「三十而立」要有幾多身家？ 30歲港女陷存款焦慮 苦嘆積蓄無$100萬感失敗 網民神回覆：無ＸＸ已當贏｜Juicy叮

踏入「三十而立」的年紀，銀行戶口要有「多少個零」才算合格？一名陷入存款焦慮的 30 歲港女，早前坦言積蓄無 $100 萬大關，苦嘆自覺「有些少失敗⋯⋯」。

不過，樓主的放負不敵網民的正能量，有人拋出一句「神回覆」，直言在現今社會只要「無ＸＸ」就已經算贏，瞬間點醒樓主，令她豁然開朗。詳情見下圖及下文：

「三十而立」要有幾多身家？ 30歲港女陷存款焦慮 苦嘆積蓄無$100萬感失敗 網民一句神回覆：無ＸＸ已當贏逐張睇↓↓↓↓

樓主：30歲有幾多積蓄先叫正常？

樓主昨天（2日）在社交平台 Threads 發帖，大吐苦水留言指：「30歲有幾多積蓄先叫正常？自問自己$100萬都冇，覺得有些少失敗⋯⋯」。

因應樓主的提問，網民有問有答地給出各式各樣的「正常身家」標準。有走務實路線的網民認為，如果不是特別高薪，只拿著中位數薪資的普通打工仔，能存到 20 萬至 60 萬港元已經非常正常，留言安慰稱：「若果不是特別高薪，中位數嗰啲，儲50萬-60萬叫正常」、「20萬-50萬左右，正常嘅話」。

不過，也有網民拋出可能令人感到窒息的「高標準」，紛紛給出殘酷數字：「人哋話30歲儲100萬係好基本喎」、「唔計樓，其他資產要50萬左右」，更有網民直言：「1.5M（$150萬）係中位數」、「差唔多2球（$200萬）」。

網民：難道人生只能用金錢評價？

面對冰冷的數字，有網民一針見血地反問：「有$100萬又有咩分別？」，樓主坦率回應：「講出嚟威啲，虛榮心作祟」。

如此誠實的自白隨即引來網民深層次的開導：「你自我價值高嘅話，根本就唔需要靠有好多錢攞認同，淨係用錢評價一個人好膚淺～」。

也有網民一語道破，指出人生不應該單靠存款的多寡來定義：「人生失敗係用存款有幾多來定義嗎？咁你同馬斯克（Elon Musk，全球首富）來比就真係好失敗」。

零負債與健康無價

除了數字比拼，有不少網民送上暖心的「心靈雞湯」，指出在現今社會，能夠做到「零負債」以及擁有健康的體魄，其實早已超越了很多人。不少人留言表示：

•「30歲還活著，就是最好的成功」

•「無欠債已經好」

•「無負債同生存到已經係成功」

•「沒有負債已經好好🙂‍↕️💪🏻」

•「沒有病、沒有負債，已經是成功的開始」

•「開心就好」

•「人人處境唔同，不好說，照顧到自己就得」

更有網民強調健康與心靈自由才是真正的財富，留言直指：「無健康，甚麼都不是」、「身體健康就贏咗好多人」、「活得自在，冇俾份工搞到要睇精神科，冇負債已經當贏」、「健康、開心比較重要，唔代表唔使搵錢，係要努力但要努力得啱，太搏命萬一搞到冇健康就唔好」。

網民還指「身體健康、每日開開心心，已經係幾百萬買唔到嘅財富」、「無病無痛、無欠債，你已經過得幸福過好多人」。

樓主釋懷：冇負債已經好好

在看過熱心網民的留言和分析後，樓主最後也豁然開朗，認同網民所說的「身體健康就贏咗好多人」，並樂觀地感嘆：「樂觀啲諗，冇負債已經好好」，甚至幽默地補充一句：「真，香港睇醫生好貴」。

資料來源：jellycato.o＠Threads

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