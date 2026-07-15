慈雲山91歲伯伯為老婆買外賣跌傷頭 電話只記得6個字 街坊愛心接力急尋親結局暖心｜Juicy叮

慈雲山一名91歲伯伯落街為老婆買外賣時，不慎跌倒受傷，途人上前協助但伯伯只記得家人電話的6個字號碼，事件在網上公開及轉發後，引發了一場網上愛心接力為伯伯尋親，結局令人暖心。

伯伯買麥當勞氹老婆 意外跌傷

有網民日前在Threads上發出緊急帖文，表示「有無認得自己屋企老人家啊？伯伯岩岩跌親，眉上面上傷口都好深下，同埋腳都傷咗」。從樓主上載的相片中可見，伯伯當時身穿間條Polo恤，跌倒受傷後被途人扶坐在休憩處椅子上，神情帶點茫然。他的鼻樑及額角有明顯血跡，而有熱心路人正在為他用紙巾按壓住傷口止血。

在伯伯身旁，放著一袋麥當勞外賣，原來這份外賣背後，藏著一個浪漫的故事。樓主在帖文中透露，這位91歲的伯伯，原來是「落街買麥當勞比（畀）老婆食」。

網民總動員 愛心接力尋親

由於伯伯受傷後「問佢電話只係比(畀)到6個數字」，樓主無法即時聯絡其家人，只好馬上代為報警及召喚救護車。在等待期間，樓主心急如焚，於是在網上發帖，希望透過網絡力量尋找伯伯的家人。

帖文一出，網民反應非常熱烈，紛紛留言「Push」、「推」、「Up」洗版，希望讓更多人看到消息。有網民關心地問：「現在情況如何？」樓主坦言自己因有事先行離開，同樣焦急地等待消息：「我都想知。」

過程中，不少網民都提出各種建議，有人問「伯伯講到自己個名嗎？」，又有人提醒「通常老人家的錢包裡，都有寫著家人電話的紙」。樓主回應指，曾問過伯伯，但他當時「有點亂」，自己也不便擅自翻看其錢包，只能寄望家人能盡快看到帖文。

樓主的堅持和熱心亦感動了很多人，她憶述自己過世的嫲嫲也曾跌倒，所以看到伯伯受傷也想起親人。她表示，伯伯一度「話唔使幫佢call白車」，但她堅持認為情況不能輕視。

慈雲山街坊認出伯伯 結局暖心

這場愛心接力很快就從Threads擴散到Facebook，有熱心網民將帖文截圖轉發至「慈雲山資訊交流」facebook群組，詢問：「有無街坊認得呢位伯伯？」

帖文在地區群組引起巨大迴響，很快便有街坊提供關鍵線索，有街坊留言認出伯伯，並指出：「佢住民建樓ＸＸ樓」。有網民即留言著街坊可通知該處保安員通知其家人。

警方消防：伯伯送伊利沙伯醫院治理

《星島頭條》就此向警方及消防處查詢，警方發言人表示，7月12日約下午1時22分接獲報案，指慈民邨民健樓對開位置有途人報案，稱現址有一名90多歲伯伯跌倒，頭部和腳部流血，伯伯當時清醒，其後召救護車送院治理，事件列無須警員協助有人受傷處理。消防處發言人則補充，該伯伯其後送往伊利沙伯醫院治理。據了解，伯伯當時頭部流血，經治療後，傷勢未有太嚴重。

不少網民留言大讚樓主的善良，並為伯伯對太太的深情感動，「91歲仲記得落去買麥當勞畀老婆食，好深情」、「伯伯好彩遇見你好心人！」。

來源：lilyclairec＠Threads、慈雲山資訊交流＠facebook

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