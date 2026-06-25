港男出「一屎橋」博特快公屋 慘情直送精神科困足20幾日 零收入兼被當曠工｜Juicy叮

有港男為了「特快上公屋」，竟然想出「一屎橋」博懵，結果偷雞唔到蝕拃米，慘被醫護人員直送精神科留醫20幾日。這次行動不但即時特快公屋夢碎，期間還零收入兼被老闆當作曠工，可謂賠了夫人又折兵。詳情見下圖及下文：

港男出「一屎橋」博特快公屋 慘情直送精神科困足20幾日 零收入兼被當曠工逐張睇↓↓↓↓

送精神科留醫20日

樓主昨天（24日）在社交平台 Threads 發帖，留言分享身邊朋友的遭遇：「特快上公屋，有朋友博同情扮自殺，諗住之後有社工跟進，可以特快上樓。」

樓主接著爆出事件詳情：「他先去政府門診同醫生講想自殺、好想死。結果醫生立即搵精神科，醫護人員接佢上車，直接入住醫院精神科，之後唔畀佢出院，佢先知玩大咗。」

日日同醫生講想出院

這名打工仔入住精神科病房後才驚覺「劇本寫錯了」，但此時已身不由己。樓主續指：「跟住有社工跟進，佢就話俾包租婆迫遷，迫害到想死，希望社工幫佢上特快公屋。之後日日同醫生講想出院，結果住院 20 幾日先放佢走……」

網民排隊食花生：笑死

帖文一出，隨即引來大批網民「排隊食花生」，恥笑事主：「笑死，真係智障」、「住20日就攞屋，有無可能吖？」

也有人認真地分析：「醫生同社工角度，佢想自殺想死係因為精神問題，有精神問題就要入院同食藥，公屋係住嘅地方唔係醫病嘅地方，所以點會因為咁而幫佢快上樓🙄」。

零收入兼被老闆當曠工

面對網民質疑「邊有醫生會咁😆😆😆😆😆😆」，樓主隨即現身極力強調：「係有其事的！」、「這是真人真事，唔係老作。」

事主為了「特快公屋」被安排入住精神科病房 20 多天，有網民隨即關心其生計問題，好奇查問：「我想問你朋友無工返？」樓主回應時證實：「有呀！20 幾日冇咗收入，仲俾老闆話佢曠工！」。

資料來源：cmkyuen2000＠Threads

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