港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮

「差不多兩三年前，畢業搵工，跟朋友嚟咗台灣做外勤，點知間公司係詐騙公司...」有港青昨日（24日）在社交平台Threads發逾千字長文，詳述自己墮入海外求職陷阱後，在台灣經歷的兩年牢獄之災，更可悲的是，他目前在台灣雖保釋在外，卻因失去身份證明而陷入「無證、無錢、無家可歸」的生存絕境，他自嘲「衰過難民」，帖文充滿第一身的絕望感，瞬間在網絡引發極大迴響。

以為「當旅行」慘遭落疊 港青赴台打工誤墮詐騙網

該名港青在帖文中娓娓道來這場噩夢的開端，約三年前畢業後，他因為無工做無收入，見有台灣外勤工作便「諗住人工低都做住先，當旅行」，豈料竟是萬劫不復的詐騙陷阱。

他憶述，被捕後以為提供所有證據，證明自己是求職受騙、無參與詐騙過程，「以為好快可以上庭、遣返咁」，結果卻被台灣當局當成集團正犯。家人為他花費數十萬元律師費，但他最終仍被判入獄，至今「已經坐咗差唔多兩年監，仲有唔知幾多年要坐，因為未有新刑期審判完」。

獄中皮膚爛到險截肢 揭三成囚犯皆外國人

談及獄中生活，他以「地獄」來形容，更差點連命都保不住：「唔講刑期，係入面細菌太多，幾乎每個人都係皮膚病，互相傳染，嚴重嘅需要做手術。」他自爆曾因感染導致「皮膚曾經腐爛到差d要切」，最終「做咗幾次手術，搶救番嚟先未死」。

他又表示台灣監獄內同囚者「入面10個有8個都係詐欺犯，差唔多3成都係外藉比人呃過去，法國、泰國、南非、新加坡、馬拉、越南，基本上你講得出嘅國家都應該有人中過招」。

行李留公司失所有證件 獲釋後慘淪無證「人球」

服刑近兩年後，事主終獲台灣的移民署交保外出，但這只是另一場噩夢的開始，在網民追問為何無法補辦證件時，他無奈解釋：「被捕前，行李都在公司車上」，而那間詐騙公司「應該全員逃跑了，法庭文件有寫其中幾個都已經逃逸通緝中」。

沒有護照、沒有香港身份證，他手上僅剩一張「移民署處分書」，在台灣社會寸步難行，他絕望地寫道：「去醫院掛號都掛唔到，租屋又租唔到，番工又番唔到...一個人係台灣好似流浪咁。」

放監半個月竟遭通緝 台警兩度衝上門拘捕

事主又指出，最荒謬的是，台灣的執法部門之間似乎資訊毫不流通，他表示，自己明明是由台灣的移民署放出來，卻兩度被台灣的法庭通緝：「比（台灣）警察查CCTV我係邊位置，再衝上嚟拘捕我。再羈押等開庭，開完庭又放番出去等通知...過幾日仲係通緝中，唔知幾時又出事。」

他曾到派出所取回開庭書信，台灣的警察叫他去移民署處理身份問題，去到移民署又被當球踢回派出所，「去到法院取番扣留既手機都話我無任何身份...點解可以係台灣生活 你問我我問邊個。」

流落網吧燒盡家人老本 絕望嘆：「好想登出，但對唔住屋企」

面對日復日的流浪，有網民關心他目前如何落腳，他道盡辛酸：「目前可以晚上睡網咖（網吧），早上去有冷氣的地方待，偶然有便宜的Airbnb 不用檢查證件的就可以住一兩天」。

經濟上則「一直燒緊屋企人嘅退休金」，他坦言「好想登出（輕生），但又覺得對唔住屋企」，甚至因為無錢開飯，他一度浮現極端念頭：「有諗過求其犯個法再入番去（監獄）...最擔心係身體細菌太多...無錢唔會比你去醫院。唔入番去，唔知仲可以生存幾耐。」

公開「出監證明書」證真實 事主：「不是假膠不是AI」

為證明所言非虛，事主上載了一張相片，相中清楚展示法務部矯正署台中監獄的「出監證明書」、內政部移民署的「處分書」及法院通知書。文件上「茲有本監受刑人」、「性別：男」、「出生地：香港」、「罪名：詐欺」等字眼清晰可見。

