中學老師呻陪月買餸貴 兩口子一日兩餐半月$4000 餐餐「仲有呢味菜」 網民反批其實算平｜Juicy叮

一名任職中學老師的新牌媽媽請陪月員，與丈夫兩口子一日兩餐，半個月的買餸錢共逾4000元，令她「覺得好貴」，於是在網上查問這價錢「係唔係合理」。網民看過餐單後發現「仲有呢味菜」，隨即痛批食飯唔知米貴，直指這個銀碼其實已經算平。詳情見下圖及下文：

中學老師呻陪月買餸貴 兩口子一日兩餐半月$4000 餐餐「仲有呢味菜」 網民反批其實算平逐張睇↓↓↓↓

新牌媽媽：半個月買餸用咗$4000幾

樓主昨天（18日）在社交平台 Threads上以「陪月」為題發帖，無奈發問：「陪月半個月買餸就用咗$4000幾，得我同老公食，一日兩餐，每餐一個肉一個菜，或者兩個肉一個菜，每餐一個湯。想問下係唔係合理……因為我同老公都覺得好貴……」

網民點破坐月開支盲點

看過帖文後，網民都熱心為陪月員洗脫「打釜頭」嫌疑。大批過來人與網民留言，認為在香港這個物價高企的環境下，半個月 4000 多元的餸錢其實相當合理，並一針見血地指出坐月食材的昂貴之處。

網民表示：「喺香港好合理（其實算平）。」也有人直言：「如果用新鮮靚料係 Very（非常）正常價，依家買餸係好貴㗎！」不少網民點出，坐月的食材與一般家庭小菜有很大分別，陪月員一般都會嚴選最優質、最滋補的新鮮食材。

有網民細心解釋：「以前個陪月次次攞單，就係費事有呢個情況，本地豬可以好貴，$60-70 一斤都有，魚又貴，新鮮雞幾舊水一隻。講緊陪月期間，一般都會食靚嘢，唔明咁多人講啲直銷菜價同冰鮮扮新鮮肉、仲要係比較差嘅部位嘅價來講。」有人也和應：「其實唔貴，因為大部分陪月都會主張用新鮮食材，新鮮肉類。」

此外，餐餐有湯也是開支居高不下的致命傷。有網民指出：「好睇買咩食材，日日煲湯都唔平。」有人更直言：「有湯，真係過百走唔甩」、「仲要一日兩餐、餐餐有湯！」，甚至有人提議：「煲湯係貴，仲要日日煲，叫佢咪煲湯就會變正常。」

不食人間煙火？ 網民計算神回覆

對於樓主嫌貴，許多網民反批她不食人間煙火，直言：「食飯唔知米貴你都係嗌返外賣啦」、「你有幾耐無買過餸，定係你買開嗰啲10蚊3斤菜」、「你應該之前無自己買餸，依家買舊細細嘅薑都10蚊」、「你平時有冇買過餸？」

有網民亦幫她以每天的價錢計算，指每日平均約 $267 元，兩個人食兩餐還要餐餐煲湯，其實非常合理：「$4000 除 15 日 $267/1 日，兩餸一湯，我覺得差不多，咁視乎你食咩肉飲咩湯」、「每日 $266.6，每日煮 5 餸 2 湯，平均先 $38 一個餸，平過兩餸飯呀🤣，日日煲湯 - 平均 $100 一個湯，雞補身我當你隔日食 - 新鮮雞都差不多 $200 一隻。」

網民分享慳錢妙招

不少網民還大方分享自己當年坐月時的「慳錢妙招」，教導樓主如何控制預算。有人建議，最重要是起初有沒有跟陪月員溝通好預算，並指出買餸要看地區：「區區唔同，將軍澳、沙田、香港仔呢啲地區就會比較貴！」

有網民則分享自己會自備凍肉以減低開支：「我會買啲急凍西班牙豬展（$20-30一嚿）同埋急凍竹絲雞（幾十蚊隻）放喺冰箱，供佢用嚟煲湯，亦會預備少量進口凍肉畀佢炒餸。」網民甚至搞笑獻計：「想平你叫陪月去買兩餸飯，飯餸分開裝，價錢老細又滿意陪月又舒服。」

有過來人亦回顧自己的經歷，指陪月員可能只是為了產婦健康才選購靚料：「最貴係豬肉（煲湯+ 燉肉汁），同埋新鮮雞，同埋開頭佢成日煮好多，食到超飽，之後叫佢唔好煮咁多量。不過可能因為你啱啱生完小朋友佢買啲靚嘅食材？不過你可以睇咗佢啲單睇下合唔合理先囉。」

資料來源：Threads

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