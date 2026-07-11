世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮

世界盃正如火如荼地舉行，有月入17000 元的保安員卻深陷賭波泥沼，賽事仍未完結已勁輸30萬元，且走火入魔地一邊大呻自己「一路買一路輸」，一邊卻在網上急求「呢樣嘢」，執迷不悟的思路震驚網民。詳情見下圖及下文：

世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民逐張睇↓↓↓↓

自認「識少少波」 越賭越大

該名自稱任職「高級保安」的樓主昨天（10日）在社交平台 Threads 上發帖，語帶崩潰地求助：「真心問，世界盃都未踢完，已經輸咗30萬可以點算？」

樓主接著透露，自己每個月的薪金只有17000元。乘著世界盃的熱潮，他自以為「識少少波」，起初只是買幾場想過下手癮。豈料情況迅速失控，他在文中大吐苦水指出：「一路買一路輸，而家條數已經30幾萬」，完全泥足深陷。

樓主同事好言相勸

樓主表示身邊的同事其實已經對他作出警告，續指：「同事見我日日對住部電話，都叫我唔好再買。」然而，已經輸到失去理智的樓主卻似乎聽不進去。

他接著一邊崩潰向廣大網民發問：「我可以點算？」但令人震驚的是，他下一句卻問：「下一場到底買咩好？」

這種思路隨即引發網民熱議，不少網民對樓主輸掉巨款依然想繼續賭波的心態感到震驚，也好言勸導他不要再賭，直言：「建議唔好再豪賭啦。」

網民：從未聽過賭博可以致富

對於樓主走火入魔的狀態，有網民一針見血地指出其致命錯誤，直指他根本不是在「過手癮」，而是產生了賭博可以發達的幻想：「買波唔係買一百幾十蚊考吓眼光，增加下睇波投入度㗎咩？你賭身家？！」、「老實講人工得萬7就咪鬼賭咁大啦！」、「邊個叫你買咁多啫」。

有網民稱「停，重新嚟過啦，老實講，賭波邊睇波係完全無問題，個問題係你下注嘅錢超出你可承受範圍內，你已經唔係過手癮，係以為『賭波可以發達』。

這位網民續分享自己的控制方法作對比：「我自己世界盃本金1000 HKD（港元），場場都有一注，小組賽開始我都睇足起碼一半比賽，目前我都慶幸打緊和，所以要學識控制囉。」

網民：不賭是贏 沉迷賭博只有死路一條

亦有網民苦口婆心規勸及早收手，直言繼續沉迷賭博只有死路一條：「不賭才是贏」、「一路買一路輸都仲買，咁師兄你真係要收手喎，唔係上網搵答案，不過算啦，賭大咗講咩都無用，祝你好運。」

也有人勸他當作花錢買一世教訓：「賭海無涯，長賭必輸。30萬當讀多個社會大學戒賭學位，抵㗎其實，好過你有機會發達之後再賭輸身家。」

此外，部分網民亦發揮「食花生」本色，留下各種調侃的留言：「半個月輸30萬，你好大注」、「30萬當去咗現場睇咯」、「賭癮好靠你自己，你都知道自己輸緊30幾個，仲有心情再賭落去？」有網民認為樓主落得如此下場純粹是因為賭得太大，留言嘲諷：「今年的波唔難買冇理由輸咁多，你賭得大。」

資料來源：＠Threads

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