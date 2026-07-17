炒股人4大變異價值觀 落注幾十萬唔肉赤 生活極慳大反差 網民：打工仔有「這底氣」 被動收入不輸薪金｜Juicy叮

股票市場跳動的賬面數字，似乎正重塑俗世的金錢觀。網民近日討論「炒股人4大變異價值觀」，揭開股民「搵幾萬蚊月薪嘅工，會睇唔起」、「幾十萬落注唔肉赤」、「平時日常使錢又好慳」的怪誕反差。

有精明眼網民更明言，若身旁的打工仔有「這底氣」，似乎正暗示自己在股票市場撈得的被動收入不輸薪金。詳情見下圖及下文：

炒股人4大變異價值觀 落注幾十萬唔肉赤 生活極慳大反差 網民：打工仔有「這底氣」 被動收入不輸薪金逐張睇↓↓↓↓

樓主列4大典型「變異」

樓主昨天（16日）在社交平台Threads發帖，引述朋友的觀察，指出炒股票時間長了，價值觀會變得十分奇怪，並列出以下4個典型的「變異」情況：

「搵幾萬蚊月薪嘅工，會睇唔起」；「買股票動輒幾萬、幾十萬落注，完全唔肉赤」；「平時日常使錢又好慳，皆因大部分資金都擺落股市」；「唔理有冇錢，全部淨係見到戶口賬面數字，好少會沽股票拎錢出嚟應付日常生活開支。」

網民共鳴：戒買奢侈品 戶口長期得幾皮嘢

帖文一出，隨即引來股民強烈共鳴。有人坦言「係真，當你輸過，便會改變，最後找到投資的正確方法和態度！」、「未買股票前已經好慳，買股票更慳，賬面數字蝕更更慳仲要唔開心冇人傾訴，賬面數字賺多好多只係食好少少。」

不少網民還排隊自爆自己的縮水日常生活。當中有人感嘆：「依家覺搭的士都無錢，然後……買奢侈品都戒晒……」

有人連隨和應：「會！一有$就手痕買收息 ETF（交易所買賣基金）和指數 ETF，戶口長期得幾皮嘢。」網民更笑指生活變得極簡：「會無咗概念，食嘢有咁平得咁平，日常生活愈少錢，簡單。」

網民反駁：返工有餘錢使乜沽股票？

不過，就著「好少會沽股票拎錢出嚟應付日常生活開支」這點，亦有網民持相反意見，有人點出根本沒有需要沽股票套現：「返工扣除日常生活開支仲有錢剩，點解要沽股票拎錢出嚟？」

也有人提及：「我就每月都要股息過活。」；有人更認為，不應看不起打工的薪金，「係真嘅，但係我唔會睇唔起返工嗰份糧，固定嘅收入增加本金對於炒股票嚟講係好重要」、「更加覺返工重要，先應付到生活同波動」。

還有人稱「炒股票耐咗，會更加明白一份穩定嘅收入有幾重要，會更加明白花無百日紅，及時行樂應使則使，會更加明白人多嘅地方就唔好去、有賺就好、離場重要過入場呢啲無數前人試出嚟嘅珍貴經驗之談。」

網民大爆打工仔「這底氣」

在眾多的討論中，有網民更一針見血地指出，身邊長期炒股的同事雖然平時看似極慳，但背後卻擁有一項令全港打工仔極度羨慕的「驚人底氣」。

有人透露，自己隔壁座位的同事就是炒了股票很多年，早已有了一筆穩定的資金，平時返工遇到不公都非常夠膽大聲反抗，令人十分羨慕。

對此，不少心水清的網民點破背後的社會真相，直指這種有底氣的同事，特徵往往是「平時低調呻窮，衣著普通，一旦在公司遇上委屈，即時霸氣外洩，上司都照Ｘ」。這網民笑言，遇上這樣的同事，大機率是背後早已有了「被動收入」，而且這筆被動收入的份量更完全「不輸畀公司薪金」。

不過，有網民則笑言這種極端的數字遊戲並不健康，調侃指：「變得好怪，其實係咪精神出現咗問題。」有人更加抵死諷刺道：「我比較想知，佢補倉嗰陣會唔會同你講。」



資料來源：hhjk29153＠Threads

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