滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮

一名工作3年、表現獲打滿分的外傭驚爆雙面生活，因偷穿家中的男裝名牌衫「做一事」而嚇壞男僱主。就在男事主崩潰想解僱外傭之際，其妻子卻反常地替工人姐姐護航。針對這宗外傭風波，有網民也力勸男事主息事寧人，直指下一個可能仲差。詳情見下圖及下文：

滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？逐張睇↓↓↓↓

樓主：一直偷著我啲男人衫

樓主日前（4日）在社交平台 Threads以「工人姐姐」為題發帖，驚訝地留言指：「原來工人姐姐一直有偷著我啲衫…係我啲男人衫」。

隨後，樓主向網民講述家中的背景，大讚外傭平日表現優秀：「工人姐姐幫咗我哋3年，對佢好高評價。佢做嘢快手，醒目、煮嘢都幾好食、話頭醒尾、又非常整潔、做事有交帶，少說話多做事那一種。」

樓主續指，他們夫妻二人平時對外傭非常照顧，彼此關係一直相當融洽：「自問我同太太都對佢幾好，例如，旅行返嚟都會買啲零食手信俾佢（因為佢鍾意食糖同薯片），生日都會同佢食蛋糕慶祝，一直保持住良好嘅僱主同僱員嘅關係。」

樓主：著我啲衫扮Rapper

然而，日前社交媒體的演算法，卻揭開了這位外傭令人意想不到的另一面。樓主談到事件的導火線：「今日 IG（社交平台Instagram）突然 Recommend（推薦）咗佢俾我，好奇心一睇，原來佢會著我啲運動衫（名牌）戴我啲太陽眼鏡，喺屋企跳歌唱舞扮Rapper（饒舌歌手）擺上 IG。」

面對這突如其來的雙面生活，樓主直言感到極度冒犯：「雖然唔係啲咩貴嘢，但我真係覺得佢觸碰咗我條底線，想炒咗佢。」

不過，樓主表示太太的想法卻與他大相徑庭，令他如今陷入兩難：「但太太話佢都冇著出街，都唔算太過分，唔使太大反應。而家仲沉澱，應該點處理。」

網民：望君三思

帖文一出，隨即引發網民討論。有人提出對付方法：「你衣櫃以後只有平民價錢的衣服，睇佢仲會唔會著」。也有人提議用網絡魔法反擊：「IG Share（分享平台動態）再Tag（標記）返佢」。

不過，大部分網民都認同樓主妻子的做法，力勸樓主息事寧人。有人搬出「愛妻守則」幽默勸喻指：「根據『奴公法』，太太一鎚定音，建議低調處理，私下同工人溝通清楚。炒個工人事小，老婆唔高興事大，望君三思。」

亦有過來人道出現實的殘酷，直言下一個外傭可能更糟糕：「炒咗工人，家務係咪你自己可以即刻食晒先？下個可以借錢偷嘢⋯⋯」

樓主憂「冰山一角」

對於外傭擅自取用私人衣物的行為，樓主在留言區大吐苦水，強調自己無法接受這種「越界」行為：「係呀， 啲衫我一直都著緊，唔係送俾你，點可以自己攞嚟」。

有網民一針見血地指出，這背後可能隱藏更深的危機：「佢Up（上載）咗片你先知，有幾多嘢做過冇Upload（上載）而你仍然唔知？你會唔會只係見到冰山一角嘅事件？底線唔同要警覺，危險了」。

這番警世留言隨即得到樓主的強烈認同，無奈回應指：「同意你嘅觀點，呢個都係我擔心嘅原因，佢呢個行為反映咗去一啲價值觀問題」。

亦有其他網民對衛生問題表示擔憂：「佢著完都唔知有無洗返乾淨😨」。有人甚至獻計，認為太太之所以大方，只是因為未燒到自己身上：「試下個工人著你老婆啲衫同用佢啲化妝品（可能拍片前用咗佢唔知）？你老婆實即炒佢」。

網民獻計折衷方案

面對「好姐姐難求」與「底線被踩」的兩難，不少網民熱心為樓主提供折衷方案，力勸他不要衝動解僱。

許多人建議樓主應先與外傭理性溝通，重新確立底線。網民留言指：「直接同姐姐講你介意，唔可以著，做得好當然不輕易炒」、「不如你直接同佢講，問佢點解，如果佢真係做到嘢，直接傾下」。

網民：不如送一套俾佢

除此之外，也有大批網民提出「送衫利誘法」，認為外傭可能只是貪玩借衫當戲服。有人出招稱：「咁睇落似係借戲服拍片😂，不如送一套俾佢，同佢講你就著呢套，唔好再借我啲衫」。

甚至建議樓主順水推舟：「買嗰啲新衫，舊嗰啲俾佢著。然之後再嚴正警告佢咪X再著我啲衫」。

最後，有網民考慮到外傭缺乏邊界感，但通常會比較聽從女主人的指令，因此建議交由太太出面制止會最為有效：「無邊界感，佢聽話，叫老婆話佢就會收手」，認為透過太太介入，或許能兵不血刃地化解這場風波。

資料來源：dexteryiu01＠Threads

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