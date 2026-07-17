移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮

英倫的霧，是天空落下的紗，模糊了眼裏的星光。大笨鐘的鐘聲，終究敲不碎曖昧的執念，卻敲醒了一個男人的長夜。

一名移英3年的顧家港男在網上發文大吐苦水，自爆太太移民後連環出軌的「戴綠帽」慘事，更稱被太太的曖昧對象「震碎三觀」。樓主痛心直言：「我自己都未係好接受，我同太太點解會出現呢個情況。」

女方如今態度決絕要放棄婚姻，背後原來藏著一個網民公認的「殘酷原因」。詳情見下圖及下文：

移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」逐張睇↓↓↓↓

移英後關係突變

樓主今天（17日）在社交平台 Threads以「婚姻感情」為題發帖，大呻自己移居英國後婚姻破裂的慘痛經歷。無奈寫道：「過咗嚟英國三年，原來婚姻已經被背叛一段時間。」字裏行間滿是心碎。

樓主透露，他與太太「一齊好多年有小朋友」，在香港時的生活非常愉快和合拍，關於家裏的事一向分工合作，基本上沒有任何爭執：「因為我係會主動做家務同照顧小朋友嘅爸爸，好少因為話家庭嘅分工而嗌交。」那時，他們每逢放假都會一齊出街，「飲飲食食傾偈幾開心幾舒服」。雖然偶爾會因為樓主的執著而吵架，但通常隔天就會和好如初。

然而，這段美滿的關係直到來到英國才起了變化。來到英國後，樓主成為「主力返工」的頂樑柱，太太則全職「照顧屋企及小朋友」。雖然樓主返工時間極長，但他依然非常顧家，一星期放兩天假，「放假都仍然會同太太出去拍拖，拍完拖就湊小朋友放學」。

驚揭妻子與人曖昧

可惜，樓主在一次意外中，驚覺枕邊人變心，他「意外發現太太同人曖昧」。更令樓主崩潰的是，該名出軌對象，竟然是一個他「唔認為可以做到一個嘅曖昧對象」的人。這段荒謬的關係，嚴重地「衝擊我對太太一向嘅理解及三觀」。

真相大白後，夫妻二人經歷了一段痛心、傷心的對話。樓主為了守護家庭，原本以為大家可以 Move On（繼續前行）重新開始。豈料沒過多久，「點不知又再畀我知道」太太與對方依舊藕斷絲連。樓主選擇再次原諒，但最近「又再一次畀我發現一啲更進一步嘅事情」。

卑微挽留 妻子反冷血拒絕

經歷了接二連三的背叛與冷靜期後，樓主依然展現出極致的寬容。他坦言，因為自己仍深愛著這個家、孩子與妻子，因此「仍然嘗試挽留這段婚姻」，想要再為這個家努力多一次。然而，他的卑微換來的卻是妻子的絕情。這一次，太太的態度異常決絕，樓主絕望寫道：「今次反而我太太想放棄了。呢個就係個英國嘅經歷。」

網民點破出軌殘酷原因

不少網民同情樓主的悲慘遭遇，紛紛留言送上安慰，並一針見血地指出變心太太堅決離婚的「一殘酷原因」。

有網民以女性角度剖析指，這與移英後朋友圈子的轉變有關：「以女嘅角度話你知，有新環境：英國，新朋友圈，女嘅自問條件樣貌可以，心野起就會去搵異性。問題唔係你滿足唔到佢，係佢未玩夠，佢覺得自己有條件玩。老實講，係個女人自己冇諗過後果，佢亦都相信你會原諒佢，所以佢夠膽出去玩。」

有過來人則安慰樓主：「好明白你感受。我曾經同家人都喺英國住過，同你一樣，同太太關係好好，咩都傾，咩都講。我以為呢段關係去都邊都一樣，直至我地去咗英國生活就有咗好強烈的變化。最後我地選擇咗返香港。我只可以話可能你太太生活上太枯燥，佢想搵啲不一樣的事經歷下。想同你講加油，感覺你係好好丈夫好好爸爸，你講出嚟已經好叻、好堅強。撐住！」

網民：女人背叛 個心已唔喺你度

更有網民提醒樓主，女人出軌後心已不在，絕情起來往往比男人更決絕，勸他及早放手：「女人背叛，其實個心已經唔喺你度，佢通常都好決絕，你好難挽回嘅！放手，體面地離開，不要令自己太難堪！」

另有人指出，這類人本質上是「情感黑洞」，具有性格缺陷，勸樓主多照顧自己和小朋友；「希望佢回頭是岸啦，你都要保重......同埋記得唔使自責，係佢唔珍惜頭家」

有網民則大嘆這類悲劇在移民群體中屢見不鮮，更警告樓主隨時會人財兩失：「聽到唔少同類故仔，老婆出軌，離婚仲分身家，保重師兄！」

還有網民好奇追問「是鬼佬嗎？同事？」及「同一個第三者？」，但樓主未有進一步透露。

資料來源：2023lovemyfamily＠Threads

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