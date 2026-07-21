謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮

四哥謝賢離逝，令大批網民深感惋惜，有網民在社交平台Threads上發文悼念，分享了一段初中時期與四哥「交手」的經歷，大讚這位一代巨星「係大明星，但沒有大明星架子」。

三人會議致電偶像 竟獲四哥親自接聽

樓主在帖文中回憶，當年剛好是謝霆鋒初出道、唱緊《壞習慣》的年代。樓主的一位同學作為霆鋒的狂熱粉絲，不知透過甚麼途徑，竟然拿到了四哥位於紅山半島的屋企電話。在朋友的慫恿下，三個初中生以「三人會議」的方式打電話去搵霆鋒，結果接聽的竟然是四哥本人。

樓主形容，四哥接起電話時，第一句就用好風騷的語氣說：「哈～囉～」。當朋友怯生生地問霆鋒在不在家時，四哥不但沒有發火，反而非常溫柔地回覆：「佢唔喺度喎，點解你會有我電話嘅？」樓主強調，四哥當時完全沒有責罵的語氣，態度「好nice」十分友善。

當朋友連忙道歉說「打攪了」，四哥依然保持極佳的風度，笑著說：「佢而家好少返屋企住了，唔使再打嚟搵佢啦，哈哈。」樓主笑言，這句「哈哈」非常經典，而自己在整個通話過程中嚇得完全不敢出聲。不少網民亦深有同感：「果（嗰）句哈哈有聲」、「有聲~~笑死」、「點解你個post有聲嘅」。這段充滿童年回憶的經歷，讓樓主不禁感嘆：「那個年代大家都很純情，但都係一個很有趣的回憶。」

網民接力爆巧遇經歷：「曾幫拉門講Lady First」 激讚內到外都瀟灑紳士

帖文引發大批網民紛紛湧入留言，分享自己遇過四哥的經歷，一致激讚他充滿紳士風度。有網民回憶起差不多二十年前，自己提著一袋二袋顯得很狼狽時，四哥竟然主動為她拉開商場大門，還笑笑口地說了一句「lady first」，「......都有差唔多成廿年，果次我抽住好多嘢好論盡，突然有人幫我拉門，我擰過去想講唔該果陣，原來係4哥，仲笑笑口同我講lady first」，樓主看到後亦驚呼：「嘩，有4哥幫你拉門！」

另一位網民則分享了四十幾年前的往事，指當年只有幾歲的霆鋒在「出奇老鼠」打尖，結果被四哥即時教導「唔好...要排隊」，這件小事足以證明四哥極有品格和家教。此外，不少曾在街上、機場或名店偶遇四哥的網民都表示，他即使到了晚年依然氣宇非凡、腰板挺直，穿著牛仔褸配皮靴簡直「型到爆」，面對途人的目光更會主動點頭微笑打招呼：「之前做地勤boarding final call要出去揾客，一出機口就見到四哥，我都未反應得切，佢已經對我微笑點一點頭，佢真係好nice。」「很多年前在置地廣場見過四哥，那時他大約六十多歲，身形衣着步伐，可以用氣宇非凡，玉樹臨風來形容。」

狂熱追星惹熱議 樓主笑認：年少輕狂

除了緬懷四哥的風采，網民亦對樓主當年的「瘋狂」行徑感到爆笑，有網民直指樓主當年的行為如果放在今天，絕對會被稱為「私生粉」（喜歡刺探藝人私生活的極端粉絲），直言「你地好癲」。樓主亦大方回應，坦言「而家諗返起真係好輕狂」，並透露當年朋友似乎是透過Fans Club四處打聽才拿到電話號碼。

不過，有網民認為這種小學雞式的追星行為其實非常單純可愛，有網民更稱自己小學時「也做過此等事，有一本乜書，裡面詳列各明星電話地址，我們電話打了，卻不敢說話，按地址找到了，卻不敢按門鈴！那些傻傻歲月好回味」。

樓主分享這段小插曲，獲不少網民表示不但勾起了集體回憶，更讓大眾再次見證了四哥那份不論對誰都保持客氣有禮的巨星氣度。

來源：Threads＠fire.with.wood、lauretta_ho、nov18_vol.1、yaufaic34、jack492357816

相關新聞：

謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家

獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化

謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠

謝賢離世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最後致敬 網民難過不捨四哥謝賢：強雄成絕響