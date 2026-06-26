新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮

一名上工僅一星期的外傭，突然走到街邊「執葉」並當作寶貝般準備食用，把新僱主嚇壞，崩潰緊急叫停。有知情網民揭秘，估計外傭在鄉下習慣將這些植物當作野菜食用，但在香港街頭「執葉」卻暗藏 3 大奪命危機。詳情見下圖及下文：

新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食逐張睇↓↓↓↓

僱主崩潰：落街執樹葉反叫我「Relax」

樓主早前在社交平台 Facebook 群組「聘請工人姐姐關注組」上載相片發帖，留言指：「新工人嚟咗一個禮拜，用手食飯我都尊重佢文化由佢，但今日無啦啦落樓下就執呢啲葉返去話好有益，佢要攞嚟食……」

樓主續指：「我唔係好接受到，同佢講佢仲叫我Relax（放輕鬆）😩。我帶佢去超級市場樣樣嘢都話唔食，淨係識印尼撈，依家走落去執樹葉食😩，有無人啲姐姐都係咁奇怪？」從相中可見，外傭在樓下花槽採摘了一大堆野草，並放置於廚房中。

網民揭秘 警告3大奪命危機

網民坦言如此怪事是「第一次聽😂」。不過，有好眼力的網民則認出，這些野草可能是「大花咸豐草」（俗稱鬼針草或咸豐草），亦是外傭家鄉常見的傳統草藥兼野菜。

網民還一致警告，在香港街頭隨意採摘野生植物，背後隱藏着 3 大致命風險：

1. 劇毒化學藥劑殘留：「老鼠藥和農藥是洗不掉的，千祈嚴禁帶返屋企！」更有人提醒：「唔止農藥，應該係殺蟲劑、殺草劑、滅鼠藥，咩都有！」

2. 嚴重衛生污染：「路邊植物有污染風險......會受到汽車尾氣污染、狗隻便溺等。私自採摘來吃非常不衛生，甚至有中毒風險。」、「啲啊伯吐痰。」

3. 誤墮「毒草陷阱」：有人引述真實慘痛個案：「朋友的菲律賓工人，之前在外面摘野生菇類食用，結果嚴重中毒送院！」

化解文化差異 網民傳授實用引導招數

面對生活環境的不同，網民建議僱主必須好好引導外傭，並傳授了多個實用招數：

•解釋城鄉差異：「在鄉下土地肥沃不需要噴農藥，但香港環境不同須噴農藥而有毒。說明了，她才會明白！」、「你話佢知，香港全部都有噴藥，睇唔出，佢應該唔敢食。」

•點出法律風險：「解釋畀姐姐知道，路邊的植物不能摘，除了有機會含殺蟲藥，亦都只供市民觀賞，若採摘可能犯法。要食野菜的入街市買。」

•購買家鄉食材代替：好心的網民建議，僱主可以帶外傭到她們的家鄉雜貨店，那裏通常有賣她們熟悉的蔬菜。讓她購買有安全認證的食材，既能安撫思鄉胃，也能確保食品安全。

資料來源：AuthenticCamel3991＠facebook聘請工人姐姐關注組

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