黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮

有網民上周五（3日）在港鐵黃埔站外面被兩名女子叫停問路，他好心停下，以Google Map為她們查找由黃埔前往維多利亞港的路線，結果換來被強行「撳機」搶錢的結局，事主其後報警，更將事件在網上公開怒吼道：「好心幫你就畀人當狗咁Ｘ！」

由問路變明搶 「問路黨」完整行騙五部曲

事發於港鐵黃埔站外，樓主在帖文中詳細交代過程，他原以為只是做件好人好事，沒想到卻一步步墮入騙徒精心設計的「天羅地網」。綜合樓主的帖文，騙徒的手法可分為五個階段：

第一步：假意問路減戒心：樓主表示，當時他被兩名講普通話的女子叫停，詢問如何前往維多利亞港。樓主不虞有詐，更熱心地停低「幫佢check埋Google map」。

第二步：開口索錢：問路只是幌子，對方隨即切入正題，聲稱「銀包畀人封咗」身上沒有現金，哀求樓主借錢買地鐵車票。

第三步：拒絕所有替代方案，只要「錢」：樓主當時仍心存善意，表示「落到去我幫你畀啦（買車票）」。豈料兩名女子斷然拒絕，堅持要樓主「即刻過數畀佢」。

第四步：不斷強調自己富有，再減戒心：期間，兩名女子更誇下海口強調自己「有幾百萬，一定會還」，之後樓主再提出直接幫她們 Call Uber，對方依然「死都唔肯」。有網民在帖文中指出，當騙徒拒絕所有實質幫助而只想要錢時，狐狸尾巴已徹底敗露，應該有警惕即時離開或報警。

第五步：雙人夾攻強行撳機：事主表示，兩名女子見軟功無效，竟直接採取行動，「兩個人夾我，走都走唔到」。在被限制活動範圍下，對方竟然「直接撳（kind of 搶）我部手機過咗錢比佢」。

細果，樓主被強行轉走了40元人民幣，在帖文中從樓主上載的AlipayHK 轉數截圖可見，樓主的支付寶被支付了46.68港元。樓主自嘲騙徒其實「都慘」，因為「淨係搵到愛（我）一個咁X窮嘅水魚」，當時他身上更是「現金$0」，而支付寶餘額僅47元，亦正因此事主可謂不幸中的大幸，在事件中的金錢損失不大。

事主表示，他被強行過數後，藉詞要落港鐵站提款並向職員求助，兩女見狀逃之夭夭，最荒謬的是，騙徒事後竟「打電話X柒我唔信佢」，令樓主極度憤怒大呻：「好X嬲，我啲善良唔係咁X樣畀你利用！即使係當請你食餐譚仔都好X嬲，好心幫你就俾人當狗咁X！」

在回應不少網民叫他「報警啦！ 搶野喎」，樓主其後留言表示已報警：「啱啱打咗999，依家返屋企準備報案！」

網民：2026年喇，仲信陌生人？

帖文引發熱烈迴響，有網民安慰樓主「你善良係無錯㗎，錯嘅係騙徒，抱抱你」，有網民呼籲樓主應該提高警覺：「2026年喇，仲信陌生人？」對於被搶手機的一刻，有網民更抱「愛之心責之切」的心態表示「睇到厭蠢症發作」，紛紛質疑，並向樓主建議當時應該採取的措施：「Alipay過數唔係要指紋、Face ID or password ，佢搶都冇用ga wo，你直接退出頁面咪得，而且條街咁多人，直接大叫......」、「過錢唔使入密碼/Face ID？點樣直接撳你機搶錢？」、「搶你電話即刻叫救命同報警啦！」有網民更大嘆：「可否唔好再on9當自己係善良？唔好搞到呢個世界要夠on9先代表因為係善良。」

行騙劇本層出不窮！網民：借電話、捉小三都有

帖文同時引發大批網民分享同類經歷，原來這類「問路黨/借錢黨」早已殺入全港各區，且劇本極度多元化的「劇本」令人防不勝防：

劇本一：借錢去機場 慘遭網民當街狙擊

有網民分享在西環遇到同樣套路，一名內地女子聲稱微信被封，問路去機場並索取現金。該網民醒目識破並直接走開，十多分鐘後竟在另一街口撞見騙徒的同黨用同一藉口行騙！該網民當場「爆seed」以粵普雙語大罵：「騙你媽！剛才哪裡找我，現在又來一次！」並舉起手機狂拍。從該網民上傳的直擊照片可見，一名身穿黑色上衣、身型微胖的內地女子在街頭被追拍，她神色慌張、一臉不悅，更反指網民「跟蹤佢」，最後落荒而逃。

劇本二：無電送藥黨 網民勇救無辜男

另一網民同樣在黃埔站遇到一名拖著行李箱的內地女人，對方聲稱電話無電，急需借電話聯絡交收藥物。網民當面直斥：「你當我傻㗎？搵食行遠啲啦！」騙徒見狀即轉移目標向一名年輕男子求助。該網民見義勇為，立刻衝上前叫停該男子，警告他這類騙徒會「盜取你嘅手機資料同你把聲」，成功擊退騙徒。

劇本三：連環騎呢藉口（捉小三/換港幣）

騙徒的藉口日新月異，有網民表示在清晨放狗時，遇到內地女人聲稱「老公出軌，想借電話打畀小三」，更表示願意付錢借電話；有網民表示，在旺角亦遇到內地少女要求「微信轉人民幣換港幣現金」，網民慶幸自己沒有拿出手機，否則隨時被趁機過數或盜取資料。

網民集思廣益 4大絕招KO街頭騙徒

面對無日無之的街頭騙案，大批恨鐵不成鋼的網民除了痛批樓主「蠢成咁幫唔到你」、「2026年喇，仲信陌生人？」之外，更整理出4大超實用應對絕招：

絕招一：港鐵「賒票機制」

有熱心網民上載了一張港鐵的「繳付車費協議書」樣本相片，指出港鐵其實設有賒票機制。下次遇到聲稱沒錢搭地鐵的騙徒，只需回答：「冇錢搭車問題一律叫佢去客務賒飛」，騙徒無肉食自然會知難而退。

絕招二：「有事找警察」

遇到死纏爛打的騙徒，網民強烈建議使用「警察大法」，有網民分享實戰經驗，遇過一對身光頸靚的內地夫婦要求請食飯並擋住去路，網民不斷重覆：「你去找警察」，最後更大喝一聲「那我現在去找警察！」對方立刻嚇到彈開。網民教路：「我陪你哋去警署借錢，香港警察好熱心助人㗎！」

絕招三：物理保護 切忌交出主導權

網民嚴厲警告樓主犯下致命大忌，就是讓對方觸碰到自己的手機。網民提醒：「任何人引導你攞銀包、使用自己電話，一律拒絕！本身攞咗出嚟都立刻收入褲袋。」如果對方試圖硬搶，就必須立刻「原地大叫打劫、搶嘢、救命」，千萬不能因為怕事面皮薄而就範。

絕招四：「絕對的冷漠」終極防禦

絕大多數網民提出一個最強自保共識：「冷漠可以免去麻煩。」大量網民表示還到這類人，最佳反應是「直行直過，一概不理」、只要聽到「講嘢唔正問路一律唔幫」，有網民無奈總結：「善良唔係錯。你只係少咗一個原則......」「冷漠可以免去麻煩」。

來源：lamgingjauuuuu_＠Threads

延伸閱讀：

殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！

半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招

新型「撐小店」騙局！Threads爆紅「佛心小店」扮可憐設局呃錢 網民踢爆吸金手法：連牌都係偷

