裁員潮下反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮

有網民在社交平台分享其朋友近日面對被裁員的應對方式，引起網民廣泛討論，樓主的朋友是一名在細公司做足15年的中年打工仔，其老闆最近暗示她「自己辭職」，面對這種「語言藝術」式的逼退暗示，其朋友不但沒有屈服，更以一句說話霸氣反擊。

老闆暗示辭職 女文員13字霸氣反擊

樓主在帖文中表示，身邊有一位43歲的朋友，在一間小型公司從事文職長達15年。上星期，該名朋友突然被老闆約入房間「照肺」。老闆劈頭就說經濟環境欠佳，公司需要縮減人手，字裏行間更不斷暗示他工作表現不達標，最後更委婉地勸他「認真考慮番屋企湊小朋友」。

面對這種變相逼人自願離職的手段，樓主坦言朋友其實「明知死梗，做乜都無用」，但心底裡始終「帶住一份憤怒」。於是，該名老臣子聽完後沉思了一會，隨即向老闆爆出一句回覆：「好呀，我辭職！不過做到60先遞信！」結果毫不意外，一星期後她正式收到大信封，被公司無情解僱。

「推薦信」惹爭議 網民憂被老屈犯大錯

帖文一出，隨即引發激烈的兩極討論，有網民認為，既然公司已經開到口，倒不如自己遞信，讓雙方都能「體面離開」，有網民勸道：「公司講到咁，自己遞信仲可以體面離開，仲有機會攞份好少少既ref letter」，更警告如果堅持留低，公司可能會強行羅織罪名：「公司一定要講到你犯大錯，解僱唔使補水個隻，份ref letter 唔使諗喇。」

不過，這種「要面唔要錢」的觀點立刻遭到絕大部分網民及樓主圍攻，樓主更以嘲諷的語氣回覆該網民：「你啱，佢應該為未來打算，放棄做咗15年的長期服務金自願辭職。」字裡行間已向該「好言相勸」網民揭示了有些以「語言藝術」逼退員工的公司，背後可能是為了節省遣散費及長期服務金。

其他網民亦一面倒支持該名員工「搏炒」的決定，直言：「畀人炒有遣散費，代通知金；辭職就乜都無」。有網民更提醒，如果自行辭職，非但沒有補償，「即走仲可能要賠返一個月人工畀公司」，直斥「傻仔先至自己走」，並指出：「睇下個老闆想唔想老屈你姐......即時解僱如果唔係合理+收過幾封警告信，一律建議勞工處見。」

細公司推薦信等同廢紙？過來人教路：賠錢最實際

對於「辭職換推薦信」的職場迷思，不少職場老手更是嗤之以鼻，認為在惡劣的經濟環境下，落袋為安的金錢才是最實際的保障：「你個post好多hr老細入咗嚟，叫人唔要長期服務金同一個月糧自己劈炮，拎份無人睇嘅reference letter同唔食得嘅好好睇睇。」

有網民更無情揭露中年危機的殘酷現實：「43歲，又細公司，下一份工隨時做保安同譚仔，洗Q ref letter？」、「細公司封refer letter 要唔要都擺，你拎去搵同行分分鐘連間公司都未聽過。」有網民更直言，遇上公司架構重組或結業，「隨時張letter 間嘢下星期都唔存在......意義是無乜。」

為打破迷思，不少過來人紛紛分享親身經歷，有網民指曾有HR聲稱「自己辭職有ref letter，被炒就無」，但他堅決選擇被炒以換取長期服務金及強積金。他表示日後見工時「如實講前公司做咩炒我，照請」。

另一位超強網民更分享了「霸氣全贏」的經歷：「我以前有份工又係咁，拎番長期服務金9萬幾，我話你即刻比ref letter我，唔係我唔會走架， 佢唔敢唔比。」

AI時代文職悲哀 網民嘆：炒高層救全家啦

除了勞資糾紛，事件亦帶出了中年文職的就業困境及企業管理問題，有網民感嘆在AI時代，「文職肯定死硬」。同時，不少人為基層打工仔抱不平，質疑為何公司要節省成本時，往往是向「真係落手做但人工又唔高既員工」開刀：「十萬八萬既高層唔cut之餘，仲請就唔少，唔明啲公司點諗。」、「其實炒一個高層救幾個員工」、「裁一個月三四萬既員工，都唔知幫到間公司D乜，呢D公司全部都係Ｘ街。」

來源：sherlocktw0914＠Threads

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