公屋「欠租$1」驚動房署出警告信 網民排隊代交笑指行政費蝕埋 住戶揭中伏真相原來係...｜Juicy叮

有公屋住戶因為一宗極為罕見的「欠租事件」在社交平台引發熱烈討論，事主在網上透露竟然因為欠租「一蚊」，而收到房屋署發出的正式「欠租通知」警告，令他感到一頭霧水，不過在事件曝光後，不少網民身體力行排隊為事主代交，並有資深住戶拆解這欠租1元的背後真相。

突收房署「欠租信」 追討$1欠租

該名公屋住戶在網上發文，大感無奈地表示：「係咪加咗一蚊租我唔知？或者係四捨五入」。隨帖文上載的照片，是一張由房屋委員會發出的「欠租通知」，信中可見，樓主的公屋租金欠款金額僅為「$1」。

欠租通知列明：「根據你與香港房屋委員會簽訂的租約，你必須於每月的首日繳交上期租金......」；由於信件亦有一行備註寫著：「不足一角的零數0.00元會撥入下一個月」。這令樓主疑惑，為何不足一角的零數可以寬限，但區區一元卻要勞師動眾發信追討。

欠五毫子照追？多名住戶曬相同遭遇：「我多你5蚊！」

帖文瞬間在網絡上瘋傳轉發，引起熱烈討論，部分公屋住戶亦紛紛留言，表示自己亦曾收過這類銀碼極小的「追數信」，有網民分享自己因使用網上繳費，經常不小心交少一、兩元而被房署發短訊追討，更有人笑言自己試過因為僅僅欠「五毫子」而收到信。

當中有網民更在留言區上載了自己同樣收到房署催繳信的照片，單據上清晰顯示其欠租金額為六元，該網民附上多個大喊的表情符號，無奈大喊：「我多你5蚊」，令一眾網民哭笑不得。

出封信連行政費都蝕埋？網民：公屋涉公帑「欠就係欠」

部分網民將焦點放在房署的「行政成本」上：「寄呢封信都唔止1蚊」、「紙、墨，搵人印，再搵人入信箱」，直指為了追討一元而發信，有可能連行政費都蝕埋。

不過，有大批網民認為這是公共資源管理的必要程序，畢竟公屋涉及龐大的公帑與資源，管理上必須黑白分明：「規矩就係規矩，欠就係欠，理得你係咪一蚊」、「政府錢一分錢都不能欠」、「程序上嘅嘢係冇情講，就好似申請公屋超額一毫子都當超！」，解釋這些信件全由電腦系統自動生成，只要系統發現有欠款，無論是一元還是五毫，都會自動印信追討。

有網民更嚴肅提醒，千萬不要把這「一蚊」當作小事，如果持續不理會，隨時會被當成慣性欠租，最終甚至會收到遷出通知書，因小失大。

QR Code外洩惹全網集資 網民排隊「一蚊跟機」

事件最有趣的是，由於樓主上載通知信時未有遮掩用作交租的QR Code，竟然觸發了一場「全網集資交租」的爆笑行動。不少網民見狀，紛紛掃描二維碼揚言要幫樓主找數。

有網民上載了一張成功轉賬一元的電子支付截圖，霸氣留言「唔使客氣」；有網民亦上載了一張一元硬幣的照片，笑稱要「擺低一蚊跟機」撐樓主；甚至有網民幽默地上載了人稱「一蚊Joe」的藝人游莨維照片來應景。最惹笑的是，有另一位同病相憐的網民，上載了自己同樣收到房署追數信的照片，上面顯示欠租六元，並無奈大喊：「我多你5蚊」。有網民笑言，如果大家都幫樓主交一蚊，「演算法推到變咗交多一年租」。

公屋住戶拆解「伏位」：真相全因差餉寬免？

在討論中，亦有不少過來人及「資深租戶」點出了樓主中伏的真正可能原因，或許與「差餉寬免」有關。有網民詳細解釋，今年政府有兩季各提供500元的差餉寬免，由於一季有三個月，500元除以3，便會得出兩個月減167元、一個月減166元的情況。換言之，每季總有一個月的租金會比其餘兩個月「貴一蚊」。不少人猜測樓主沒有留意到這個微小的變動，習慣性地照交上個月的金額，結果就導致「交少一蚊」的尷尬局面。

一招免煩惱！網民建議自動轉賬交租

要避免這種尷尬又麻煩的情況，綜合住在公屋的網民的經驗，除了每個月仔細核對大堂通告上的租金變動外，最一勞永逸的方法就是申請銀行自動轉賬交租，有網民指出：「用自動轉賬冇煩惱」，將交租責任交給系統，就不用再擔心因為「一蚊」而收到催繳信了。

房署處理欠租程序解構：發遷出通知前會主動了解住戶狀況

目前房屋署處理欠租的程序相當嚴謹，根據房署提交立法會資料顯示，每月14日會先向未交租住戶發出「欠租通知」；若拖延至下個月的第7日及第21日仍未找數，便會先後將行動升級為「欠租警告」及「最後警告」。如去到下個月月底依然無動於衷，房署便會發出「遷出通知書」，正式落實於再下一個月底終止租約。

不過，房署的處理手法亦非毫無人情味，住戶接獲遷出通知書後，可在15天內提出上訴；只要在租約終止前清繳欠款並承諾日後準時交租，房署一般會酌情取消收樓。此外，在發出遷出通知前，職員通常會主動了解住戶狀況。若證實住戶面臨經濟困難、全家皆為長者或遭逢家庭變故，只要並非「慣性欠租」，職員可酌情暫緩發信，甚至協助住戶申請減租一半的「租金援助計劃」。

來源：hojoewk＠Threads、公屋討論區＠facebook

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