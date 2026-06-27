司機東廊慘遇馬路「血滴子」 爆胎元兇照片曝光 網民驚揭細思極恐陰謀論 苦主齊爆全港3大陰毒黑點｜Juicy叮

有司機早前駛經東區走廊時慘遇馬路「血滴子」，座駕車胎被無情刺穿。隨著爆胎元兇照片曝光，那枚無論如何跌落都「尖刺朝天」的惡毒暗器震驚網民，同時驚揭細思極恐的陰謀論，質疑是有心人故意放釘。事件原來只是冰山一角，大批苦主隨後群起大爆全港 3 大陰毒黑點，強烈呼籲駕駛人士駛經這些「地雷路段」時必須加倍留神。詳情見下圖及下文：

司機東廊慘遇馬路「血滴子」 爆胎元兇照片曝光 網民驚揭細思極恐陰謀論 苦主齊爆全港3大陰毒黑點逐張睇↓↓↓↓

爆胎元兇曝光

樓主早前在社交平台facebook 群組「車cam L（香港群組）」發帖，上載多張爆胎後的驚悚照片，心有餘悸地表示：「只係傳聞未中過，今日卒之中咗！傳說中嘅『忍者小伶釘』，唔知係咪呢排生意唔好，各位師兄小心。」

從照片可見，爆胎元兇形狀猶如忍者暗器「鐵蒺藜」。樓主無奈透露，中釘後車胎漏氣極快，「半個鐘頭內就會扁晒」。

網民驚揭陰謀論

帖文一出，隨即引爆大批司機留言，有網民更點出背後細思極恐的陰謀論，將矛頭直指部分無良「車房」或「拖車佬」，質疑是「補軚舖放嘢」、「車房要搵生意」、「無生意咪自己製造生意囉！」。

有人更指出一個神奇現象，每當中釘爆胎後，總會有拖車「極巧合地」火速現身：「中完，梗係咁啱有個拖車經過，問你使唔使拖車」、「之前屯公好多單都係中晒之後，咁啱會有一兩架經過問你使唔使幫手」。

甚至有疑似目擊者控訴：「親眼見過拖車佬泊低喺路肩，拋木釘出馬路再開車走，轉頭回程就見3、4架車中招，上緊架就係嗰架拖車！」

苦主大集結：全港 3 大「爆胎黑點」

綜合眾多苦主的慘痛經歷，網民歸納出全港 3 大公認的「爆胎黑點」，提醒車主務必留神：

屯門公路：黑點包括深井出口附近、汀九段、紅橋及洪水橋入屯門方向。有網民指曾目測同一晚有 3、4 部車同時中招停在路邊。

東區走廊：即樓主的事發現場。有網民指自己曾在一個月內連中 3 次釘，當中有兩次就是在東廊中伏。

吐露港公路：有網民指出，這區的「地雷」最常在星期日傍晚或紅日假日前夕出現。由於該路段車速極快，中釘後非常狼狽且危險。

另有苦主特別提醒，這些暗器最喜歡在雨天後出現，或者集中在公路的路肩及上斜位。

網民平反：周街 CCTV 點敢亂放？

不過，在一片陰謀論聲中，也有網民提出相對公道的看法，認為未必是車房所為：

•「唔好Ｘ噏啦，如果佢哋放釘，自己啲車行過都有機會中！」

•「周街都係 CCTV（閉路電視）... 你估 20 年前咩？」

•「我覺得唔關呔舖事，掉釘呢啲人心理變態多。」

資料來源：PeacefulSpinach7281＠facebook車cam L（香港群組）

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