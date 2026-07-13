細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮

謀一份高薪「鐵飯碗」差事，是打工仔在浮生碌碌的歲月裏，最渴望停靠的安穩港灣。一名港男近日卻發文大吐苦水，指月入高達6.5萬元的弟弟，早前竟瞞著全家辭去「鐵飯碗」，毅然轉行做月薪僅1.5萬元的咖啡師。

父母得知後當場崩潰，老父更氣炸拍枱大鬧不孝，令全家陷入「世界大戰」。夾在中間的待業大哥在左右為難之際，卻自爆發現細佬轉工背後隱藏的「痛心真相」，令他不忍心做說客。詳情見下圖及下文：

細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客逐張睇↓↓↓↓

老父氣炸拍枱開年 老母哭訴全家希望碎晒

樓主早前在社交平台 Threads 上發帖，大呻家中發生「世界大戰，全家集體暴動緊」。他透露自己作為大哥，「大半年嚟都冇搵到一份正職，老竇老母本來已經憂心到癲」，豈料細佬「突然自爆，話上個月瞞住所有人，辭咗份做咗好多年、月入大約$65,000 嘅鐵飯碗，走咗去屋企附近做 Full-time（全職）咖啡師，人工得返 $15,000」。

樓主表示，老父聽罷當場氣得「拍枱開年」，痛斥細佬「讀咁多書走去做基層工，不知所謂」；而阿媽更直情「喊到抽搐」，哭訴「全家嘅希望碎晒，以後都唔知點樣喺親戚面前講呢樣嘢」。面對父母排山倒海的壓力，樓主不禁迷惘發問：「細佬咁樣突然任性掉低個鐵飯碗，係咪真係好不孝？」

待業大哥左右為難 揭細佬轉工真相

樓主續指，雖然父母「日日喺度喊苦喊忽，逼我做大哥嘅出面去勸返細佬聽話、搵返份正經工」，但本身未找到正職的樓主坦言「夾喺中間左右為難，真係唔知應該點處理」。他透露私底下觀察了細佬這一個月，發現了一個令他極度掙扎的痛心真相——這竟然是細佬「出嚟做嘢咁多年嚟，精神狀態最健康、笑得最多嘅一個月」。

細佬向樓主傾訴，現在做咖啡師「唔使放工仲要 Whatsapp 覆機，唔使面對上司嘅情緒勒索」，收工時更終於能好好看一個日落，「第一次覺得自己活得似返個人」。面對「一邊係父母排山倒海嘅焦慮同安全感，一邊係親細佬好唔容易先搵返嘅條命同笑容」，樓主痛心拋出靈魂拷問：「為咗滿足父母嘅虛榮心而逼死仔女嘅精神健康，到底值唔值得？」並直言自己「真係好頭痛」，急求網民指點。

網民力撐細佬：養兒唔係防老

網民對細佬的決定產生強烈共鳴，紛為他抱不平。有人直指父母將壓力全壓在幼子身上極不公平，也有網民詰問：「有無人關心過你細佬係咪做得唔開心？」更有人直言：「養兒唔應該係為防老，轉份低薪啲嘅工作，而唔係完全躺平已經好好。生仔嚟講，啲仔無喺出邊搞事、差人錢、問屋企拎返轉頭，已經執贏！」

不少網民亦以自身「過來人」經歷大談心理健康的重要性，有人直言：「我都係讀好多書，3年前辭咗份收入不錯嘅鐵飯碗，提早廿多年退休，間中做吓低薪自由工作。照顧到自己加家用繼續有畀已 Ok。其實呢個世代放棄穩定高薪真係越來越普遍，唔係你媽咪口中咁驚世駭俗。最緊要人冇事，其他都係過眼雲煙！」

亦有過來人分享自己因壓力大而患病的慘痛教訓，勸誡大家不要等到身體出事才後悔：「我當年想裸辭，我媽話，咁咪辭囉，養返好自己身體先。最後我無辭職，3個月後因為壓力，由頭到腳生晒濕疹，睇咗半年中醫先叫好返，生濕疹嗰陣好抑鬱。所以病況，最後辭職先不藥而癒。」

長回應分析人生抉擇 勸大哥不需做說客

除了大罵自私家長的留言，亦有網民發表長篇精警回應，勸解樓主作為大哥不需要扮演「說客」去逼細佬回頭：「講真你細佬做嘅嘢需要好大勇氣。由$65,000跌到$15,000，呢個唔係衝動，係佢深思熟慮過，寧願犧牲物質都要換返精神健康。一個人精神狀態健康、笑得出，呢啲比起份工嘅名銜同搵幾多重要好多。」

該網民續指，理解父母那一代人執著穩定和安全感，但這畢竟是細佬自己的人生，只要他能對自己的決定負責便足夠。他勸勉樓主：「你可以同父母講：『我明白你哋擔心，但佢而家精神狀態係呢幾年最好嘅。如果佢返去做份工令佢抑鬱、甚至出事，咁先係真正嘅不孝。』」

這位網民更體貼地提醒待業中、飽受家庭糾紛壓力的樓主，要先學會照顧自己：「你自己都未搵到工，壓力已經好大，唔好再攬埋所有人嘅情緒上身。每個人都要為自己嘅選擇負責，你細佬嘅勇氣，喺而家咁嘅經濟環境下，其實好值得尊重。」

資料來源：Threads

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