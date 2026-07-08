公屋戶睇Cam見房署突擊上門摸門釘 就這異常情況求教 網民錯重點揭一舉動隨時「自尋煩惱」｜Juicy叮

有公屋住戶在社交平台發文求助，表示透過家中的閉路電視發現房署職員與保安在平日上班時間上門敲門。事主眼見對方未有留下聯絡紙條或致電，不禁心生疑慮，豈料這則求助帖文一出，惹來大批網民熱烈討論，更有留言直指事主隨時因為一個舉動而惹禍上身。

房署突擊摸門釘 未留電話紙條

樓主在「公屋討論區」facebook群組發帖問道：「請問睇閘內cam見到房署職員在平日返工時間同保安上過樓敲門，但無收到佢電話/信箱聯絡紙，應該主動聯絡辦事處問問是否找我嗎？」

針對事主是否需要主動聯絡房署，不少熱心網民分析這極有可能是房屋署兩年一度的「突擊家訪」，目的是核實住戶的居住情況。大部分網民均建議事主現階段「當唔知」即可，認為如果是重要事項，職員必然會留下通知。

過來人分享指不用主動聯絡

有過來人分享經驗指出：「不用，突擊家訪三四次都冇人佢先會搵你，如果正常check兩次或以上冇人佢一定會入紙同打電話搵你。」有熟悉程序的網民更指出職員若找不到人，會從平日辦公時間，逐漸改為平日晚上，甚至星期六日的早晚時段上門，直言以他過往的實際經驗估計要「睇吓個主任做剩幾多單位同埋有幾想見到住戶」。

網民錯重點：可能捉違規裝Cam

不過，在一片教路的留言中，大批網民卻將焦點放在事主的「cam」上，有網民警告事主，在公屋安裝閉路電視隨時違反租約條款：「你已經犯法、公屋不可以裝CCTV！當唔知，有事找你就會打電話畀你啦？何必自尋煩惱」。有網民笑言房署職員今次上門可能根本不是做例行家訪：「佢就係上門搵你，叫你唔好裝CCTV」。

根據房委會的現行政策，公屋租戶不可以在單位大門外的公眾地方（例如公眾走廊或梯間）安裝閉路電視鏡頭。若公屋租戶被發現在單位大門外安裝閉路電視鏡頭並對其他住戶構成滋擾，房屋署會立即要求住戶拆除設備。若滋擾持續並有充分證據證明屬實，房屋署會按租約條款採取行動，包括終止租約及收回單位。至於在單位內安裝攝錄設備，若不涉及更改單位結構或業主提供的設施，原則上毋須向房屋署申請。

網民眾說紛紜 樓主進退兩難

面對網民的眾說紛紜，事主可謂進退兩難，但是樓主在留言中，未有再透露他的Cam是安裝在單位內或單位外，因此無從得知是否違規。有網民建議繼續按兵不動，因為「等佢搵你，你主動搵佢會覺得你24小時監控同錄影，到時要係拆cam」；但有網民亦提醒，如果長期避不見面，「搵唔到你就懷疑冇人住，濫用公屋」、「住得政府樓就要遵守遊戲規則」。

據房署資料，為確保珍貴的公屋資源得以妥善運用，署方會透過多種渠道核查公屋單位有否遭濫用。署方會定期安排突擊家訪，核實各單位實際住用狀況，職員會按實際情況彈性安排，於不同時段（包括星期六、星期日及公眾假期）進行突擊上門家訪，核實住戶居住情況及單位是否存在濫用情況。進行家訪期間，房屋署職員通常會由屋邨保安員陪同到訪，上門後會先向住戶出示職員證，清晰說明來訪目的，待住戶知悉後才進入單位展開調查。調查過程中，職員會要求住戶出示身份證明文件，核對登記戶籍資料，同時觀察單位內的實際住用狀況。若住戶對上門職員的身份存疑，可致電所屬屋邨辦事處核實查詢。

來源：公屋討論區-香港facebook群組

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