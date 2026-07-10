自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮

近日有網民發文控訴，指在飛機上吃著咖喱牛腩飯飛機餐時，鄰座港爸竟公然霸佔無人坐的「吉位」為女兒換尿片。被機務人員勸去洗手間處理後，港爸竟在背後向家人大鬧對方「XX」，其自私行徑隨即惹來網民群起炮轟，有人怒斥：「有啲人覺得自己有小朋友大晒！」詳情見下圖及下文：

自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」逐張睇↓↓↓↓

無視鄰座正開餐 港爸吉位公然換尿片

樓主昨天（9日）在社交平台 Threads發帖發牢騷，指在飛機上遇到一家香港人，包括父母、兒子、女兒，還有婆婆和嫲嫲。其間，該名爸爸突然帶著女兒，走到附近沒人坐的空置座位，隨即公然更換尿片。

當時有機務人員經過見狀，提醒對方更換座位要額外付費，該名爸爸理直氣壯地回答：「我們要換尿片。」機務人員隨即善意勸道：「換尿片可以去廁所。」

最令樓主崩潰的是，當時這場「換片騷」上演之際，他正好和家人在附近吃著咖喱牛腩飯飛機餐，直言當下感到極不妥當，但考慮到帶著孩子不容易，一時間不知如何是好。

樓主不滿港爸態度

本以為事情在機務人員勸阻後會告一段落，豈料這名港爸回到自己的座位後，竟完全沒有反省，反而向太太、婆婆和嫲嫲大發牢騷，在背後狂鬧對方：「黐線！叫我哋去廁所換片！」

聽到這句抱怨，樓主大感無奈，直言：「這樣的態度有點那個……明明機務人員已經寬容，沒追究，而其他乘客都在容忍。」

樓主其後更在回應欄補充，指在座位換尿片其實具風險：「萬一嬰孩的尿尿或便便不受控地噴出來，弄髒飛機或其他乘客，賠償可不是說笑的。」有網民則笑指不要幻想這類家長會賠償：「如果整到人/整到污糟，你係咪覺得佢咁嘅人品會賠俾你呀？😂」

網民鬧爆極自私

不少網民都站在樓主這邊，怒轟該名港爸毫無公德心，直斥現時「大把呢啲自私家長」：「有啲人就係咁，覺得自己有小朋友大晒，全世界都有義務去包容，人哋喺度食飯，佢喺隔離換片，佢喺屋企都唔會咁做啦」；有網民亦質疑：「廁所換片有咩問題？要其他客聞埋你個 BB 啲屎尿味？自私到Ｘ街……」。

對於港爸嫌棄廁所換片，有網民忍不住反駁：「黐線！唔喺自己位換片？」、「一係自己位換，一係廁所換，再唔係買埋隔離個空位換🤷🏻‍♀️」。

有網民指出，如果覺得公共換片枱污糟，應該自己帶消毒用品清潔完先用，或者使用私家換片墊，「喺座位上換係完全錯。」

細機環境所限？ 樓主：態度至少要不好意思

此外，有網民好奇該航班是否設有更換設備，指出：「好似機尾洗手間係會有 Changing table（嬰兒換片枱），嗰時搭長途大機有，唔知你搭的是咪大機，正常都會去洗手間換啦。」

樓主隨後親自回覆解釋，當天乘坐的是「細機」，並體諒地表示：「所以我也有一絲同情地理解的，可能是環境所限，但是他的態度會令人反感，至少要感到不好意思吧？」

網民對此亦一針見血地指出：「其實換片即係處理排便，除咗廁所，機上面有咩地方合適呢？」亦有網民關注嬰兒的私隱，嘆息道：「除咗氣味同衛生會影響人哋，佢哋都冇尊重過自己小朋友嘅私隱。」

資料來源：hinz.wong＠Threads

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