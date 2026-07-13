網上求帶「漏低衫褲」回港 網民踢爆衣物驚藏「運毒魔爪」 好心人提醒：老竇叫都唔好制｜Juicy叮

去旅行最怕漏低嘢，但如果在網上看到陌生人哀求順路代拿「漏低衫褲」回港，千萬要提高警覺。

近日有網民踢爆，這類求助帖文背後隨時暗藏「運毒魔爪」，一旦好心幫忙帶過關，分分鐘誤墮法網淪為運毒犯。

針對這些無良的可怕騙案手法，不少好心網民發出終極警告，呼籲大家切勿大愛上身，並直言在這種關頭，甚至連「老竇叫都唔好制」。詳情見下圖及下文：

網上求帶「漏低衫褲」回港 網民踢爆衣物驚藏「運毒魔爪」 好心人提醒：老竇叫都唔好制逐張睇↓↓↓↓

踢爆衣服浸滿毒品液體

樓主今天（13日）在社交平台 Threads 發帖，以「🚨 【2026最新運毒陰招】好心幫人隨時坐一世監！ 🚨」為題，提醒大眾切勿隨便幫人帶物件過關。

樓主透露，近期有空姐因幫人代運布袋，結果被發現夾層藏有白粉而即場被捕。

樓主接著揭露騙徒的「最新一招」：「騙徒喺網上扮可憐，話去完日本或東南亞漏咗件衫褲喺酒店，仲 P 圖（修圖）假造高昂運費 Email（電郵），求你順路幫佢帶返香港或轉寄。」

樓主警告背後的恐怖真相，原來這些衣物隨時是「浸滿毒品液體」的，一旦好心幫忙過關，便會瞬間淪為運毒犯。

最高判終身監禁

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物最高可判處終身監禁及罰款 5,000,000 元。樓主鄭重提醒，在行李中搜出毒品，會當作運毒處理。

樓主呼籲大家：「理得佢係熟人定網民，一律拒絕代運任何物件！人哋漏嘢叫佢搵速遞公司，唔好用自己一世前途去賭！」

網民警告：老竇叫都唔好制

無獨有偶，有回應的網民表示，剛剛才看到類似的求助帖文：「剛剛見到個 Post（帖文）就係話喺日本漏咗件 Tee（T恤），叫人幫手帶返香港。」有人亦指：「昨日有個『香港女人』話一件衫漏咗喺日本，$250 報酬喔。」

對於這類代運陷阱，不少網民都深表認同，直指：「真，呢啲警覺性真係要有，就算老友都咁話。」有網民更直言：「識嘅都唔願意，莫講話三唔識七，畀得少唔會幫，畀得多更加咪Ｘ搞。」

不過，很多網民指出這騙局其實早已存在。有人直言：「其實呢招玩咗好耐啦。」有見及此，有網民提出極端但實際的防範建議：「老竇叫你都唔好制啊，因為佢都可能係畀人呃嗰個。」

網民大嘆：常識歸零

對於近年不時有人因好心幫忙而中伏，有網民慨嘆：「唔幫人帶嘢過境，呢啲真係講咗十幾廿年。不過近年多咗人大愛上身，覺得幫下人無問題，咁呢啲就真係抵死。」

亦有網民無奈表示：「覺唔覺而家啲人普遍受教育多咗，但常識歸 0？Common sense is not common（常識並不普遍）。」

資料來源：path2demon＠Threads

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