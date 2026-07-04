瞞家人借錢炒股狂輸逾百萬 27歲港男崩潰求「戒」 網民獻計指路「三大逃生門」｜Juicy叮

一名股海迷航的27歲港男在網上大吐苦水，自爆瞞著家人瘋狂借錢炒股，結果一敗塗地，輸掉逾百萬元巨款。面對龐大債務，事主急急上網尋求「戒股」良方。大批網民見狀熱心分析局勢，更為他指路盤點出「三大逃生門」，盼他能尋求到一線生機。詳情見下圖及下文：

瞞家人借錢炒股狂輸逾百萬 27歲港男崩潰求「戒」 網民獻計指路「三大逃生門」逐張睇↓↓↓↓

樓主：好後悔、好不甘

該名27歲樓主昨天（3日）在社交平台Threads以「負債」為題發帖，留言指：「27歲人，玩咗2年股票，越玩越大，之後仲走去借錢去炒。前前後後輸咗百幾萬，好唔開心，好後悔、好不甘……」

眼見自己深陷泥潭，樓主痛定思痛地表示：「好想真真正正戒咗個賭癮，但次次都踩返落個氹到，重重複覆又重覆，有冇過來人可以俾啲建議可以點戒賭？」

樓主還稱：「我而家還錢嗰度都唔知點還，但唔夠膽同屋企人講。唉，點解我咁無用😞。」網民明白其無助感，隨即熱烈分析並開出三大逃生指南：

第一逃生門：申請破產

面對這筆天文數字的債務，最多網民建議申請破產：

網民一針見血直言：「百幾萬，直接破產啦！俾你還5年捱日子都抑鬱死🤣 你自己本身都唔夠使，要借錢，有咩信心5年會還晒🤣🤣 你估還錢日子好好捱？每日都諗住爭百幾萬，出糧就無晒，捱一個月都辛苦，5年命都無。破產啦，你嘅唯一出路。」

其他網民附和：「破產當買個教訓啦，4年後又是一條好漢！」、「申請破產，個官會教你點做」、「咁多錢去破產啦，還乜鬼。」

持不同意見的網民則認為：「你人工幾多先？$100萬唔算大數，正正常常5年都可以搞掂還清所有數，到時一條好漢，重新上路。」

第二逃生門：向家人坦白

面對百萬巨債，有網民建議樓主必須鼓起勇氣向家人全盤托出：「坦白直接同屋企講，大家一齊幫你還清條數，至此之後你唔好再參與股市。」

第三逃生門：正視心魔戒賭

由於樓主自己也承認這是一種「賭癮」，網民建議尋求專業機構從源頭戒賭，並將自救方法歸納為以下3大層面：

第一步：物理斷捨離！即時切斷誘因

網民直言，戒賭最直接的方法就是從日常生活中完全移除誘惑：

•「第一步,一個最簡單直接嘅方法攞晒啲錢，然後delete（刪除）所有股票 apps， 將關聯嘅嘢全部取消！還錢嗰度，真係唔得就同屋企人講，放下「不甘心」，接受現實輸咗嘅百幾萬，當係買咗一個極之昂貴、痛苦但深刻嘅人生教訓。要明白「凹」返轉頭嘅結果通常只會輸得更多。你依家得27歲，人生仲有大把時間去重新賺錢同建立未來，只要停止繼續輸，每還一期錢就代表你離上岸近一步！」

第二步：尋求專業輔導

許多網民一針見血地指出，樓主的行為本質上根本不是投資，而是病態賭博，必須尋求專業協助：

•「你嗰啲叫賭錢唔係玩股票！」

•「你咁樣玩法，好似一位病態賭徒。我建議，還是盡快尋找一些機構嘅幫助🙏🏻。」

•「真心要搵戒賭中心輔導員傾，戒賭中心有債務諮詢，希望幫到你。」

第三步：反省

網民語重心長地勸導樓主，股市是放大賭性、放大人性的地方：

•「股市係放大人性，放大賭性嘅地方，點解一定要借錢炒股呢？如果有機會你係咪仲會壓埋層樓？知道輸晒會一舖清袋，繼續去借錢去炒咪又係重蹈覆轍。你賭癮太重，負債百幾萬條數根本唔係一日兩日可以，你可以講得出百幾萬，話唔定背後根本唔止，唔好expect（預計）總有人會救你......你賭癮太重，如果你有女朋友我建議你唔好同人哋結婚拖累人。」

•「上一個寶貴的課，雖然可惜但賺得返嘅，及股票賺錢不容易的。希望你反省後你對投資有另一種諗法。」

資料來源：what_ever_____s＠Threads

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