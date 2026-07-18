晚年婚姻危機 72歲大叔呻活得冇尊嚴想分身家搬走 老妻願「做一事」求和解｜Juicy叮

夕陽拉長了影子，結冰的歲月卻把兩人擠成一道裂痕。一紙婚書像枷鎖，沉沉壓在胸口。尊嚴日復一日地消磨，碎成一地無聲嘆息。

一名高齡72歲的大叔出現晚年婚姻危機，堅決提出離婚，大呻多年來「活得冇尊嚴」，要分身家搬出去獨自生活。雖然老妻願「做一事」求和解，但遭斬釘截鐵地拒絕。網民倒也看得通透，指事到如今，不如雙方餘生都為自己活。詳情見下圖及下文：

晚年婚姻危機 72歲大叔呻活得冇尊嚴想分身家搬走 老妻願「做一事」求和解逐張睇↓↓↓↓

痛訴冇尊嚴 決意分身家搬走過新生活

為人子女的樓主早前（13日）在社交平台 Threads上發帖，大呻近日面臨家變，直言：「72歲老竇想離婚。爸爸話自己活得冇尊嚴，想離婚分身家自己搬出去住。」

樓主續指，「媽媽就希望佢冷靜啲，都一齊生活咁耐，任何嘢忍一忍就過去。爸爸就話唔得，無可能返轉頭。」

這段高齡婚姻決裂的帖文曝光後，網民一度誤以為是樓主母親單方面要求父親「再忍她一忍」。樓主隨即在回應欄作出澄清，致歉指：「我阿媽係同我講佢忍老竇，始終係我爸爸，並唔係叫我老竇忍。」

樓主大爆父母開火細節

面對網民好奇詢問母親一方的性格，樓主親自大爆兩老日常交鋒的細節，指母親平時會「叫你唔好食咁多煙，唔好食煙霸住個廁所搞到人冇得去，每次嘈交就會講返n年前爸爸同爸爸屋企人嘅不是」。

而樓主聽完父親的訴苦後，亦忍不住幫母親說話，直言父親埋怨母親「去得太多旅行呢個 Point（盲點）係好 Ridiculous（荒謬）」，反駁指「今時今日有邊個人唔鍾意去旅行輕鬆下，係佢煙癮大去邊都唔方便佢先話唔去，講真去2、3日嗰啲使幾錢……佢食少2日煙條數都喺度」。

有網民認同兩老不合拍，不如放生對方。然而，樓主隨即無奈大爆最現實的致命傷：「情感上我都認同，佢哋兩個放生對方係最好，但係財力唔容許佢兩個分居而又維持現時生活水平。」

網民：一世人至少做一件對得住自己的事

兩老相處不來，加上經濟限制，令不少網民大感唏噓。但大批網民依然認為，既然老父覺得委屈，72歲選擇放手、還他自由也是一件好事。網民稱：「72歲還佢自由吧」、「都72，畀佢自己選擇自己嘅人生」、「自己往後生活開心啲，無可厚非」、「支持老竇展開新生活，畀老竇自由啦」。

亦有網民好言相勸，指老人家忍了大半世，所剩日子無多：「忍咗大半世，得返最尾嗰幾年。一世人，至少做一件對得住自己嘅事。」、「忍多兩年人都走埋，含住道怨氣，到時真係變咗死唔眼閉」、「72歲好彩都仲有十幾廿年人生，點解唔畀佢決定自己嘅最後時刻。人生只有一次，你爸已到了無法承受的地步，由得他，給他自由。」

有網民則點出，父親對婚姻而言可能已經功德圓滿，指他有權選擇：「可能對爸爸嚟講，佢已經喺呢段婚姻中『畢業』，完成咗自己做爸爸、老公大部分責任，會唔會可以同爸爸去飲下茶、散下心，用一個平靜啲嘅方法去傾下」、「如果真係活得冇尊嚴，早離早著」。

有網民更叮囑樓主：「72了，放過老竇啦！當佢出邊真係有女人，呢個都係佢人生最後快樂嘅日子！做仔嘅應該成全和祝福！更唔應該吼住老竇嘅辛苦錢！」

網民警示小心騙局 勸睇實辛苦錢

雖然大批網民支持老父活出自我，但亦有不少人好心提醒，要小心外面的人或防範他被騙去棺材本。有網民警告：「72歲就由佢啦，佢想做咩咪做咩，睇住佢啲錢就得啦」、「72歲咪由得佢囉，睇實你老竇睇下有無畀人呃就得」、「72歲都唔畀佢任性？（只要知道唔係畀人呃錢就 OK（可以）)」。

有網民更直言要提防最壞情況：「如果係你爸爸外邊有第二個，佢可能係想分走一半錢同二奶一齊。」

亦有網民分析父母在公司與家中的家庭地位，問樓主：「兩方係咪一個強勢一個忍受？若果世伯係忍開嗰個，佢覺得臨老想要自由空間都唔出奇喎。」並建議如果不想直接離婚，大可以嘗試「先分開住一排再決定」或「建議父母分房睡覺💤」。

最後，有網民看罷兩老在柴米油鹽、抽煙與旅行間的無盡爭執後，大嘆：「咁……放過佢哋~畀佢哋離婚啦」，無奈之情溢於言表。

資料來源：Threads

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