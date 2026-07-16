長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮

有網民在社交平台上發出緊急「有味」求救，指鄰居長者不幸過身，由於隔了一段時間才被發現，消防破門入屋後，難聞的氣味瞬間充斥走廊，更飄入其家中，引發一場家居生化危機。樓主崩潰發文指：「求救！有冇高級成年人可以教下我點做，隔離屋有老人家過左身唔知幾耐，今日消防爆完入屋keep住開門處理......我屋企同個鼻都有果陣味唔散，而家返左工都好似仲聞到陣味，點算」。帖文一出，隨即引來大批熱心網民留言獻計，當中不少辟味奇招更令人意想不到，引起網絡熱烈討論。

味道如「腐肉混死魚」 連雪櫃也無辜遭殃

樓主在留言區向網民形容，該陣氣味令人「一世難忘」，直指氣味「好似腐肉味、死魚味混合咁」。由於鄰居單位似乎仍未安排專業人士進行徹底的特殊清理，導致氣味持續在走廊擴散。樓主即使緊閉門窗，情況依然嚴峻，更苦呻連廚房的雪櫃也無辜遭殃，吸滿了異味，令人相當崩潰。

網民獻「地獄級」奇招：去公廁索屎味欺騙大腦？

面對這種情況，大批網民紛紛提出各式各樣的應對方案，當中討論度最高、最引人注目的莫過於「以毒攻毒法」，有網民建議樓主去聞一下極度臭的公廁，更有人詳細解釋這其實是生物學上的心理防禦機制，指出「死亡嘅氣味會令人不安，但有排泄物氣味等於呢到有人聚集過，所以會安心」，因為屍臭味會觸發人類神經警號覺得危險，而排泄物味則能騙過大腦產生安全感。樓主看後也不禁苦笑，表示自己家中有養貓，打趣道「咁我聞下喵喵的」。此外，更有網民搞笑地上載了一張家用脫鼻毛蜜蠟套裝的相片，提議樓主乾脆將鼻毛全數拔走，以免氣味分子依附在鼻毛上，這破格的提議令人啼笑皆非。

傳統燒香遇「貓奴」阻滯 轉攻科學除臭法

除了另類的奇招外，不少過來人都提出了比較傳統及科學的建議，大批網民異口同聲表示「燒香」是最直接有效的辟味方法，更指以前連警察和消防員處理類似案件時，也是教人點香辟味。有網民亦提議點燃艾草、白鼠尾草或秘魯聖木等作空間淨化，或者如部分網民上載相片，教樓主在家中擺放一碗白醋來吸附異味。

不過，樓主表示家中有飼養貓咪，擔憂濃煙及香薰成分會影響主子健康，故不敢貿然燃點任何香料。對此，有網民熱心上載了一些標榜能夠分解異味的專業除臭噴霧及空氣淨化機的相片，建議樓主從科學途徑入手，或者考慮使用臭氧機處理，但多番強調使用臭氧機時人畜必須完全撤離。有不少網民亦分享外國人的做法，建議在家中煮一大煲咖啡，或者利用橙皮、檸檬及菠蘿來驅散異味。

源頭未清布藝品恐報銷 過來人教1招定驚

事件引起廣泛關注後，樓主翌日亦再度發文感謝大家的熱心建議。面對這種情況，不少網民仍繼續留言提醒，由於味道源頭一日未徹底清理，異味依然會存在，布藝品一旦吸滿味道更可能要全部丟棄。有網民亦貼心建議，如果樓主覺得心神不寧，可以在陽光充沛的正午時分到廟宇拜神祈福，並用柚葉洗澡及將護身符放在門口安定心神。

來源：8q_q8b＠Threads

延伸閱讀：仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實