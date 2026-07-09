將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮

將軍澳驚現惡意挑釁的「撞人族」。日前有港爸拖著年幼女兒在寶琳一商場內無辜捱撞，大批街坊隨即大爆料，揭發區內多個商場原來早已淪陷。不少苦主更特地細數狂徒的變態惡行，直指當中「呢招」手段最為陰毒，令人防不勝防。詳情見下圖及下文：

將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒逐張睇↓↓↓↓

樓主：有個人專登撞佢

樓主早前（6日）在社交平台 facebook群組「將軍澳主場」發帖，憤怒地提醒區內居民出入要提高警覺，小心「撞人族」。

她透露，事發於7月5日，其丈夫帶著女兒途經寶琳一大型商場M 記附近時，突然遭人惡意衝擊：「有個人專登撞佢，佢因為帶個囡趕時間，無追上前，但大家要小心！」

帖文引來不少網民在留言區大吐苦水，指：「其實好多地方都有呢類人，撞到後鬧佢，當聽唔到㗎，真係好黐線！」同時，亦揭發「撞人族」的魔爪原來早已伸延至將軍澳區內多個商場。

網民：一個男人沿路係咁撞人

有大膽的街坊曾暗中跟蹤狂徒，自爆在樓主提及的商場附近街頭被撞：「係一個男人，我跟住佢行，沿路係咁撞人，跟到佢去（寶琳）英明苑。」；亦有人大嘆，曾在寶琳一商場「被一個戴黑超的人專登打斜行埋嚟撞我。」

有網民表示，在將軍澳站的商場「都好多」、「個男人係專登喺我後面撞我㗎。當時人唔多」。另有人指：「坑口站樓上的兩個商場都有，年齡25至40歲男士。」

大媽屈非禮 賤男專撞女人

街坊們於是根據不同線索，拼湊出區內幾名「撞人慣犯」的面貌。最受矚目的是一名活躍於寶琳及翠林一帶的「大媽」。

網民爆料指：「佢大架過部坦克車……同我親眼見佢嗰次，係著桃紅色吊帶。」更恐怖的是，這名大媽不但惡意撞人，還會反咬一口：「我之前見佢撞個男人，佢仲話個男人非禮佢，而且佢連男人都撞到企唔穩。」

另一網民則大爆區內一名變態賤男的惡行：「有個男人都經常撞女人。撞完女人，佢就大聲叫佢老婆。很賤格這男人，有老婆都去撞其他女人。」

扮玩手機伸腳絆人 「呢一招」最陰毒

接著，有網民自爆更慘痛的遭遇：「除咗撞人族，我同我媽咪曾經遇過一個扮玩緊電話，但係專登用隻腳去 Click（絆）迎面見到行過嘅人。」有人隨即附和：「我都遇到過，仲好後生男仔。」

除了出陰招絆人，亦有狂徒專攻要害落手。有網民猶有餘悸地憶述在坑口一商場的經歷：「被個起碼有米八高嘅男人急急腳咁衝埋嚟撞我心口之後即刻跑，我痛到唔識反應。」

有正義網民一針見血地點破這班人的懦夫心態：「呢一種人就係見你拖住個細路 / 老人家 / 女仔，唔夠膽貿貿然追佢，先至會選擇撞呢啲目標。」

網民倡理性反擊

有網民於是提出實用又理性的反擊方法：透露自己也曾在將軍澳站一商場「被個男人喺後面專登撞上嚟，當時不知所措。下次大家都記得，記低事發嘅準確時間，以及當時身處商場邊一個位置（邊間舖頭門口附近）。呢點對商場翻查 CCTV（閉路電視）至關重要。可能都是係同一個人，之後我哋可以報警。」

其他街坊亦呼籲大家如遇見狂徒，應立刻影大頭相放上群組，讓大家提高警覺。

資料來源：Natalie Wong ＠facebook群組「將軍澳主場」

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