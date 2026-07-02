移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮

移加4年返港頓變「失憶」？一名住了十幾年慈雲山的「老香港」，移民加拿大4年回港約朋友敘舊，卻竟然連旺角都話唔識。網民聞言即嘲笑以為離港40年甚至400年，並細心拆解「扮嘢」背後的心理，全因「呢件事」作祟。詳情見下圖及下文：

移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟逐張睇↓↓↓↓

樓主訴苦：約去旺角竟問「喺邊」？

樓主早前在社交平台 Threads 發帖，一五一十講述這段令人啼笑皆非的舊友重逢經歷：「個frd（朋友）移民咗去加拿大4年，4年無聯絡，返香港話想約我出嚟」。樓主透露，發現對方似乎全方位地「失憶」，不但忘記地名，連廣東話及中文詞彙都甩甩漏漏：

「約佢去旺角，佢唔記得旺角喺邊；住咗十幾年慈雲山，佢唔記得慈雲山喺邊......廣東話唔記得點講，中文唔記得。同佢講『順其自然』，佢話呢4粒字點解，『自然』係咩意思；太子搭地鐵去葵芳唔識，問係咪要去旺角東轉」 。

面對這位移民加拿大僅短短4年的舊友，樓主深感無奈，並慨嘆：「其實我諗唔到約佢出嚟去街點溝通，都驚佢睇到呢篇文，不過佢應該睇唔明中文😮‍💨」 。

網民怒火回應：我走咗幾十年都記得

帖文曝光後，隨即辣㷫大批網民，特別是一眾居海外多年的老香港，紛紛留言狂轟對方行為造作：

•「4年…唔知嘅以為去咗40年或者400年～～～」

•「我有個Auntie（阿姨）移民去夏威夷50年，廣東話都仲係叻叻聲喎！」

•「我移民美國23年都全部記得喎，佢係咪移咗40年啊？」

•「最憎呢啲扮晒嘢嘅人，我過咗嚟加拿大30年咪又係識廣東話，雖然返香港會蕩失路，但我依然知道旺角係咩！」

•「我細個去咗LA（洛杉磯） 30幾年...到而家返去自己嗰區都仲知道點去點行，佢只係去咗4年就咁，佢應該有早期失智症。」

•「我移民去英國40年，返到香港去邊都冇問題。我仔喺英國出世、英國讀書、英國返工，喺香港買蛋撻，佢識講：『唔該半打牛油皮』🤣」

有網民更客觀指出：「鋪頭有可能真係會唔記得，冇咗、搬咗、變咗。但佢話唔記得旺角、慈雲山喺邊就完全onX！我都去咗外國讀書10年啦，點會唔記得呀？最多真係廣東話差咗，有啲terms（詞彙）真係唔記得點講，因為有啲terms去到嗰邊先學，佢呢啲擺明玩嘢喎。」

網民齊爆荒謬「扮嘢」實錄

不少身同感受的網民，也留言大爆自己身邊亦有類似的「失憶」人士：

•煲港劇卻忘中文： 「我有個朋友，日日煲港劇，一樣話唔記得中文一啲字嘅意思。佢只係去咗4年左右...就算我老公（外國人）都唔會話唔記得某啲中文字，所以我覺得佢係裝。」

•去1年Working Holiday（工作假期）變外國人： 「以前有個中同（中學同學）30歲去完澳洲Working Holiday摘咗一年蘋果，返嚟香港話要去探我個BB，又係話唔記得香港啲路點行、啲車點搭，之後講嘢夾雜英文單詞，成大半日我聽到頭勁痛😓」

•去韓國兩週忘記拿筷子： 「我表姐試過話去韓國旅行兩星期，返嚟香港話唔識揸香港筷子，佢揸咗廿幾三十年話唔記得點揸，喺酒樓食飯問有冇韓國筷子，話唔知點食嘢😂😂😂😂😂」

網民疑早期腦退化

還有網民甚至提議樓主，應該「關心」一下對方的健康狀況：「為佢好就直接講，問佢係咪早期腦退化，快啲睇醫生減慢惡化。」、「4年應該唔係去咗加拿大，似係被外星人捉咗兼洗腦，但淨係記得你，證明你真係好重要呀！」

拆解「扮嘢」背後心理：全因優越感作祟

有心細網民一針見血地拆解「忘本」心理，直指這完全是出於「移民優越感」作祟 ：

「扮X晒啲ABC（在海外出生的華人），移民拎咩優越感🤭！」、「好多移咗民嘅人，好鍾意藉由『對香港好唔熟悉、感覺好陌生、有距離感』，嚟特顯自己有移民優越感！」，同時列出這類人的常見「優越感金句」例子：

•「『香港而家8月幾多度？』明明走得兩年，可以差幾遠

•『我真係唔識喺香港過馬路』但明明過得好地地

•『XX（港鐵）站去YY（港鐵）站點搭？』

•『我真係住唔到喺香港』明明住咗30幾年

•『無咩事都唔想返香港』但一年返3次

•『開始唔識講廣東話』明明英國一堆香港朋友」

網民更嘲諷：「我喺澳洲10年都全部記得喎🤣，佢比較需要去睇腦科！」

同路人平反：香港變化翻天覆地

不過，在一片斥責聲中，也有部分移民同路人站出來說公道話，指香港近年發展迅速，回港時的確會產生一種「最熟悉卻最陌生」的脫節感：

•環境變化大： 「同路人🙋🏻‍♀️，我其實冇完全唔記得，但係香港4年嘅變化可以好大，我之前記得嘅車站或者店舖，其實可以喺4年內已經搬晒...」

•缺乏廣東話語境： 「唔係講笑，我覺得如果真係身邊冇人講開廣東話，真係會唔記得。而家真係有脫節感，被朋友笑。啲句子組到亂七八糟、口音又怪，然後我已經開始唔知香港興啲咩。」

•交通與過馬路習慣： 「嚟咗加拿大10年未返過香港，今年返去真係唔識搭地鐵...過馬路真係驚㗎！加拿大過馬路係行人優先，啲車一定要讓；返香港過馬路，唔確定架車衝過嚟嘅速度，決定唔到自己應唔應該過。不過上述嘅嘢，第2、3日就適應返喇😉。」

有網民則總結指出，這完全是「人的問題」，而非「移民的問題」：「我移咗民4年，返香港約朋友去旺角食飯，其中一個朋友話落咗地鐵站唔知點行過嚟，喺Group（群組）度問使唔使搭的士？我哋全部人呆晒，我4年冇返都搵到點去...請問呀朋友喺洞穴匿埋咗幾耐？總結係人嘅問題，完全唔關移民事。」

該名網民續指「不過講起⋯我本身住九龍灣一帶⋯今次返去真係唔認得⋯啟德機場變晒商場⋯觀塘裕民坊一帶，舊建築冇晒⋯啲車全部都改道⋯啲站全部唔同晒⋯變成一個好熟悉又好陌生嘅地方⋯。」

資料來源：mymelodythefirst＠Threads

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