港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮

一名待業中的嬌滴滴港女，坦言想謀求一份安逸差事，正盤算轉行當保安員，希望可以輕鬆度日。豈料其美好憧憬一出，隨即被一眾業內過來人狠潑冷水，除了揭露行業痛點，更指出背後隱藏「一大致命風險」，還有人大爆當值時「無冷氣」的煎熬常態。幸好有識貨網民熱心出手，推介另一份環境舒適的「舒服筍工」。詳情見下圖及下文：

港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」逐張睇↓↓↓↓

樓主：輕鬆Hea下又一日又有錢收

樓主昨天（3日）在社交平台Threads以「保安」為題發帖，留言指：「最近成日碌到Post（帖文）話轉行做保安，話輕鬆Hea下又一日，又有錢收。」

她接著自爆，由於最近市道差一直未找到工作，因此有少許想入行做保安。不過她擔心自己身形矮小會不獲聘用，直言：「細細粒嘅女仔係咪比較難請？因為保安始終都係負責安全嗰啲，有咩事上嚟都想搵個大份啲嘅人？」

除了擔心身形問題，樓主更連環查問細節，直言自己怕悶，聽聞保安工作嚴禁使用手機，憂慮10個小時會無聊到發呆。她接著明確拒絕商場站立巡邏或客戶服務等崗位：「利申唔想做商場行行企企或者客服（Customer Service，CS）嗰啲，有冇業內人士可以share（分享）下🙈🙈」。

同行現身解答 踢爆「無冷氣」殘酷真相

對於身形嬌小會否影響獲聘這個問題，有現職女保安員親自留言解答，大派定心丸之餘亦道出辛酸：

「唔算難嘅～我身高偏向細粒嘅，有咩事起上嚟自己都要做埋一份。我都係好怕悶，就咁入咗行差唔多有兩年左右，唔完全發吽哣嘅，要有陣時睇下有冇嘢需要跟進，玩得手機嘅前提係要做晒啲嘢先，要玩嘅話，唔好玩得咁明顯。」

該網民更坦言，這兩年反而想做回有冷氣的崗位，即是商場巡邏或客服那一類。

此時樓主才如夢初醒，驚覺原來並非所有保安崗位都有冷氣提供：「係喎，我都冇為意係咪大部份盤都係冇冷氣㗎？例如大廈嗰啲？其實比較想做係控制室之類嗰啲，嗰啲應該有冷氣？」

此外，也有人提到大型私人屋苑的保安主要負責開門和登記，對身高並無特別要求，但因有閉路電視監控，想玩手機便比較困難。

終極勸退：隨時有生命危險

除了工作環境不如樓主預期，網民更警告保安工作絕非只是一份「歎冷氣」的優差。首先要面對的是每天長達12小時的極端工時，有人直指：「一星期返6日，每日12小時加搭車來回，13、14 h，你捱到未去做law（囉）？」

更有網民語重心長地留下終極警告，提醒樓主保安員隨時可能面臨各種危險：「保安生涯都係小心工傷及避免殉職」。

網民指路「舒服筍工」最爽

針對事主怕悶、怕熱又不想做商場巡邏的顧慮，不少網民積極為她提出其他出路。

有人建議她還是考慮商場的禮賓部櫃位：「會唔會做商場Concierge counter（禮賓部櫃位）好啲，每日又可以扮靚靚咁返工」。另有言指：「其實唔難做，後生女做商場CS多數請。」

最後更有識貨網民熱心出手幫忙，推介一份環境舒適的筍工：「可以做私人屋苑的會所助理，輕輕鬆鬆又多年輕人做」。

資料來源：marsh_aoa＠Threads

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