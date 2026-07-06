隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮

牽著孩子的手遠走他鄉，總以為花開的彼岸就是最好的未來。但在歲月匆匆的步履間，大人們或許忘記偶爾停下，細聽孩子散落在異國風中那無處安放的嘆息。

一名隨父母移民英國4年的女學生近日在網上發文，感慨自己至今仍未能融入當地生活圈。不論是英國當地人抑或是香港人的社交圈子，自己都無法加入其中，更甚的是連「埋港人堆」都會萌生罪惡感，這種兩頭唔到岸的心理狀況，看來令她感到十分痛苦。詳情見下圖及下文：

隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感逐張睇↓↓↓↓

樓主：英文不流利 母語漸生疏

樓主本月初（2日）在社交平台Threads以「移英」為題發帖，無奈大嘆：「我到底做緊咩？我移民咗嚟英國4年，唔知道自己喺度做咩，我係咩呀？」

她坦言自己淪為邊緣人：「融入唔到Local（當地人），融入唔到同班同學，亦都唔係好融入到香港人。講英文有超難聽口音，緊張嘅時候講英文都窒窒吓。」

不但英文不夠流利，就連母語亦漸漸生疏。樓主稱：「中文已經開始唔記，好多字一時之間唔記得咗點講，又係緊張嘅時候好窒。」

更甚的是，她對自身審美亦感到迷茫：「審美上無論係歐美定係亞洲嘅都唔係好接受到，最近學化妝都唔知自己想點樣化妝。唔知道咩叫靚。」

樓主：父母費心避港人聚居地

樓主透露，父母為助她適應其實已費盡苦心：「由啱啱落腳開始，父母一直有盡量避開多香港人嘅地方，就係為咗我可以盡快融入。唔係想批評父母，我覺得父母做得好好，但我而家邊度都融入唔到啊。」

她直言，加入香港人或亞洲人的圈子會令她產生罪惡感：「我應該嘗試融入英國，唔應該Keep（保持）住自己嘅價值觀同思想，然後洗腦英國人。咁樣同拎咗人哋塊地有咩分別？」

「兩頭唔到岸」 痛苦：你當我發癲啦

其後，樓主在回應欄繼續講述矛盾的心路歷程：「但我又應該要Keep（保持）住香港人嘅思想同價值觀，因為我係香港人，大家都話香港人要做返香港人。但係我真係唔想跟住香港人啊。喺英國嘅人生比喺香港開心好多，我唔會想返去香港，以前喺香港嘅生活好痛苦。」

面對這種進退難兩難的局面，樓主痛苦坦言：「我真係好嘔心，好似有優越感咁樣。排斥自己人嘅同時又融入唔到其他人。夾喺中間好唔舒服（我甚至乎唔喺中間，英文都講唔好，又加入唔到英國當地嘅話題）。」

充滿無力感的她最後更無奈寫道：「實在唔好意思，我唔知點樣Express（表達）我啲感覺，成段嘢聽落好怪。黐線，邏輯好唔通，我做緊咩，你當我發癲啦。」

過來人傳授破冰建議

帖文一出，樓主的矛盾心緒隨即引起不少過來人肉赤，紛紛留言為她打氣及安慰。對於樓主在社交和語言溝通上面對的障礙，不少熱心網民給予了相當實用的建議。

針對英文口窒窒的問題，除有人提出可「同AI（人工智能）傾偈，練習去表達一啲好無聊嘅想法」，亦有網民以自身經歷分享神逆轉的學英文心得：「英文，睇戲睇劇幫到好多，跟聽跟講慢慢就唔再怕聽睇讀」。

在擴闊圈子方面，網民鼓勵她多發掘一下自己真正的興趣：「好多人都講勸你，做自己……而家係時候啦，發掘下興趣，會容易啲幫你識朋友。」

網民大師上身開解憂慮

除了傳授破冰方法，網民還大師上身勸她看開一點，直言交友強求不來：「後生融入群體從來係講緣份，當年喺香港都唔見得融入到。搵到自己想企邊，自然會遇上有想企差唔多位嘅人」，並安慰她關於身份的糾結：「身份認同呀呢啲慢慢嚟啦……」

更有長輩分享心路歷程：「其實唔係同人一樣就係『融入』……我成長時喺香港一樣格格不入的，而呢件事係無乜咁大不了。」

另外亦有網民分享當年留學時父親的智慧金句開導樓主：「我十幾歲喺美國讀書時，都有差不多嘅煩惱。當年我爸爸同我講：『兩頭唔到岸，即係兩頭都有啦』諗吓又係，雖然兩邊都唔係完全Fit in（融入），但兩邊都可以自由彈出又彈入，都幾好丫。」

最後更有網民暖心寄語：「你問唔知自己做緊咩？你喺度成長緊！每個人都係，成長就係有好多掙扎。You are not alone（你並不孤單）。」

資料來源：kaveh._.0709＠Threads

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