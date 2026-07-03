新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮

不少新手「上車」客裝修時都喜歡參考網上的唯美「樣板屋」，但原來很多設計在香港獨特的居住環境下往往「中看不中用」，隨時是貼錢買難受。

有好心的資深裝修師傅特地拆解3大港人「後悔設計」助新手避雷，不但毫不留情地揭開「零縫隙衣櫃」駭人真面目，並強烈提醒開放式廚房可能是一場噩夢。詳情見下圖及下文：

新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目逐張睇↓↓↓↓

盲抄網上靚裝修 住幾個月即出事

一名資深裝修師傅前天（1日）在社交平台 Threads以「香港裝修」為題發帖，向準備裝修的新業主發出真誠忠告。他表示見過太多二十、三十歲的年輕人，儲夠首期買了人生第一層樓後，便滿心歡喜地裝修新屋，結果卻落得貼錢買難受的下場——

「網上見邊樣靚就照抄，結果住咗幾個月就開始出問題。我做咗裝修咁多年，真係想同準備裝修嘅朋友講句，香港住屋環境，同網上睇嗰啲樣板屋，真係兩回事。」

大忌一：開放式廚房滿屋油煙

樓主指出，香港人的煮食習慣多油煙，開放式廚房隨時會成為生活噩夢：「第一，開放式廚房真係要諗清楚🍳。香港人有幾多個屋企唔煎魚、唔爆香、唔炆餸？你日日咁煮，就算抽油煙機幾勁都好，都一定有油煙走出嚟。」

他警告，日子久了，全屋的梳化、窗簾、冷氣和牆身都會慢慢沾滿油煙味，難以抹乾淨；若日後忍受不了想改回有門廚房，工程將會更加浩大。

大忌二：到頂「零縫隙」訂造櫃 櫃背發霉慘不忍睹

現時流行「零縫隙」的到頂訂造櫃，但樓主指這在潮濕的香港其實是一大陷阱：「第二，訂造櫃唔好乜都貼到實一實。而家好興做到頂，又要零縫隙，睇落係靚。但香港天氣咁濕，尤其靠外牆或者低層單位，如果櫃背貼住幅牆，啲濕氣根本散唔到。」

他更透露拆櫃時常發現的可怕景象：「我拆過好多櫃，前面新淨，後面成幅都係霉！所以做櫃嗰陣，我通常都會叫木工留返少少通風位，靠外牆嘅位置更加要做好防潮處理。呢啲平時睇唔到，但真係住幾年就知分別。」

大忌三：預算錯配 忽視防水工程手尾長

第三點，師傅語重心長地提醒業主，預算寧願花在防水等基礎工程上，也不要一味追求表面奢華：「預算寧願擺落防水，都唔好淨係追求表面靚🚿。真正影響你住得舒唔舒服嘅，反而係啲睇唔見嘅工序。」

他指出，若廁所或廚房的防水做得馬虎，沒有處理好有水位的地方，一兩年後便會出現牆身起泡、剝落甚至滲水，屆時維修需要「又要鑿、又要整，搬晒啲傢俬先做到」，勞民傷財。

網民深表認同：得防水，得天下

樓主最後總結，「裝修最緊要唔係邊樣最靚，係邊樣最襟住、最少麻煩。」有網民十分認同樓主強調防漏工程的觀點，精闢地留下金句：「師兄，畀個👍🏻你。得防水，得天下」。

資料來源：bifi208＠Threads

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