未來奶奶出首期買樓 男方邀同居竟開「平租」條件 港女不知所措 網民揭穿「圈套」勸分手｜Juicy叮

一名有家底的女子近日在網上發文，指未來奶奶擬出首期幫兒子置業，並讓她在成事後「一齊搬入去住」，但男家方面卻竟然開出要她支付「平租」加水電煤的條件。

女事主對此大感奇怪，甚至有點不知所措。然而，通透的網民卻一針見血地揭穿這個「同居圈套」，力勸她必須保持清醒，甚至應及早分手以避免人財兩失。詳情見下圖及下文：

未來奶奶出首期買樓 男方邀同居竟開「平租」條件 港女不知所措 網民揭穿「圈套」勸分手逐張睇↓↓↓↓

置業邀同居 開「平租」條件

樓主昨天（18日）在社交平台 Threads 發帖求助，表示：「男朋友阿媽話之後幫佢買層樓，畀首期咁，然後佢話之後搞掂可以叫我一齊搬入去住，不過前提係租金同水電都要畀，不過就話租金會開返個平少少嘅價畀我。」

樓主續指：「唔知點解成件事好似 Make sense（合理）又唔 Make sense（合理），即係我同佢一齊喺外面租樓水電煤租金全部 AA（按比例平均分擔）我都覺得好正常，但依家換咗係呢個情況就唔知點解覺得有啲奇怪😥😥 是咪我諗多咗，想問下大家有冇經歷過呢種情況。」

樓主隨後在回應欄補充詳細背景：「講返先，我本身香港都有屋嘅，就諗住一直喺屋企度繼續住，然後佢提議不如搬入嚟住嗰陣我就都唔好意思咁我就話咁不如我畀晒水電煤啦，如果你真係咁好邀請我過嚟住，佢就問我係咪唔打算畀租，我可以話係確實冇諗過嘅，食飯買餸錢AA都覺得Ok。」

雖然樓主認同同居時食飯和買餸錢實行 AA 無問題，但要求繳付租金，變相幫忙供樓的舉動，還是令她感到困惑，在網上崩潰求助：「有冇人可以點醒我，我覺得佢仲係愛我的😭。」

網民一針見血神比喻：搭的士與交車費分別

針對這情況，不少網民直言樓主感到奇怪是完全正常。有人隨即留下一個被網民讚好的「的士與私家車」神比喻：「你覺得怪係正常😤😤 舉個唔太恰當嘅例子，你同你男朋友搭的士，要畀的士費🚗係正常；但你男朋友有車，每日車你返工放工，然後佢叫你月結，每個月計車費。」

這番言論讓樓主驚呼：「Exactlyyyy（完全無錯）😭😭！」不少網民亦點破背後的殘酷真相，直指交租此舉根本是找她當免費供樓工具：「唔好傻啦，好明顯是搵你幫手供樓，但層樓你又冇名，就算結咗婚都可能會離婚，你只是幫人供完層樓但咩都冇囉。」

網民揭穿「同居圈套」力勸分手

除了男家方面的計算，網民亦將焦點放在未來的婆媳關係上，大嘆未來奶奶數口太精：「未入門已經計得咁清楚，第日有排你受😄😄」、「伯母個算盤都打得幾響」。

網民紛紛勸樓主不要委曲求全，直接拒絕同居邀請：「唔搬入去住，問題咪解決咗🤷🏻‍♀️未結婚，錢銀嘢就各有各啦」、「住自己屋企唔係舒服啲咩又有私人空間，而家要畀錢住人哋屋企，分分鐘你仲做埋免費工人打掃煮飯洗碗」。

對於樓主不捨這段感情，網民卻語重心長地力勸她保持清醒，及早離場：「阿女，聽我講一句廢話，最好結咗婚先同佢住，原因你自己一定明。」

有人亦直言：「結婚先一齊住，唔使咁心急搬去，送上門唔馨香」、「感覺好差，嫁老公其實係嫁埋畀佢屋企，見微知著，自己諗清楚啦」、「相濡以沫，不如相忘於江湖……如果係我，講多句都無謂，解釋亦嘥時間，即飛！」

網民：佢阿媽個角度其實冇錯

不過也有網民主持公道地稱：「佢阿媽個角度其實冇錯😂佢畀錢買樓（首期），個仔同你冇出過錢，雖然口講話層樓幫個仔買，但層樓其實係屬於個阿媽嘅，口講幫買或送呢啲聽下就算⋯⋯個阿媽又唔想白送層樓畀個仔，要搵人同佢供樓，唔想蝕，又想每個月收返少少錢咁。但係喺你（女朋友）角度就會覺得好奇怪。可以睇下佢阿媽話租金幾多先，對比外面租平幾多，如果佢阿媽講嘅個價位你除開，接受到嘅，即管照租，如果接受唔到，唯有分手或兩個人出去租／返你屋企住。當然如果男朋友住你嗰度，就收返男朋友啲租金，叫佢要夾份畀租。」

資料來源：Threads

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