移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮

婚姻像精緻的青花瓷，經得起太平洋的風浪，卻碎在一場叫移民的潮汐裏。網上近日再爆出移英婚變憾事——一家四口移民英國數年，顧家的慈父哭訴妻子出軌，自爆終日以淚洗面，並為「一件事」深感自責。網民對此唏噓不已，直指近年不少港人選擇回流，其實背後都跟婚姻背叛有關。詳情見下圖及下文：

移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關逐張睇↓↓↓↓

港爸驚揭伴侶出軌慘變單親 第三者為......

樓主昨天（23日）在社交平台 Threads上以「單親爸爸」為題發帖，大呻自己移居英國後婚姻破裂的慘痛經歷，直言：「一家四口已經嚟咗英國好幾年，估唔到會搞到今時今日咁嘅田地。」

樓主講述來龍去脈時指，「努力為個家去改善生活...終於做到嘅時候但換來被背叛，被指責，將責任全歸咎落我身上。」當被網民八卦追問出軌細節：「第三者都係移英港人？」樓主無奈且簡短地證實：「係...」，揭露了這場婚變背後更令人感慨的同鄉背叛。

面對婚變、家庭破裂，樓主痛心表示，為「一件事」感到最自責：「我覺得最對唔住啲小朋友...見到佢哋就會好內疚，冇諗到兩個小朋友要喺單親家庭情況下成長...事情都發生咗已經好幾個月，每日以淚洗面...情緒時好時壞。」

面對這場突如其來的婚變與背叛，樓主坦言至今仍未能走出陰霾，並無助地向網民詢問：「有單親爸爸嗎？面對伴侶出軌，你哋係點樣捱過呢一段咁黑暗嘅時期？我而家正身處於黑暗，過來人嘅你哋明白我嗎？」

樓主：如果佢一走了之會好過啲

樓主在回應欄中進一步大吐苦水，無奈直言：「我覺得好委屈，呢度咩都保護咗女性先，但男性其實都可以係被害者。」

有過來人留言，好心分享自己當年的理智處理3大步驟來開導他，包括先冷靜處理離婚安排、子女歸屬以及財產分配，暫時將情緒和對錯放在一旁。

樓主隨即親自回覆致謝，卻坦言道理雖懂，但情感上依然難以自控，無奈寫道：「其實方向好似你咁講，我係好清楚的。只是當一個人靜落嚟，好多思想唔到自己控制，啲畫面自己走出嚟，事情亦有好無力感，亦好複雜。」他更直言「冇辦法唔分開，佢對我做成嘅傷害會係一世，太多太多」。

對於有網民鼓勵他「努力過好自己同小朋友生活」，樓主大嘆這確實是他目前的唯一盼望，更道出痛苦的現實處境：「呢個係我最想。如果佢一走了之，我都可能會好過啲」。

網民：好多人回流其實係因為婚變

不少網民都站在樓主這邊，怒轟出軌一方不負責任。網民留言安慰樓主，並一針見血地指出，近年不少移英港人選擇回流返港，背後其實都隱藏著「家庭及婚姻破裂」的殘酷原因。有網民大嘆：「聽到唔少同類故仔，老婆出軌，離婚仲分身家，保重師兄！」亦有人唏噓表示：「一早聽聞好多人回流，都係同婚姻背叛、甚至要分身家有關。」

網民直指樓主毋須將錯誤攬上身：「又唔係你出軌，冇乜好自責。搞掂小朋友變成重中之重。」另有網民溫柔開解，指現今社會男人也可以有脆弱的權利：「呢個年代，男人其實無需要堅強到底，畀自己軟弱一陣，好好喊一場，有時間唔好畀自己一個喺屋企，可以去下啲郊外或者公園放空下，食下雪糕hea一日。做自己鍾意做嘅嘢。」

網民亦大讚他是一個負責任的慈父：「單親無問題，只要你過得開心，給足夠嘅愛，小朋友成長都一樣可以好開心。最重要係要畀小朋友知大人嘅決定係唔會影響對佢哋嘅愛，都唔係因為佢哋做得唔好所以分開。」樓主對此亦承諾會努力撐下去，表示自己只想看見兩個孩子的笑臉。

網民亦力撐樓主為了孩子必須堅強：「為了小朋友更加要企返起身，你情緒差佢哋都會傷心，大家錯愛咗分開好過，將來或者你會遇到更適合的人呢。」

資料來源：hptuklife＠Threads

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