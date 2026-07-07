巴士「一企位」暗藏破財陷阱？港女企這位置誤失雙倍車資：爆滿照上最易中招 有人一程被扣3次錢｜Juicy叮

放工時間巴士班班爆滿，不少歸心似箭的打工仔都會「夾硬」上車，有港女昨日（6日）在網上分享一宗巴士企位位置引發的「破財」危機，既尷尬又富警世意義，在網絡掀起極大迴響。

屯公落斜失重心 一秒變「打賞」車長

該位港女昨日（6日）在社交平台發文分享自己放工搭長途巴士的超尷尬經歷，樓主表示當時因為車廂爆滿，只好企在車頭八達通卡機前面。正當樓主專心玩手機，巴士駛至屯門公路落斜位時，因為車身搖晃而一時企不穩：「個人向前搖一搖，咁岩部手機就嘟到部八達通機」，突然傳來清脆的扣錢聲，不僅令車廂瞬間安靜，連正在駕駛的車長也大感錯愕，忍不住開口問樓主為何要付兩次車資。

從樓主隨帖文上載的相片中，可以清楚感受到當時這個「車頭企位」的臨場感，相片以第一身視角拍攝，畫面正正位於巴士車頭上車位置的八達通收費機前，屏幕顯示車資為9.7元，八達通機近在咫尺，而前方則是透過偌大擋風玻璃看出去的開揚公路「景色」。樓主的遭遇顯示這一「特等企位」，只要身體稍為向前一傾，手上的電話或智能手錶就會輕易觸碰到卡機。

苦主狂湧現！驚爆「一程車扣足3次」

帖文迅速引起網民共鳴，紛紛分享自己的類似慘劇，有同樣站在車頭近收費機前的網民笑指：「我都試過，個陣架車又迫又靜，突然嘟~~一聲。」有苦主更現身大爆更慘痛的經歷，表示這並非單純「畀Double咁簡單」：「我試過同一程車3次，嗰陣仲係學生嚟，覺得好肉赤」，這位網民亦因為站在車頭位置，在一程車內創下「連嘟三次」的悲慘紀錄。

另外，有網民亦指，不單是手機，連智能手錶也是高危陷阱，透露自己過西隧時不小心用手錶多嘟了一次，大呼「24蚊蝕入肉」。

面對這種尷尬局面，若如樓主親歷時被車長詢問何以雙重付款，應如何應對亦成為討論焦點，網民紛紛搞笑獻計，提議霸氣回應司機：「冇，見你揸得幾好，想打賞下你」、「信唔信我再比多次錢，嘟」，有網民更笑言：「同演唱會一樣，知道企位係貴啲......近距離獲得司機嘅嘲諷1次，樓主識貨」。

車長揭露：頂閘時的日常！巴士司機亦中招

有趣的是，帖文亦引來前巴士車長留言表示，這種情況其實是「多人到頂閘時嘅日常」，經常有乘客的手錶、掛在胸前的八達通或手機不小心碰到卡機。有現職巴士公司員工更自爆，自己穿著制服站在司機門旁，也曾因為巴士收油向前衝而誤嘟了$44車資，被同事笑到停不下來。

不慎多扣車資點算好？九巴城巴有常規處埋途徑

若不慎誤觸收費機，被扣多一次車資如何處理？不少過來人網民在帖文中分享實用貼士，只要記下乘搭的巴士路線、車牌號碼、事發時間及八達通號碼，透過巴士公司的官方手機應用程式反映，經翻查紀錄證實後，是有很大機會可以獲安排退回多扣的車資。

根據九巴及城巴官方網頁資料，搭巴士被多收車資時，乘客應立即記錄乘車資訊，如巴士路線編號、上車地點、時間及車牌。乘客可以根據您的付款方式，透過以下途徑申訴並安排退款：

八達通 / 電子支付卡：聯絡所屬巴士公司的顧客服務部登記退款，確認後可攜同該卡前往八達通服務站拍卡領取款項。

城巴：可瀏覽城巴八達通退款查詢，網址：https://www.citybus.com.hk/octopusrefundenquiry/tc/details.html

九巴/龍運：可致電客服熱線2745-4466（九巴）或2261-2791（龍運），或參閱九巴票務查詢，網址：https://www.kmb.hk/qna.html（進入後按「車資及月票」第2點）。

現金支付：可直接向車長反映或前往巴士總站站長室處理。如遇上車時拍卡重複扣款，部分車長有可能會即時退還現金或派發車票。

來源：toxic_girl_review＠Threads