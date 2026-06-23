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保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮

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更新時間：14:03 2026-06-23 HKT
發佈時間：14:03 2026-06-23 HKT

有大學生女網民在網上發文，高調宣布「大學生準備成為專業保安員」，並附上一張她參加保安培訓課程入學測試的試卷照片，意外曝光保安入學試的考題，引來大量網民圍觀熱議。

20分鐘答3題 保安入學試卷真身曝光

根據樓主在帖文中的照片，該保安課程屬政府認可的保安培訓證書課程，提供的機構為一間知名物業管理及保安服務的公司，資料顯示，該保安公司屬本港一間上市地產集團的全資附屬公司。

相中顯示這份保安入學測試的試卷，考題看似簡單卻又充滿「挑戰性」。試卷上列明時限為20分鐘，共有三條題目：第一條是「順序寫出26個大階英文字母」；第二條是將指定的大階英文字母寫成細階，題目列出了5個英文字母，分別為：M、G、B、F、D；而第三條，也是網民認為的「終極大佬」，則是「請用30至100中文字介紹自己」。

網民集體自嘲：背唔出26個英文字母

這份看似小學程度的試卷，卻讓一眾網民「壓力山大」，紛紛留言表示「有d深」、「啲題目咁難既咩？」，帖文的留言區竟瞬間變成大型「自嘲現場」。有網民誇張地表示：「對唔住，我真係背唔到26個字母」，更有網民說：「第一題我已經唔識」、「英文字母唔係得25個咩？」、「26個？唔係24個咩？」有大學生網民留言謂：「大學生表示1，3題都好難。」

網民嘆寫自我介紹難過PhD論文

對於第三題的自我介紹，不少網民認為這題才是「終極大佬」：「題目三先係最難」，有曾應考網民透露第三條題目的「難度」已有所增加：「我嗰陣時嗰題係用30個字回答點解想加入保安行業」。

有網民甚至將這題與學術論文相提並論，驚呼「第三題仲難過大學畢業論文」，有網民附和說「難過寫phd論文」。一位網民更開玩笑說：「對唔住，睇少咗保安呢一份專業工作，係有返啲學術難度，我而家寫唔出30至100字嘅中文。」

網民為準保安打氣：「做得嘅都係精英」

帖文吸引有曾應考的大學生網民留言分享應考經驗：「自我介紹我當時寫我碩士畢業做保安」，另一位則表示「依家咁多大學生都準備考保安，雖然我都諗住考定」。

在一片幽默的討論氣氛中，有網民不忘留言為應考保安的人士打氣：「加油~啲題目好似好難喎~做得嘅都係精英」，最後有網民好奇入學試「唔識答會點？」，另一網民則估計：「其實呢個係上堂前嘅入學測試，呢個測試過唔到，上堂都冇得上。」

來源：kht.life＠Threads

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