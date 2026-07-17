屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮

有市民在屯門一間找換店以港幣兌換人民幣時，險墮入有預謀的「魔術手」騙局。現場不但有奸狡母子在旁做媒，更在關鍵時刻做出「一件事」幫忙助攻，還好事主及時清醒，當面揭破大膽職員企圖強吞$500的惡行。對方事敗後竟無恥推諉，辯稱是數錢機出錯。詳情見下圖及下文：

屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500逐張睇↓↓↓

兌換五千元被指少付$500

樓主昨天（16日）在社交平台Threads發帖，分享了一個剛剛親身經歷的屯門找換店騙局，希望各位街坊去換錢時一定要提高警覺，以免受騙。

樓主表示，當日去了一間找換店準備將港幣兌換成 5,000 元人民幣。根據當時匯率，總共需要支付 $5,804。於是從錢包內拿出共 $6,000（包括4張 $1,000 鈔票及4張 $500 鈔票）遞給職員。沒想到職員一接過錢，便擺出一副理所當然的模樣，聲稱樓主遞交的款項「只有$5500」。

起初樓主並無起疑心，以為自己真的點算錯誤，於是便順從對方意思，在錢包再補多了一張 $500 鈔票給他。但付款之後，樓主突然越想越不對勁。因樓主非常清楚自己的錢包原本放有 $6,500 港元。如果自己剛才只付了 $5,804，為何現在錢包會出現「一蚊都無淨」的奇特情況？樓主當刻立刻清醒過來，意識到事有蹊蹺，於是強硬要求職員當面重新點算一次。

結果在當面重新點算之下，櫃枱上總共放有4張 $1,000 鈔票及5張 $500 鈔票，總數足足是 $6,500 港元。這證明樓主一開始就已經付足了款項，而該名職員竟試圖吞併多付的 $500 港元。被當場拆穿陰謀後，該名職員眼神顯得極度心虛，並立刻大聲推卸責任，向樓主辯稱：「係部數錢機數錯！不關我事！」

母子同黨做戲分散注意

事後回想整件事的經過，樓主直指這絕對不是普通的點算錯誤，而是一個有預謀的詐騙圈套。樓主憶述，一踏入該找換店時，店內已經有一對母子在場。該名母親表現得非常有禮貌，向樓主表示「你先做啦」，主動讓位。

沒想到一到樓主兌錢、數錢的最關鍵時刻，身旁的幼童就開始在隔壁瘋狂吵鬧，雙手還不斷放在交易櫃枱上。樓主指其動作非常可疑，完全是意圖分散注意力，甚至想趁亂偷錢。

當樓主一兌完錢、並與職員發生爭執後，該名母親便隨便問了一句「點樣兌港元」，然後一分錢都沒有兌換，便立刻帶着幼童急步離開現場。樓主深信：「好明顯，呢對母子唔係客，而係個職員嘅犯罪同夥（打手），專門負責喺隔籬製造混亂，等職員用『魔術手』偷錢，或者等你大腦混亂，聽從職員講嘅數目。」幸好樓主最後關頭清醒過來，堅持要求重新點算，才避免了財物損失。

網民怒轟騙徒

網民都直斥騙徒手法無恥。有人在留言區指出，這種行騙手法在其他地區早已非常流行，直言：「呢招大陸好興」。

不少街坊則強烈要求樓主公開該找換店的名稱以提防受騙，直呼：「開佢名等大家小心」、「開佢名啦，做埋啲Ｘ街嘢，唔好庇護佢啊樓主」、「屯門邊間呀等我叫老人家小心啲」。

另外也有網民提議採取法律行動和保留證據，表示：「最好去報警，等放蛇」、「CCTV（閉路電視）」。大家齊心呼籲街坊出入要提高警覺，以免無辜跌入找換店的魔術手陷阱。

資料來源：cheer.up.please

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