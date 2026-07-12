佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮

佐敦一間茶餐廳日前上演一幕驚險的「胡椒粉引發乞嗤」事件。一名食客加胡椒粉時，不慎令隔離食客大打噴嚏，更不幸狂噴到通粉上。

正當現場緊張氣氛拉滿之際，兩名涉事的叔叔輩主角，卻以極高情商與驚人素養，憑著「做一事」將事件作教科書式完美處理。大度且得體的做法隨即引來網民激讚，直言這才是大事化小的完美示範。詳情見下圖及下文：

佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養逐張睇↓↓↓↓

落胡椒粉引發「乞嗤騷」

樓主昨日（11日）在社交平台 Threads 發帖，分享這段令他大有感觸的事件。

他表示，有日去佐敦一間著名茶記食早餐，當時4個人搭一張枱。期間突然發生一幕小插曲：「有個阿叔落胡椒粉落兜通粉，啲胡椒粉飄到去隔離另一個阿叔度，佢忍唔住打咗個好大嘅乞嗤噴到碟通粉。」

面對這場突如其來的衛生危機，樓主續以對話形式，原汁原味還原兩位主角極高素養的應對過程：

•乞嗤阿叔：「唉吔唔好意思，我叫伙計換過碟新嘅畀你，呢餐我嘅。」

•中招阿叔：「換過碟新嘅得啦，唔使請我。」

•乞嗤阿叔：「唔得嘅，搞到你唔好意思，得啦陣間張單入我數。」

細心的乞嗤阿叔沒有忽略身邊其他搭枱客。樓主接著表示，對方當時亦十分體貼：「同時佢都有問我同另一位食客有冇整到。」

如是者，打乞嗤的阿叔吃完早餐後，便主動叫伙計寫單，並大方叮囑：「寫埋佢張單落我度。」

臨走前，他還特意跟中招阿叔道別：「搞到你唔好意思，慢慢食。」隨後便拿著賬單走到收銀處付款。

看完全程的樓主大有感觸，坦言近日看完華富邨一宗命案的相關新聞後有感而發，感性總結道：「學識大事化小，小事化無，係一種智慧嚟。」

華富邨命案相關新聞：

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網民大讚有品有擔當

網民都激讚兩位阿叔主角極有素養。有人大讚：「有品加反應好快，呢啲真係值得學習。」有網民更慨嘆現今社會缺乏這種高尚人格：「品德，唔係人人有。」

同時亦大讚兩人性格豁達：「睇得出兩位叔叔都有修養，都係大而化之，豁達開朗嘅樂天派。」

網民：肯主動承擔責任

不少網民點出，這種和氣關鍵在於有人肯主動承擔責任：「呢啲唔係因為佢識大事化小、小事化無呀……😓 係因為佢知道（肯承認／有擔當）自己理虧咋～～～～🤫」

有人則深表認同，指出人與人之間的相處很多時都是講求一個態度，只要感受到對方的誠意，事情自然能迎刃而解：「人其實都係感情動物，好多時都係講條氣Gur（音：啹）唔Gur，只要我Feel（感受）到你真係懊悔，真心想補救，其實已經放低咗九成，個實質補償反而係次要。」

有網民亦表示：「通常用錢來解決問題，加上態度唔差，係唔會出事的。」最後，有人亦感嘆兩人的退讓讓大家都擁有愉快的一天：「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」

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