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核突同事辦公室除鞋除襪 赤腳飄來陣陣異「香」 打工仔大控訴 網民教一招絕殺反擊｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:50 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:50 2026-07-09 HKT

有核突同事在辦公室公然除鞋除襪，赤腳飄來陣陣令人反胃的異「香」，打工仔忍無可忍在網上發起大控訴，隨即獲得不少打工苦主強烈認同。面對這場辦公室「嗅覺災難」，網民傳授一招「公開處刑」的絕殺反擊招數對付。詳情見下圖及下文：

核突同事辦公室除鞋除襪 赤腳飄來陣陣異「香」 打工仔大控訴 網民教一招絕殺反擊逐張睇↓↓↓↓

樓主：成日有味飄過嚟

樓主早前在社交平台 Threads上發帖，無奈發問：「你哋有冇同事喜歡喺公司除鞋除襪🤮🤮🤮成日有味飄過嚟。」

樓主隨後在回應欄補充，指出這陣異味正是破案關鍵：「如果冇味，我就唔會 Trace（追蹤）到個源頭係因為佢除埋鞋，平時只留意到佢除襪。」

網民驚呼：天下烏鴉一樣黑

帖文一出，隨即引起大批飽受辦公室嗅覺折磨的打工仔強烈共鳴。網民齊嘲這些失禮行為：「你公司有啲同事咁失禮嘅🙄」、「不衛生及有礙觀瞻」；亦有人調侃笑指：「Wow，飄來香~🤣」。

同時，許多「受害人」也大吐苦水，驚訝地發現原來「間間公司都有一個」赤腳同款同事，直言：「好怕呢啲，我發現間間公司都有個。」

有網民驚呼：「嘩，差啲以為係我同事嚟😂」，並分享了令人嘔心的遭遇：「大家一齊喺 Pantry（茶水間）食 Lunch（午餐），Ｘ！佢竟然除鞋🤮」。

網民力數辦公室奇葩怪行

除了除鞋，網民更加碼大爆各種令人側目的辦公室衛生奇觀。

當中有人公然把辦公室公物挪作私人「晾腳地毯」：「咁啱嘅，我嗰度有人，攞咗疊 A3 紙，再墊喺自己個位度晾腳。」

亦有網民表示每逢雨天就是噩夢的開始：「有，落雨天鞋都濕，之後晾嗰對鹹魚味嘅鞋。」

網民：用紙巾推門 但會赤腳踩地毯

更誇張的是，有些職員就連在專業場合亦毫無顧忌。有網民大爆：「公司有個大女人成日都除鞋，仲會捽腳趾，同 External party（外判商）開會都係。」

亦有網民投訴身邊同事坐姿粗魯：「我公司同事棟起隻腳坐，好Ｘ粗魯。」

另有網民分享辦公室另一奇觀，指：「有同事平時好似好潔癖咁，長期都用紙巾去推門，但同時會赤腳踩地毯🤯🤯🤯」。

網民教施群眾壓力

對於樓主每日硬食異「香」的困境，不少網民熱心出謀獻策。有網民實事求是，建議直接向公司最高層反映，留言指：「Send（發送）俾老細嘛」。

不過，最令一眾打工仔大快人心的，莫過於有網民教路一招在辦公室當眾施加群眾壓力的絕殺反擊招數：「我會大聲話：各位，聞唔聞到有浸臭味？」；此外，亦有網民笑言可以直接「噴消毒液落佢隻腳」。

資料來源：la_perle.e＠Threads

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