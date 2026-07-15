DSE放榜網民嚴選經典「放榜意頭嘢」：「A1」買麵包？刷牙用Oral B？IKEA神級抽水最爆笑｜Juicy叮

DSE（中學文憑試）今日（15日）放榜，有網民在社交平台發文，以「一人一個放榜迷信嘢」為題，召集大家分享各種經典的放榜前「攞好意頭」的儀式，帖文引來歷屆考生網民們分享各類「祈福大法」，甚至連連鎖傢俬店IKEA（宜家家居）的小編都突入出圖神級「抽水」。

買星島？用oral B 牙膏？

樓主在帖文中率先拋磚引玉，列出三大經典迷信：「1) 買星島（因為升到）；2）唔買明報（因為明年再報）；3）用oral B 牙膏」。

講起買《星島》這個諧音傳說，有網民以親身經歷留言解畫，指這並非單純迷信，而是「以前放榜真係要買星島」，因為早年的聯招（JUPAS）放榜榜單，是真的會刊登在《星島》和《明報》上。有過來人再補充憶述，當年「有機會係星島出先，好似3-4點已經有同學買到」。不過，有網民亦突破盲點，搞笑反駁指其實「應該買明報，明天可以見報」，畢竟考到超級狀元才有機會登上頭條大篇幅報道。

朝早去「A1」買包？食魚「勿叫東星斑」？

為了順利考入大學首選志願「A1」及考取好成績，網民的「食字」功力簡直發揮到極致於飲食之上，最多網民推介的貼地之選，莫過於「朝早直入A1（指連鎖麵包店A-1 Bakery）買個包食」，或者去「A1」買定個蛋糕準備慶祝，誓要將「A1」食落肚！除了食「A1」，有人提議早餐要食「蜜糖星星」（「蜂蜜星星」是著名早餐脆片品牌）狂攬星星，亦有應屆考生家長出動傳統法寶「包粽」（寓意包中）。當然少不了阿媽的經典愛心早餐：「煎一條香腸加兩隻太陽蛋比我做早餐」，寓意順利考取100分。還有網民搞笑提醒，今晚食飯可以食魚，但「勿叫東星斑」（Don't升班），以免成績跌落谷底。

O1狠心分手變A1？$10.4紅底利是不可少？中學有舞獅(冇C)？

最爆笑且極度狠心的一個放榜迷信，竟是有網民呼籲正在拍拖的應屆考生：「O1嘅快啲同伴侶分手，分完變A1」（O1意指拍拖次數一次，分手後變回Available 1），此言一出，令其他網民驚嘆指為求升學真係可以去到盡。

另外，有網民分享中學時期學校甚至會安排「舞獅」，貪其諧音「冇C」；有網民亦提到考試放榜期間要用「三星」手機。有傳統派網民更指任何重要時刻都要「著紅底+袋封利是」，甚至有網民精確到要準備「$10.4利是」，務求攞盡好意頭。

用Oral-B？過來人親證效力

帖文中最具爭議的，莫過於樓主提出的「用oral B 牙膏」，不少網民滿頭問號，反問「做咩買oral B咒自己」，不解為何不追求A級而要B級，但有過來人即現身說法為牙膏平反：「當年用oral B結果中英都係oral A」，看來這支牙膏的加持力絕對不容小覷。

IKEA突入大亂鬥：買猩猩得星星

這場放榜「擺彩」大會，甚至連連鎖傢俬店IKEA（宜家家居）的小編都ｊ突發落場「抽水」，IKEA官方帳號在留言區上載了一張相片應援，相中見到IKEA極受歡迎的招牌大猩猩毛公仔坐鎮，完美示範何謂頂級食字公關，並配上留言「買猩猩得星星 」，祝願各位考生好似相中大猩猩一樣，成功摘下滿天星5**。

許多網民看完這堆千奇百趣的放榜迷信大法後，都笑指「第一次聽」、「學到嘢」，並大讚大家「好可愛」，有畢業廿幾年的網民更坦言是大開眼界。

來源：r1rho5ho＠Threads

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