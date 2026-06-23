商場「雨傘除水器」被嘲終極廢物？網民：「當覺得自己很沒用，看看這東西！」有人目擊超嘔心用途...｜Juicy叮

下雨天進出商場，門口例必有一部「雨傘除水器」，有網民最近在社交平台發文，狠批這種常見的裝置「又廢又臭」，引發大量網民共鳴熱議。

網民公認商場終極廢物：當你覺得自己冇用時睇下佢

樓主在社交平台發文，隨帖文上載了一張相片，相中正正是近年商場門口極為常見的「雨傘除水器」。這部機器外觀呈長筒形，內部兩側裝有厚厚的超細纖維吸水布，原意是讓顧客把雨傘插進去摩擦吸乾雨水。

不過，樓主卻為這張相片附上一句抵死幽默的註解：「當你覺得自己很沒用的時候，看看這東西」，帖文瞬間引爆全網共鳴，大批網民紛紛湧入留言區大吐苦水。

網民吐苦水：除水器變「大型路障」 浸臭味仲濕過把遮？

不少網民對除水器的衛生情況大感擔憂，有網民留言詢問裡面的吸水布到底會否定期清洗，樓主回應叫大家「放心，唔會」，更形容雨傘碰完之後會有「勁大陣臭味」，但未知憑據，回應可能純屬臆測。

有網民則點出香港款式的設計缺陷，指出不如日本的鋸齒狀設計實用，樓主深表認同，狠批香港這種吸水布款式「頭幾個人用完就吸到滿曬」，除非商場聘請專人「5分鐘換一次」，否則根本是「擺係度搞笑」，更直斥它「不止爛還超多細菌跟很臭」。

當有網民提議某大型商場「整暖風吹把遮」的機器才有用時，樓主大讚暖風機是偉大發明，相比之下吸水布只是一件「大型路障」，即使有部分網民認為是大家不懂得使用，指出需要「續次翻開每一瓣去掃」才夠乾，樓主亦毫不留情反擊，直指機器內部「仲濕過我把遮」，批評對方只是好彩作為前幾個使用者，坦言寧願在門口自己「fing十幾下算」，也勝過把雨傘弄得充滿細菌。對於有人靈魂拷問會否寧願弄濕地板還是弄髒自己的傘，樓主無奈表示，最終的解決方案唯有「選擇自備膠袋」。

網民踢爆嘔心用途：阿伯吐痰聖地？

除了樓主的回應，有網民亦諷刺雨傘除水器其實很有用，因為「可以把別人雨傘上的霉菌傳染到你的傘子上」，有網民更大爆驚嚇見聞，表示曾目睹「阿伯吐痰入去」，令人直呼大癲和超污糟。

不少網民反映這部機器根本達不到除水效果，直言「用完同冇用過一樣，把傘一樣都係濕」，甚至有網民抱怨本來雨傘已經乾了，被逼過一次除水器後感覺「不再乾淨了，可以掉了」。討論區更掀起一陣「細菌恐慌」，有網民擔心霉菌無法單靠水清洗，污水更會把「孢子傳到其他物品上」。

清潔公司：雨傘除水器有定期清潔 更換吸水布

在熱烈的討論期間，有網民懷念昔日商場常見、現已逐漸被淘汰的塑膠「雨傘膠袋機」，言論引來大批網民共鳴感嘆，大呼「以前有遮套先係最好，走膠走到實用嘢無得用」。

不過，在一片罵聲中也有網民為除水器平反，認為它其實有其實用價值，能幫忙吸走水分令「地板不會濕答答」，更有網民分享公司樓下使用的是「矽膠刮走啲水」的直傘專用款式，大讚刮幾次乾淨之餘又不會發霉。

其實，根據一些網上清潔公司的資料，雨傘除水器有定期清潔，其底座通常有集水盤，清潔人員會定期倒掉積水，部分機型的吸水布可拆卸，人員會定期拆下用中性清潔劑清洗，並在通風處徹底晾乾，吸水布亦會定期更換。

來源：dontennea＠Threads