事主在曬出在台灣釋囚的「證據」後更留言強調：「不是假膠不是ai，大家可以當笑話睇又得，當警世文又好，想笑就笑，想鬧就鬧，想質疑就質疑。」

婉拒傳媒協助 坦言家貧無力「賠錢了事」

這篇充滿絕望的長文惹來網民兩極反應，有熱心網民及自稱NGO職員的人士主動聯絡，指「有可能用人口販運受害者身份申請合法留台及工作許可」，更有台灣鏡新聞記者留言願意提供媒體力量協助。

不過，事主展現出充滿懊悔的自覺，婉拒了記者好意：「我始終係被利用嘅詐欺犯，的確有同受害人接觸，我無資格去搵咩媒體力量。」他強調公開經歷只希望有意來台工作的港人，要小心別像他一樣誤墮求職陷阱而變為詐騙犯。事主對於NGO職員提出協助的要求則未有拒絕，並在私訊聯絡後留言表示「ig dm咗，感謝！」

至於向港府求助，事主大嘆無能為力：「香港政府有求助過，陸委會都有，都係類似唔可以介入人地司法，只可以等刑期完左，再安排離開台灣。」當網民建議「畀錢了事」，他直指自己家境無法負擔：「家人已經用左幾十萬律師費、手術費，到依家嘅生活費都係貸款番嚟，目前只有媽媽一個人有能力工作，唔可以再加重佢負擔了。」且即使全賠，按台灣案例依然要坐牢5至8年。

曾在台找議員協助 換絕望結果：「無嘢可以幫我」

不少網民建議事主聯絡台灣的議員，請他們協助，認為透過台灣當地的民意代表如立委或市議員向政府部門施壓，或許是打破官僚壁壘的唯一方法。不過，事主坦言自己其實早有嘗試，但結果卻令他更加絕望。

他回應道：「議員我再嘗試下... 但因為係涉及台灣司法，佢哋無權干涉。」他解釋，台灣的司法獨立性極高，即使是地方議員甚至立法委員，亦根本無法跳過或加速任何司法調查程序，「議員應該無嘢可以幫我，跳過咩程序比我繼續坐監（服刑）。」

被質疑「扮無辜搏懵」 事主交代詐騙流程：我承認我係犯罪

在一片同情聲中，有部分網民對事主表示「不知情」下變詐騙犯的說法表示質疑：「撈偏出親事全部人一率都係會扮無辜搏懵...點解唔透露實際係呃你哋做啲咩？好難信會返工唔知自己做緊啲咩」。有網民甚至直言：「一開始就無合法工作證... 仲要走去做詐騙，講真我唔信你無辜。」

面對部分網民連番炮轟，事主最終沒有逃避，和盤托出當初的工作流程：「開頭係幫投資公司派禮物比（畀）客戶，Iphone ipad呢d，或者一d禮盒...之後個d客要簽約、入金就叫我過去...教佢哋點用個app類似牛牛咁啦。佢哋簽完約，點完錢，後台入左金落佢ac，之後我就走得。」

他明白說出來必然會被當作笑話或被罵「抵死」，但他連發多帖，重申自己並非尋求同情：「唔介意大家去鬧我、笑我...我承認我係犯罪，我亦都受緊我該有嘅懲罰。我唔係想大家信我比(畀)人呃，我係想大家唔好再比(畀)人呃... 我係on9我係傻仔，我好易相信人，對唔住，我係詐欺犯。」

事主涉及案件仍未審結 憂或再入獄

事件仍在網絡持續發酵，這位港青目前只是「交保（保釋）外出的限制出境狀態」，他身上的案件仍未審結，他表示擔心很大機會再度入獄，而刑期未知，「未有新刑期出來，要完成審判，再安排時間服刑。」

事主最新留言為回覆網民提議他「叫家人在香港方面報失（身份證明文件）」，嘗試在港重新申請，事主回覆指已有做，但擔心始終在台灣再入獄的刑期仍是未知之數，「有，要本人係香港重新申請，只可以整一次性入境證明，但問題我根本唔知幾多年後可以出番嚟」。

根據港府一站通網站資料，本港居民如在海外遺失香港特區護照或簽證身份書，應向當地警方報告，並索取一份警察報告副本。然後事主可與中國駐當地使領館聯繫，並要求補領旅行證件。有關人士亦可致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線(852)1868尋求協助。入境事務處會就有關辦理證件的事宜提供意見和協助。

來源：Threads

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