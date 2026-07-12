港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮

升中派位上周公布，不滿結果的家長連日和子女四出撲學校，有網民在社交平台分享目睹有港媽因為不滿女兒派位結果，在車廂內瘋狂發飆，但身旁的女兒卻展現出與年齡不符的冷靜與成熟，猶如「大人湊細路」的強烈反差，在網上引發大批網民熱議。

地鐵上演「大龍鳳」 港媽瘋狂卸責

樓主在帖文中描述k在上周二（7日）升中放榜當日，在港鐵上，一位媽媽正因為女兒被派到其口中的「垃圾學校」而喋喋不休， 「同你差唔多成績個啲都派到啲好啲嘅學校」，樓主觀察到其女兒這時「無出聲，好努力係手機揾緊學校資料」。

該名媽媽仍不斷埋怨學校老師「靠害」，不解地質問：「你學校老師真係靠害，填三十幾間做乜？填十八間可能仲好啲。」當女兒溫柔冷靜地解釋「老師話可能教育局個number比較後」時，這位媽媽卻顯得更加急躁激動，直斥：「咩number後者，無端端有咩number?」

她不但瘋狂施壓，要求女兒在面試時表現好些，「你面試真係要表現好啲呀，你成績唔係咁差架，但派咗間垃圾學校，面試唔好就真係要讀垃圾學校啦」，她更將責任全推給老師，聲稱老師應該提早通知好讓他們準備，「其實老師尋日已知結果啦，早啲通知我地多啲準備嘛」，甚至直言「真係好想打佢」。最後更自怨自艾地抱怨自己因為叩門而這兩天都不能上班。

女兒冷靜搜集資料 逆轉角色湊「巨嬰」

面對母親的連番情緒勒索與無間斷的抱怨，這位剛剛經歷派位失意的女童不但沒有崩潰大哭，反而展現出令人心痛的成熟。她全程保持冷靜，默默在手機上努力搜尋學校資料，甚至拿著電話向媽媽解釋，主動提出：「我哋去呢間申請啦......」

最令人感到無語的是，當女兒積極尋找出路時，這位媽媽竟然連叩門的基本準備都欠奉。她對女兒找的學校一無所知，反問「咩學校呀？咁點報？我哋都無表」，最後只能拋下一句「去咗先算啦」。這場景讓發文的樓主也不禁感嘆「個媽媽講咗一大堆野，但係完全幫唔到件事，幫唔到個女」，「個媽媽完全唔知個遊戲點玩法，但就係咁怪老師同嚇個女」，實在令人心痛。

不過樓主補充，該媽媽全程「係無埋怨個女，佢一路都係埋怨學校老師。佢可能EQ同對個升中玩法唔熟悉，但我相信佢係愛錫個女嘅」。

網民斥母：連遊戲規則都未識 全網為高EQ妹妹集氣祝福

帖文引發熱烈迴響，大批網民對這位母親的行徑感到不可理喻，毫不留情地批評她連遊戲規則都未弄清就推卸責任：「阿媽一味抱怨，結果要個女自己搵，重要照顧埋佢情緒」。

不少留言都狠批該名母親才是真正的問題所在，認為她連基本派位流程、隨機編號（大抽獎Number）和填滿三十個志願以防跨區的用意都不知道：「其實升中嘅大抽獎環節真係需要攞牌，好多老母唔知個玩法」，有網民甚至嘆道這真的印證了「生仔要考牌」這句話。

不少網對這位高EQ的妹妹表示高度讚賞，紛紛為她打氣，稱讚她心理質素極佳、目標為本，懂得過濾母親的負面情緒：「咁細個就被迫出了大人嘅成熟穩重，真係聞者傷心」。網民們都認為，雖然遇上一個只會放負的母親，但妹妹內心強大，這份冷靜和解難能力將來做人做事都一定會成功。

來源：move_mt＠Threads

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