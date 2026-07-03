「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮

「公屋之王」竟然慘遭嫌棄？有調遷戶獲首派絕靚樓層的一人單位，但在網上發文自爆仍在十五十六的考慮中。如此優厚的條件卻態度猶豫，惹來網民留言酸爆。而事主另一帖文中，親自揭開這次調遷的傷感背景。詳情見下圖及下文：

「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......逐張睇↓↓↓↓

樓主：調遷首派 十五十六緊

一名男子近日在社交平台facebook 群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，留言指：「調遷首派黃大仙（上邨） ＸＸ樓 28樓，十五十六緊」。樓主在回應網民時自爆被調遷到一人單位。

黃大仙上邨毗鄰黃大仙港鐵站，單是「黃大仙上邨」、「28樓」這些字眼，已經足以令一眾網民羨慕到極點。卻沒想到面對這個公屋申請人夢寐以求的黃金地段，樓主竟然還在「十五十六緊」，猶豫是否應該接受。

網民力推市區靚盤：「公屋之王嚟㗎」

不少網民指出，黃大仙上邨買餸和日常起居極為便利，絕對是市區罕有靚盤。有人甚至以「公屋之王嚟㗎」來形容，大讚該處是「黃金地段」、「靚盤」，並對樓主的猶豫表示不解：「咁都要諗？？？」、「交通方便、買餸方便，仲有要求🤔🤔」。

更有街坊如數家珍般列出該區的交通優勢：「黃大仙交通方便好多！九龍城、新蒲崗、橫頭磡、樂富路路通，喺黃大仙中心後面巴士站，去遠處都方便。直達機場！」，並一再提醒樓主：「勁正，市區1人和諧式好搶手」。

猶豫態度惹曬命嫌疑

看到樓主竟然為此猶豫不決，有網民忍不住酸爆留言警告：「咁方便都唔要，唔要後悔」、「黃大仙唔要要乜吖？」、「黃上咁正都唔要，係咪諗住半山起公屋先要？」。更有人嘲諷：「1516？！睇嚟有選擇困難症！派乜都冇用！」。

樓主的這番言論同時瞬間惹來全網圍剿，懷疑他根本是在高調炫耀：「黃大仙B地鐵口還十五十六？來曬命啊！滾」、「肯定要啦，位置咁方便，仲要28樓咁靚樓層，咪喺度曬命啦」，甚至有網民直斥：「黃大仙都1516。你等俾人網暴就啱㗎啦」。

親揭大屋搬細屋背景

在群情洶湧之際，再看樓主的另一帖文，當中透露了這次調遷的原因：「小弟因為長輩離世，依家一個人住緊大單位，主任講到明會派返原邨一人單位俾我」。這番帶點傷感的話，正好揭開了樓主作為「寬敞戶」將要大屋搬細屋的身份。

資料來源：David HK Lee＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

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