晨早體檢血太杰抽唔出？ 診所急Call驚揭「血已擎咗」 做少一步慘要捱多針 網民傳授減痛抽血自救秘訣｜Juicy叮

一名女子早前清晨趕去診所抽血，卻因為出門前少做了一個「關鍵步驟」，導致血液過於濃稠，令抽血過程相當痛苦。事後還接獲診所急Call，指抽取的血液已「凝固」無法進行化驗，需重新多捱一針。

網民對此大表同情，不少過來人熱心傳授「減痛抽血自救秘訣」，希望能把白受皮肉之苦的機會減至最低。詳情見下圖及下文：

晨早體檢血太杰抽唔出？ 診所急Call驚揭「血已擎咗」 做少一步慘要捱多針 網民傳授減痛抽血自救秘訣逐張睇↓↓↓↓

抽血驚現「非液體」 手臂大片瘀青

樓主日前在社交平台 Threads 發帖，分享這次痛苦的抽血經歷。她表示當日進行 Body check（身體檢查）需要空腹抽血：「一早起身晨咁早仆出去診所，到抽血時，我心諗點解咁耐都未抽完，到姑娘問我係咪今朝飲唔夠水，我話係啊，一瞓醒趕出嚟（當時8點幾）。」

結果護士的一番話令她當場嚇呆：「佢話啲血『擎』咗好難抽，仲未抆起支針啊，真係痛喇😭。完咗之後，望一望我抽血筒，啲血唔係液體㗎」。

除了抽血過程因為血液濃稠而令過程感痛楚外，樓主隔了幾個小時撕開膠布後，驚見「隻手係瘀咗 😱😱😱😭😭😭」，令她不禁大嘆：「抽血無數次，今次真係最差」。

診所急Call 血液凝固需重抽

豈料噩夢仍未完結，樓主在兩日後再次崩潰更新後續，指接獲診所急電，無奈要她重新再捱一針：「今日收到診所電話，話有一筒血嚟到化驗所已經擎咗用唔到，叫我飲多啲水再去抽過」。

網民傳授「減痛自救法」

不少過來人紛留言安慰樓主，並分享抽血前必做的「減痛、防瘀」實用貼士：

有人傳授灌水秘訣，指「抽之前（半個鐘內甚至前嗰一刻即刻）飲一樽水左右就得，唔使出門前飲，一來急尿二來唔係要咁早飲定。我呢幾次捐血前都灌好多水，所以幾分鐘就輸出咗450ml血，有次見隔離冇乜飲水嘅就捐咗成十分鐘」

有人提醒：「記得去抽血之前嗰晚同起身時飲返多少少水，啲血易抽出之餘，冇咁容易凝結。」

有人解釋瘀青原因：「瘀咗通常係抽完㩒唔夠時間啊～ 你下次記得飲水，平時都要好好飲水呀」

還有同病相憐的網民分享更慘痛經歷：「我都試過停咗唔出血，姑娘左郁右郁先救得返支血，因為佢話唔夠某個量支血用唔到要掉🤧 之後因為我仲有要抽，換位抽埋手背，兩邊都瘀晒😮‍💨被order（下令）下次到之前要『對』一支水先」

資料來源：imcrystal90＠Threads