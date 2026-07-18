公屋市區派樓竟有「宿命循環」？ 兩申請者驚人巧合互換一派二派 連中港島九龍近50年舊樓｜Juicy叮

難道公屋派樓真的存在「宿命循環」？近日兩位公屋申請者先後在網上發帖，驚爆首兩次派樓結果竟然高度相似，只是次序剛好「一二派」互換。

他們分別連中港島東及九龍東樓齡近50年的舊公屋，兩人同樣崩潰猶豫是否應該博最後一次編配機會。這宗巧合事件，就連網民的回應也巧合地相似，紛紛同意他們應該放手博三派，其中一位網民提出的理由更是相當玄妙。詳情見下圖及下文：

公屋市區派樓竟有「宿命循環」？ 兩申請者驚人巧合互換一派二派 連中港島九龍近50年舊樓逐張睇↓↓↓↓

樓主：等三派？博三派？

樓主甲6月5日在社交平台 facebook 群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，分享自己輪候公屋的無奈經歷：「市3，4月頭一派柴灣（興民邨）民逸樓，6月剛派（觀塘）順安邨安逸樓，都是約50年的樓。」面對連續兩次的舊樓安排，她大嘆：「我也是太難了😂，我是不是要等三派？」

無獨有偶，樓主乙在個多月後（7月15日）在同一群組發帖，遭遇竟然與樓主甲幾乎如出一轍，只是次序剛剛相反，他大爆自己：「一派順安，二派（柴灣）興華二邨和興樓，都係約50年樓，博唔博三派好，畀個意見🙏。」

網民看到派樓規律

順安邨位於觀塘區，興華邨與興民邨在柴灣為鄰。這宗巧合的「宿命循環」，令不少公屋申請人深感共鳴。帖文吸引不少過來人留言分享經驗。

當中有網民留意到，近期的市區派樓似乎有一定的規律：「這段時間的派樓順序好像都係咁，港島之後就觀塘。」另有人補充：「仲有派觀塘就多數係派三順（順利、順安、順天）呢。」

接連被派中舊樓，網民對兩區的居住質素各持意見，有人大讚柴灣具優勢，直指「柴灣應該要啦」，並指興華邨配套完善：「興華會比想像中好，去地鐵站十分鐘，買嘢食嘢可以去興華一同新翠，起碼無九龍咁逼咁多人。」但也有人持相反意見，提醒「柴灣興民邨搭車加食嘢最不方便」，更有網民直言：「香港區食嘢貴。」

與此同時，也有過來人留言：「一個九龍一個港島，都要睇返自己同屋企人返工地點，本人兩個區都住過，如果真係要揀會順安，其實好方便。」

有人亦認為順安邨其實不錯，反問：「點解唔要？雖然都叫半山區，不過好過租房仔捱貴租。」更有網民和應，大讚區內租金便宜且治安好：「租金好平（我二人單位$1600有找），生活設施Ok方便治安好，夫復何求？」

網民拋一理由勸放手博三派

兩位樓主均猶豫是否等待最後一派，有網民分享「擲銀仔理論」作為最強理由，力勸放手一搏，開解道：「人唔會一世行好運，亦唔會一世行衰運。就好似擲銀仔咁，雖然每次都係五十五十，但係三次都擲到反面（唔好）嘅機會少過有好有唔好，梗係要博啦，等你將來報喜。」

不過，博最後一次亦非毫無風險，有人大潑冷水，警告三派隨時會分到問題單位，並大爆自己的經歷：「我一派順天 2 樓，二派和樂（觀塘和樂邨）頂樓漏水，三派（鑽石山）富山邨事故單位，等四派。」有網民亦提醒，第三派如果再不滿意，後果可能更嚴重：「你諗清楚，你博嘅話第三派佢畀到啲咩樓你你都冇得Say No（說不）。」

資料來源：Happy Wu、陳關西＠「公屋討論區 - 香港facebook群組」

相關閱讀：

「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......

公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億

派彩虹邨10年就拆要唔要？港媽3人家庭陷兩難 網民秒答：畀隻好牌你！