絕對會好好珍惜，並將它化為錢滾錢的種子：「當自己儲到第一個$100萬，確實唔係好多，但會好珍惜呢一舊錢，亦唔捨得去盲目揈咗佢，只會不停諗點樣可以令佢錢生錢。」

有網民則點出，對$100萬的看法會隨著人生階段和年齡而改變：「睇年紀，20、30歲會覺得有100萬好多，但到40幾歲，就發覺唔係咩錢，可能因你發覺供緊層樓都供咗幾百萬，可能係戶口唔止呢個數，可能係Cold call（推銷電話）打嚟話已批$100萬貸款，你會發現有$100萬唔難，咪睇唔起$100萬。」

不過，亦有網民警醒大眾，指出雖然$100萬在通脹和樓價面前不算多，但在現實中擁有此身家的人比比皆是，若打工多年仍未達標就應該好好反省：「$100萬唔係小數目，但有嘅人係真係好多，如果出嚟做咗一段時間嘢都儲唔到$100萬，就應該要諗下問題喺邊度。」

資料來源：uttiger3828＠Threads

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