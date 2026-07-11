移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮

看遍了霧都的霜白，忽爾讀懂了回家的方向，逆風轉身。一名移英雙職港媽近日在網上宣佈，目前正倒數一個月清空英國的家，決意帶同女兒回流香港。同時大方剖白「棄英返港」的心路歷程，更親自揭開促成這決定的「最大底氣」。詳情見下圖及下文：

移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣逐張睇↓↓↓↓

回流倒數37天

這名全職媽媽加全職打工的雙職媽媽，本月8日在社交平台 Threads 上發帖，以「英國生活——離英倒數37天」為題分享回流的心路歷程。她坦言，其實一年前已經萌生回香港的想法：「每人經歷都不一樣，每個地方都有它的好與壞。生活和未來至少要擁有健康及快樂……」

為了回流，她做足了準備，透露現時工作已經處理好，並由衷地表示：「要感謝老闆同上司」，而女兒的學校也早已妥善安排好，目前正努力把英國的家清空搬運。

離英倒數35天

隨著歸期逼近，樓主本月10日再更新「倒數35天」的近況，表示今次搬回香港反而比較有移居的感覺，目前正忙於清走大型傢俬，並把喜歡的擺設用品作斷捨離。

令她感到溫暖的是，在清理過程中遇上了好鄰居幫忙：「傢俬經過鄰居的幫忙下都有新家，時間還可以配合交屋日期。本來煩惱又放不下行李箱的玩具，都在鄰居的幫忙下運回香港，只差慢慢地按時間進行。」

吐露回流抉擇最大底氣

對於樓主帶著女兒回流的決定，網民反應不一。有人支持，也有人留言鼓勵：「有勇氣返番去，喺呢度講出嚟更加需要勇氣，讚！」、「唔使理啲人點講，過自己想要嘅生活就好，因為對你指指點點嘅人唔會為你嘅唔快樂負責任……人生係自己嘅。」

更有網民送上祝福：「加油💪_唔需要理其他無謂人講啲咩，最重要 Follow your own heart（跟隨自己的心）!」不過，回流的決定也引來部分網民質疑。有人覺得可惜，更有人直接質問：「你唔使為下一代咩？」

樓主：我個Case有啲特別

對於網民的關心，樓主感性地道出決定回流的最終原因：「估自己有60歲命都已經過咗一半，人生唔係剩番好多時間，健康快樂就好。」

面對各種疑問，樓主大方親自解開決定回港的最大底氣，她透露「我個Case（個案）有啲特別，喺香港有工作同屋企。」同時直言：「而家香港比較適合我同屋企人」，「開心好緊要，住邊唔係問題，最緊要一家人係一齊」。雖然她無奈自嘲回港後「從此要返 Office（辦公室）坐又少咗假」，但依然無阻她回港的決心。

對於人生的下半場，樓主在回應欄寫下了幾句極具深意的話：「人大咗就會越來越將健康放頭幾位」，「發現決定自己人生唔難，最難係家人嘅部份」。

她感性地直言，接下來人生的「時間留返畀對自己有意義嘅事上」，且「時間同心情應該留畀珍惜自己嘅人」。

資料來源：Threads

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