將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮

有將軍澳街坊早前獲轉介至位於落馬洲的「中央援港應急醫院」接受磁力共振（MRI）掃描。原本在公立醫院需要漫長輪候的檢查，因這次轉介得以大縮水，變相提早了近一年半。

這名街坊事後在網上發文講述親身體驗，不僅激讚院方的服務水準，鼓勵大家一旦收到轉介便「一定要去」，同時更細心地附上一項極重要的繳費貼士，提醒大眾避免白走一趟。詳情見下圖及下文：

將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行逐張睇↓↓↓↓

樓主：好遠但超有效率

樓主前天（23日）在社交平台 Threads 以「照 MRI 好遠但超有效率」為題發帖並上載相片，留言指：「今日去咗山旮旯度照 MRI，中央援港應急醫院喺落馬洲。」

樓主接著自爆病情，透露自己本身居住在將軍澳：「整親條腰，喺將軍澳醫院排 MRI 要等一年零十個月（即 22 個月）。突然之間有一日，有人寄封信畀我，問我去唔去落馬洲嗰度照。咁我話好啦，試下啦，點知好快！」

輪候時間大縮水

樓主續稱，答應轉介後「等咗三四個月就有得照喇」。她分享前往應急醫院的交通體驗：「今日去上水轉 Shuttle bus（穿梭巴士）都好方便（車程都幾遠，要 25 分鐘）。」

樓主提到，雖然交通費稍貴，加上自己因為腰傷「行路唔方便」，「但係無辦法啦，而家起碼快咗成一年零幾個月......所以如果問你去唔去嗰度照？你一定要話去照，Very good（非常好）！」

樓主：攞嗰金屬探測器掃

除了輪候時間大幅縮短，應急醫院的服務質素亦令樓主深感滿意，激讚：「職員超有效率同埋超認真，真係好 Detail（仔細），問你所有嘅問題，有冇咩金屬呀？真係問得好認真。」

而印象最深刻的是：「入去照嘅時候，居然有人攞個機場金屬探測器掃你，真係 Make sure（確保）你冇金屬，又快手。跟住『嘭嘭聲』照咗 15 到 20 分鐘搞掂，搭返 Shuttle bus 去上水火車站。」

溫馨提示：必須預先繳付$500費用

在分享經歷的最後，樓主千叮萬囑大家留意一個重要細節：「仲有少少補充，記住要預先畀錢呀！因為好多人真係唔記得預先畀嗰五舊水（$500）。」

樓主更覆述當日親眼目睹的情況：「同車有幾個都話唔記得咗畀錢，要 Delay（延遲）。啲仔女呢，唔該幫父母睇下，要畀錢就快啲畀咗先，費事冇得照又要拖，令病情延遲咗喇！」

帖文引起網民討論，有人回應樓主提到的金屬探測器：「梗係認真啦，照 MRI 有金屬會死人㗎！」；亦有網民表示對應急醫院感到陌生：「我差啲以為你過境去深圳港大醫院，你唔講我真係未聽過呢間😮」。

資料來源：mabel3803＠Threads

中央援港應急醫院

中央援港應急醫院位於落馬洲，主要提供日間醫療服務，由新界東醫院聯網負責管理及運作。

2023年4月推出「日間放射診斷服務先導計劃」，提供電腦掃描造影及磁力共振掃描造影服務。之後陸續開展其他服務，希望善用中央政府贈港的設施及資源。

服務包括：

•放射診斷（包括電腦掃描造影、磁力共振掃描造影 及 超聲造影）

•內視鏡檢驗

•眼內注射

•睡眠測試

•微生物化驗

•化學病理檢驗

交通安排方面，醫院提供免費接駁專車，接送病人由上水港鐵站往返中央援港應急醫院。

參考資料：

落馬洲援港應急醫院 服務量超預期

落馬洲應急醫院增兩服務 分別為睡眠測試評估及內視鏡服務先導計劃

落馬洲應急醫院「日間放射診斷服務先導計劃」推行 盼縮短公院輪候時間

落馬洲中央援港應急醫院啟用 進行「日間放射診斷服務先導計畫」

中央援港應急醫院：https://www3.ha.org.hk/ntec/content/cgaeh.asp

非緊急放射服務收費：https://www.ha.org.hk/haho/ho/cc/281781_tc.pdf

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