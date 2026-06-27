搭的士驚喜偶遇「棒棒糖放題」 暖心司機派糖兩年 打造機艙級服務提供兩大神級隱藏裝備任用｜Juicy叮

有乘客日前乘搭的士時，驚喜偶遇「棒棒糖放題」。車廂內竟然掛滿一大袋糖果任拿。這位暖心司機不但堅持派糖兩年，還致力打造「機艙級」服務，在車上提供兩大神級隱藏裝備供乘客任用。連番窩心的「寵客」舉動，隨即獲得網民洗版式激讚。詳情見下圖及下文：

搭的士驚喜偶遇「棒棒糖放題」 暖心司機派糖兩年 打造機艙級服務提供兩大神級隱藏裝備任用逐張睇↓↓↓↓

暖心司機派糖兩年：只想乘客開心

樓主昨天（26日）在社交平台 Threads 上載了一張在的士車廂內拍攝的相片，驚喜發帖：「的士司機令我好 surprise（驚喜）！」

從照片中可見，司機在乘客座位前方，掛上了一個透明大膠袋，袋中裝滿了目測數百支、色彩繽紛且口味齊全的棒棒糖。樓主透露，司機解釋這樣做只是出於一個簡單的信念：「想搭車嘅乘客都好開心，所以佢 keep（維持）住咁樣做咗兩年。」司機更向樓主感嘆：「做人原來開心真係好簡單🧡。」

打造機艙級服務 提供兩大隱藏裝備

除了令人甜在心頭的「棒棒糖放題」，樓主更在留言區加碼爆料，揭開了這位暖心司機叔叔一個極細心的隱藏版服務。

樓主表示：「司機有講，話佢想自己部車好似飛機咁。」於是，這部的士還備有兩大神級隱藏裝備：「所以佢部車其實仲有嘔吐袋、便利雨褸。真心要讚爆呀👍🏻👍🏻👍🏻！」

網民大讚浪漫：苦中一點甜

這個充滿善意的「流動糖果吧」加「機艙級服務」帖文一出，即獲不少網民大讚，並留言向這位好司機致敬：「天啊…❤️‍🔥心存善意就係咁簡單～」、「好可愛好溫馨」、「善事由身邊做起🧏🏻‍♀️👏」、「簡單一小步，小分享，大開心，好人司機一世平安」、「真係一個幾浪漫嘅司機」。

更有曾遇過暖心司機的幸運兒分享幸福感受：「我都試過搭的士，落車畀錢時嘅司機遞上一支棒棒糖，話請我食糖🍭 係窩心嘅……苦中一點甜吖嘛🍬！」

行家吐苦水：最怕乘客亂塞糖紙

不過，這份「寵客」心意在現實中不易維持。不少的士司機行家現身留言，大吐苦水並分享箇中無奈：

•「擺糖係幾好，不過怕融，同埋多手乘客掉垃圾😅 我就落雨或炎夏派包紙巾畀客袋住。」

•「我開頭都會，但自從太多人周圍掉糖紙，左攝右攝。最後有個小朋友，唔該多謝都冇聲，不停攞不停攞，食完之後啲糖紙掉返落個糖袋度。自從嗰日之後，我就冇再擺。」

資料來源：zumi_wli02＠Threads

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