荔景站升降機口MMA 3男女「握手式對峙」 阿伯推撞•大媽淒厲嗌救命 大叔護妻：你唔好搞我老婆｜Juicy叮

港鐵荔景站一升降機口早前爆發激烈衝突。3名男女離奇在場上演「握手式對峙」，期間更發生阿伯動手推撞、大媽淒厲嗌救命，以及大叔護妻爆出「你唔好搞我老婆」等戲碼，引來大批網民食花生。詳情見下圖及下文：

港鐵升降機口MMA 3男女「握手式對峙」 阿伯推撞•大媽淒厲嗌救命 大叔護妻：你唔好搞我老婆逐張睇↓↓↓↓

樓主直擊：一出𨋢嚇死我

樓主早前在社交平台 Threads 上載短片發帖，心有餘悸地表示：「一出𨋢嚇死我，見到有個伯伯跌低咗，跟著另一個伯伯就打緊人，我即刻快快推住架BB車出𨋢😵‍💫」，並在回應欄補充「一出𨋢佢哋喺𨋢門打緊，我係中間穿插出𨋢😵‍💫」。

片中可見，帶備輪椅的四眼大叔及四眼大媽，在升降機外「迎接」準備走出𨋢門的灰褲阿伯；同場還有一名幫忙勸架的短褲女子，以及一名黑衣路人。

衝突戲肉：3方上演「黐手搏擊」

短片開始時，已見到灰褲阿伯與四眼大叔發生激烈爭執，隱約聽到一句「佢唔走得」。此時，阿伯爆出一句挑釁的「嚟吖！」便正式進入戲肉。情緒激動的阿伯見大媽正在按動手機，於是先發制人出手推撞企圖制止，四眼大叔見狀，一度抓著阿伯的衣領反擊。

雙方火藥味極濃。被阿伯撥開抓著衣領的手後，雙方更來了個詠春般的「黐手」式搏擊，並互罵「你想點呀」。眼見枕邊人被欺負，四眼大叔隨即護妻心切，爆出一句：「你唔好搞我老婆！」。

離奇「握手式對峙」

此時畫面變得極度荒謬，灰褲阿伯左手捉著四眼大叔的手，右手緊握著大媽的手，三人形成互不相讓的離奇「握手式對峙」。大媽接著揚言「我要報警」，阿伯不甘示弱反駁「報咩警吖！」，在旁的短褲女則不斷出言勸架「無問題、無問題」。

大媽獅吼功喊救命

接著，大媽突然使出驚人獅吼功，以高八度的極高分貝聲音淒厲大嗌：「救命呀！救命呀！救命呀！」。短褲女見狀繼續熱心勸架，連稱「冷靜、冷靜、冷靜、冷靜」。最終，灰褲阿伯選擇放手轉身離開，影片就此結束。

網民化身神探猜測內情

由於短片沒有前傳，大吃花生的網民對這場突如其來的衝突頓感好奇，紛紛留言指「無頭無尾」、「有尾冇頭」，查問「乜事？」、「咩原因？」、「有冇前因成個故事？」。不少人化身「神探」猜測內情：

「可能係輪椅碰撞」、「係咪啲咩三角關係」、「壞人變老了」。

資料來源：nicolechung111＠Threads

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