重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮

社交平台 Threads早前出現一則求助帖文，內容大意是在日本地鐵站的儲物櫃內遺漏了一袋行李，急求在日港人代領，並寄回香港或帶回香港，當中特別強調「有單」和會給予「重酬」答謝。

然而，網民對這個看似尋常的「失物求助」帖文特別提高警覺。有人擔憂當中暗藏恐怖的「替死鬼」陷阱，不客氣地直指這與近期頻頻曝光的「代運毒品」圈套極為相似，反問到底是「重酬定重囚？」詳情見下圖及下文：

重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？逐張睇↓↓↓↓

網民：三唔識七點會幫你攞呀

在帖文的回應欄，有人直言行李可能藏毒：「分分鐘行李藏毒或其他違法嘢！」、「幾多單幫人過關出事」、「三唔識七點會幫你攞呀🙃🙃🙃🙃」。

有人亦質問樓主是否「喺度搵替死鬼？」，並發出嚴厲警告：「唔係有人 onＸ到會幫你攞件行李返嚟啩！」、「千祈唔好幫人拎嘢過關」、「唔好幫人看守行李，更加唔好幫人帶行李過關」。

更有網民呼籲大家合力正視聽，特別是正值暑假，擔心有年輕人被利用：「覺得呢個話題要幫手正視聽，尤其是暑假多後生仔去旅行，真係驚有人被利用。」

也有網民重申防騙金句：「都係嗰句說話『唔好幫任何人帶嘢出入境』」、「就算識都唔會代拎，莫講話唔識，點知有冇違禁品或毒品」。

阿媽教落切勿幫人拎行李

針對這類求助，有網民更抵死抬出家中長輩的叮囑：「記住，阿嫲教落阿媽，阿媽教落個仔，個仔教落個孫，千千萬萬唔好幫人拎行李，就算係阿婆求你都唔好幫，一陣入面有咩裝生粉就全部入晒你數。」

網民力勸大家，無論如何都不要幫人運送任何物件：「提醒大家記住點都唔好幫人運嘢，樓主 So sad（好慘），但如果好重要，咁都唯有自己去拎。」

網民：重酬不如自己買機票

除了擔心有毒品陷阱，不少心水清的網民亦質疑「重酬」背後的合理性。有人表示：「重酬個酬金，自己買張廉航冇行李來回機票，連車費返去攞應該仲有找。」

有人更直言不諱地反問：「重酬畀人就自己飛啦」、「重酬？唔自己買機票拎？」、「出重酬就不如自己買機票返去拎啦，重要的自己去，不重要就由佢，提醒大家不要幫」、「出得重酬不如自己買機票飛過去拎啦，唔係諗住一兩千蚊叫重酬呀。」

網民一再警告切勿代運

網民大潑冷水直言如果袋中藏有毒品，下場可能不止是重酬：「重酬隨時變重囚」、「如果入面有粉，就唔止重酬，重囚添！」、「大家小心，千祈唔好幫手！」。根據香港法律，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁。

不過，在一片質疑聲中，突然有網民留言自稱已幫忙：「我幫樓主拎咗喇，大家唔使再幫手。」其後亦有其他網民留言提醒大家，表示「有人已經幫樓主攞咗，大家唔使再覆」。

資料來源：Threads

相關閱讀：

網上求帶「漏低衫褲」回港 網民踢爆衣物驚藏「運毒魔爪」 好心人提醒：老竇叫都唔好制