列7大優點狂捧土瓜灣 港男：真正係喺香港嘅中心 網民因乜事唔賣帳？｜Juicy叮

有土瓜灣街坊發文，列出7大優點狂捧土瓜灣，形容為「真正係喺香港嘅中心」，去哪裏都方便，引來不少老街坊和應，直言「交通唔方便係區外人先覺得」。不過，卻有網民「唔賣帳」反而力捧毗鄰土瓜灣的另一地區。詳情見下圖及下文：

列7大優點狂捧土瓜灣 港男：真正係喺香港嘅中心 網民因乜事唔賣帳？逐張睇↓↓↓↓

樓主：真正香港中心點

樓主早前在社交平台Threads發帖，留言直指：「自細住土瓜灣，真心覺得Ｘ打十八區」，隨即列出區內的7大優點：

1） 真正係喺香港嘅中心，入西貢玩水，去機場搭飛機，入赤柱拍拖，近乎去邊都係1個鐘內到。有時喺油尖旺食得太飽，行返屋企都係半個鐘至9個字。

2） 要慢活有慢活，過海可以選擇搭船，再搭叮叮去港島任何地方。老豆都係住喺土瓜灣，佢隔日就由土瓜灣跑去尖沙咀再跑返嚟，啱啱好10K。

看到樓主的推介，老街坊們也現身分享在區內生活數十年的點滴。有街坊憶述，自己在40年前就已經是土瓜灣人，大讚區內充滿人情味和回憶：「好多都真係幾十年都冇變過，海心公園、車房、紅蘋果圖書館⋯⋯」。

針對部分網民質疑土瓜灣不夠方便，更有老街坊霸氣留言反擊：「重點真係交通方便到不得了，交通唔方便係區外人先覺得！」。

街坊護航：冇港鐵都生活自如 搬走先知係「寶地」

更有不少已經搬走或住上幾十年的資深街坊留言力證，形容土瓜灣「住過返唔到轉頭」，直言當地根本是隱世地寶：

•「土瓜灣喺主要幹線，過海入新界去觀塘定西九龍都有齊，由細到大冇地鐵都可以生活自如🙂‍↕️」

•「住到24歲先搬離土瓜灣，人哋成日話舊區老人區無特別，但其實好方便，巴士四通八達，紅磡黃埔行過去又多嘢食又多嘢行，戲院商場咩都有👁️👁️相反而家搬咗去一個美食沙漠+山旮旯地方，真係好懷念土瓜灣（仲要嗰時無地鐵都已經好方便）。」

•「住咗土瓜灣30幾年，以前渴望搬去港島有優越感啲，宜家成真了反而覺得土瓜灣好好。 物價相對其他區低少少，多小店，九龍中心點，出九龍旺區都好近，去新界港島都方便。當然宜家有地鐵先方便咗，以前去港島都kick㗎。宜家每次返土瓜灣都覺得好輕鬆，個腦可以休息😂😂 睇落我好誇張，亦因為習慣咗土瓜灣先有呢個感覺。」

另外也有不少老街坊附和，大讚現時有了港鐵後，土瓜灣更是無敵，笑指：「真心覺得土瓜灣有地鐵後係超方便，特別住上路」、「住過返唔到轉頭😹」、「一句講晒想像唔到搬走嘅話會有幾唔習慣。」更有街坊點出兩大驚喜優點：「距離個海好近，好容易就見到海景～」、「真，特別我比較鍾意睇演唱會，紅館搭兩個站就到，啟德直頭可以行過去😂👍🏻」。

商舖美食林立

除了交通強勁，樓主指土瓜灣在民生配套、美食和娛樂上同樣是「無懈可擊」：

3） 商場少街舖多，所以有大量民生老店。

4） 美食集中營，由朝食到宵都沒問題，呢個太多，要開另一篇Thread寫。

5） 咁細個區有多間24小時營業嘅Gym（健身室），總有一間Gym喺左近。

6） 要睇演唱會紅館就喺附近，高山劇場連Radiohead都喺嗰度開個演唱會。牛棚除咗有細劇場之餘，有時都有唔錯嘅exhibition（展覽），唔使去到M+咁遠。

7） 土瓜灣特色就係商住超近，迷你倉又好，劏房倉又有，Ｗalking distance（步行距離）都有大量供應，價錢只係觀塘嘅一半。」

網民「唔賣帳」反力捧紅磡

雖然樓主與老街坊對土瓜灣讚不絕口，但亦有大批網民「唔賣帳」。當中有不少網民直接拿鄰近的紅磡作比較，潑冷水直指：「係咪吹大咗？有紅磡嘅缺點冇紅磡嘅優點」；但隨即有人笑指：「紅磡唯一缺點：貴」，認為土瓜灣在性價比上依然略勝一籌。

資料來源：terry_supreme＠Threads

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